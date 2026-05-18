Из квитанций ЖКХ выползла прожорливая пиявка: от лишних начислений законно отказаться

Ежемесячные квитанции за квартиру часто скрывают платежи за сервисы, которыми мы не пользуемся десятилетиями. Радиоточки советской эпохи или коллективные антенны продолжают "съедать" семейный бюджет, пока владельцы игнорируют их наличие. Избавление от этих рудиментов — простой способ оптимизировать бытовые расходы.

Какие услуги можно отключить легально

Отказ возможен лишь там, где услуга носит индивидуальный характер и не затрагивает конструктив здания. Запрещено отключать ресурсы общего пользования — отопление, водоснабжение, содержание придомовой территории или обработку двора от клещей. Попытки изменить конфигурацию общедомовых систем нарушают права соседей и закон.

"Экономия в ЖКХ работает, когда вы убираете лишнее из квитанции, а не саботируете общие платежи. Отказ от старых проводных технологий помогает высвободить небольшую, но стабильную сумму в годовом исчислении", — отметил в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Радиоточка и домашний телефон: пошаговый демонтаж

Радиоточка — привет из прошлого, когда она была единственным средством радиооповещения. Сейчас эта розетка на кухне лишь копит долги. Для её отключения достаточно визита в МФЦ с паспортом и выпиской из ЕГРН. Важно предварительно закрыть все задолженности перед обслуживающей организацией.

Домашний телефон — еще один кандидат на удаление. Если договор оформлен на вас, посетите офис оператора связи для расторжения контракта. Если абонент — пожилой родственник, потребуется нотариальная доверенность или свидетельство о смерти для переоформления договора на собственника жилья.

Услуга Метод отключения Радиоточка Заявление в МФЦ после погашения долга Стационарный телефон Расторжение договора в офисе оператора

Помните, что поддержание порядка в квартире требует комплексного подхода

Коллективные антенны и общедомовые платежи

Коллективная антенна на крыше теряет смысл при наличии современного Smart-TV или кабельного телевидения. Услуга отключения бесплатна: сначала берется справка об отсутствии долгов в УК или ЕИРЦ, затем оставляется заявка непосредственно в сервисную компанию, обслуживающую систему.

"Общедомовое имущество — лифт или мусоропровод — нельзя отключить по желанию одного жильца. Только общим собранием можно проголосовать за их исключение или изменение тарифа, но это сложная бюрократическая процедура", — разъяснила архитектор и специалист по нормативам Анастасия Кузнецова.

Для заварки мусоропровода или смены условий обслуживания лифта необходимо участие минимум 70% собственников. Любое решение фиксируется в протоколе, который передается в управляющую компанию для перерасчета.

"Когда владельцы пытаются схитрить и не оплачивать часть обслуживания дома, они лишь создают почву для будущих судебных исков. Касательно же бытовых трат, лучше инвестировать средства в качественные вещи, чем платить за воздух", — резюмировал девелопер Артём Мельников.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ

Можно ли отключить мусоропровод единолично?

Нет, это общедомовое имущество. Требуется решение общего собрания собственников жилья.

Нужно ли платить за антенну, если я ей не пользуюсь?

Да, пока вы официально не расторгнете договор с компанией, занимающейся её обслуживанием.

Что делать, если прежний владелец оставил долги за радиоточку?

Все долги за ЖКУ привязаны к договору. При смене собственника новые хозяева должны заключать новые договоры или фиксировать отсутствие задолженности при покупке.

Жильцы первого этажа могут отказаться от оплаты лифта?

Технически — да, на общем собрании, но экономия распределится на всех остальных жильцов дома.

