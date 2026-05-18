Павел Сидоров

Отговорки про деньги больше не сработают: за что теперь жестко накажут любую УК в России

Состояние подъезда напрямую влияет на рыночную стоимость недвижимости и психологический комфорт жильцов. Юристы напоминают: лестничные клетки — это общее имущество, за содержание которого собственники уже заплатили. Управляющие компании обязаны проводить ремонт по строгому графику, игнорируя любые отговорки.

Фото: commons.wikimedia.org by Nonexyst, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Подъезд

Нормативы и периодичность работ

Обшарпанные стены и трещины на ступенях — не эстетическая особенность старого фонда, а нарушение лицензионных требований. Ремонтно-восстановительные циклы прописаны в федеральном законодательстве. Косметический ремонт подъезда должен проводиться каждые 3–5 лет. Срок зависит от типа здания и физического износа конструкций. Если краска осыпается, а перила шатаются, ожидание пятилетнего рубежа не требуется.

"Отсутствие денег на счету дома или долги соседей по квартплате не освобождают компанию от обязательств. Суды встают на сторону жителей, поскольку закон устанавливает минимальный перечень работ по содержанию зданий", — пояснил специально для Pravda.Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.

В стандартный перечень входят покраска стен, ремонт оконных рам, замена напольного покрытия и укрепление перил. Эти работы включены в ежемесячный тариф за содержание жилого помещения. Дополнительные сборы на базовый ремонт незаконны. Важно следить за качеством материалов, чтобы эксплуатация жилых помещений оставалась безопасной и соответствовала санитарным нормам.

Алгоритм действий при бездействии УК

Первый шаг — фиксация дефектов. Жильцам следует составить акт осмотра в присутствии двух-трех соседей. Описывайте детали: площадь отслоения штукатурки, глубину трещин в бетоне, отсутствие освещения. Этот документ станет фундаментом для официальной претензии на имя руководителя эксплуатирующей организации. В тексте укажите ссылку на нарушение периодичности работ. При игнорировании жалобы споры с управляющей компанией переходят в плоскость надзорных органов.

"При приемке работ после ремонта важно проверить не только визуальную составляющую, но и технические параметры. Часто за слоем краски скрывают серьезные конструктивные дефекты", — отметила в беседе с Pravda.Ru архитектор Анастасия Кузнецова.

Жалобы в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) или прокуратуру заставляют коммунальщиков реагировать быстрее. Инспекторы вправе выписать штраф и выдать обязательное к исполнению предписание. Если даже после вмешательства властей ситуация не меняется, собственники могут инициировать смену способа управления или выбрать другую обслуживающую организацию, которая будет следить за общим имуществом добросовестно.

Тип работ Периодичность / Условие
Косметический ремонт Раз в 3–5 лет
Устранение мелких выбоин в полу По мере появления (в рамках текущего содержания)
Замена разбитых стекол В течение 24 часов

Ответственность и судебная практика

Судебная практика подтверждает: бремя доказательства качества услуг лежит на управляющей компании. Если жильцы подают иск о ненадлежащем содержании дома, именно организация должна предоставить акты выполненных работ. В случае выигрыша собственники получают не только обновление интерьеров, но и перерасчет стоимости услуг, а также компенсацию морального вреда. Правильная эксплуатация зданий — это прямая обязанность бизнеса в сфере ЖКХ.

"В суде мы часто видим, как компании пытаются оправдаться отсутствием решения общего собрания. Это ловушка. Для проведения обязательных работ по нормативам никакого дополнительного голосования не требуется", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru юрист Анна Мороз.

Ответы на популярные вопросы

Должны ли жильцы покупать краску для ремонта подъезда?

Нет. Все материалы должны закупаться за счет средств, которые жильцы ежемесячно отчисляют по статье "содержание и ремонт жилого помещения". Любые требования доплатить или скинуться на краску не имеют законных оснований.

Что делать, если в подъезде стоит плесень?

Плесень — признак нарушения работы вентиляции или протечек. Это прямая угроза здоровью. Необходимо немедленно вызвать представителя УК для составления акта и требовать устранения причины избыточной влажности, а затем санитарной обработки стен.

Можно ли заставить УК сделать ремонт вне очереди?

Да, если техническое состояние подъезда признано неудовлетворительным. Например, если в акте осмотра зафиксировано разрушение более 30% отделочного слоя. В этом случае компания обязана провести восстановительные работы независимо от даты последнего ремонта.

Экспертная проверка: риэлтор Кирилл Фёдоров, архитектор Анастасия Кузнецова, юрист Анна Мороз
Автор Павел Сидоров
Сидоров Павел Игоревич — специалист по эксплуатации зданий (facility management), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
