Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Полина Савельева

Без пыли, стирки и глажки: чем дизайнеры заменяют привычные шторы в спальне в 2026 году

Недвижимость

Классические портьеры и многослойный тюль перешли в разряд интерьерных архаизмов. Дизайнеры отказываются от тяжелого текстиля, который копит аллергены и визуально перегружает спальню. На смену приходят эргономичные системы, меняющие инсоляцию одним движением руки без лишней пыли.

Уютная спальня
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Уютная спальня

Деревянные жалюзи и бамбук

Современные деревянные системы не имеют ничего общего с пластиковыми офисными ламелями. Широкие планки из массива дуба или ореха создают архитектурный ритм и позволяют тонко настраивать угол падения лучей. Дерево обладает низкой электростатичностью, поэтому частицы кожи и пыли не прилипают к поверхности. Очистка занимает пару минут — достаточно пройтись сухой салфеткой или пылесосом с мягкой насадкой.

Важно учитывать вес конструкции. Натуральное дерево тяжелее композитов, поэтому требуется надежная фиксация кронштейнов к стене или потолку. Такие системы органично дополняют сдержанный минимализм в интерьере, заменяя привычные тряпичные занавески, которые часто требуют сложной обработки края штор при подгонке под высоту потолка.

Японские панели и чистые линии

Японские шторы представляют собой идеально ровные экраны, которые перемещаются по многослойным направляющим. Отсутствие драпировок и складок лишает пыль шансов на накопление. Это решение идеально подходит для панорамного остекления или спален, где ценят ощущение порядка. Полотна можно комбинировать по плотности, создавая эффект наложения теней.

Решение Главное преимущество
Деревянные жалюзи Контроль приватности без потери света
Японские панели Гигиеничность и отсутствие складок
Римские системы Экономия места и мягкость фактуры

Использование полупрозрачных материалов позволяет наполнить комнату мягким рассеянным светом, сохраняя приватность. Это кардинально меняет восприятие пространства, избавляя его от ощущения «коробочности». Подобный подход часто использует дизайнер интерьера при работе с небольшими площадями, где важен каждый сантиметр полезного объема.

"В современных проектах мы стараемся уходить от полиэстера. Натуральные ткани на жестком каркасе не деформируются и сохраняют геометрию годами. Это эстетика, которая не требует жертв в виде бесконечной глажки", — подчеркнула специально для Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Римские шторы и натуральный лен

Римские системы из льна или плотного хлопка — это золотая середина между комфортом текстиля и функциональностью жалюзи. При подъеме ткань собирается в лаконичные горизонтальные фалды. Лен обладает антибактериальными свойствами, а специальные пропитки отталкивают грязь. Это особенно актуально, если рассматривается современный дизайн интерьера, ориентированный на экологичность и простоту быта.

Отказ от классических портьер высвобождает место у окна, позволяя разместить там кресло для чтения или рабочий стол. Визуальная чистота оконного проема делает спальню светлее даже в пасмурные дни. Чтобы интерьер не казался стерильным, добавьте тактильности через деревянное изголовье кровати или живые растения с крупными листьями.

"Стоимость качественной римской системы из натурального полотна выше бюджетного масс-маркета, но она служит в три раза дольше. Вы экономите на услугах химчистки и обновлении выцветшего на солнце тюля", — объяснил эксперт Pravda.Ru планировщик интерьеров Карпова Анна.

Ответы на популярные вопросы о декоре окон

Нужно ли сверлить рамы для установки жалюзи?

Нет, современные системы имеют крепления на створку без сверления. Однако для тяжелых деревянных моделей лучше выбрать надежную фиксацию к откосу или стене.

Как ухаживать за бамбуковыми панелями?

Достаточно сухой чистки. Влажная уборка требуется редко. Бамбук не боится солнца и не выгорает в отличие от цветных тканей.

Не будет ли в спальне слишком пусто без штор?

Пустоту создает отсутствие композиции. Используйте фактурные подоконники, кашпо с растениями и акцентное освещение. Уют формируют материалы, а не количество ткани.

Читайте также

Экспертная проверка: планировщик интерьеров Карпова Анна, инженер-сметчик Дмитрий Орлов
Автор Полина Савельева
Полина Савельева — декоратор интерьеров с 13-летним стажем. Помогает подбирать декор, текстиль и цветовые решения.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом дизайн спальня интерьер квартира
Новости Все >
Потратили 7,5 миллиона евро и отпустили даром: звездный футболист объявил об уходе из московского клуба
Опасные БАДы с маркетплейсов: как распознать подделку по номеру СГР быстро и точно
Забытые рецепты предков: как сегодня используют кору осины при хронических недугах
Психологи поддержали шахматы в школе: эффект может превзойти даже уроки математики
Температура выше нормы на 7 градусов: москвичей ждет солнечный и очень жаркий уик-энд
Цена курортного расслабления: почему популярные страны стали лидерами по числу несчастных случаев
Капкан для жертвы: почему даже пойманный мошенник оставит всех с пустыми карманами
Ловушка "чистого пара": эксперты раскрыли реальные последствия модной привычки
Африка без пересадок: когда российские туристы смогут полететь в Танзанию напрямую
Вклады больше не спасают: куда россияне срочно переводят миллионы после снижения ставок
Сейчас читают
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Наука и техника
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Красота и стиль
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Домашние животные
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Популярное
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории

Под землей нашли сеть тоннелей с оплавленными стенами и четкой геометрией. Похоже, их создали по технологиям, которые мы осваиваем только сейчас.

Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Учебники истории врут: какую пугающую правду о Великом потопе раскопали в Месопотамии
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Девять веков молчания: извержение Эльбруса может стереть инфраструктуру и парализовать весь юг России
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Последние материалы
Секрет белоснежных подоконников: смесь из аптеки, которая уничтожает грязь без трения
Забытые рецепты предков: как сегодня используют кору осины при хронических недугах
Хруст, крем и миндаль: как польский десерт Пани Валевская стал кулинарной легендой
Биологическое загрязнение или золото: как советский краб захватил Баренцево море
Всего 150 мл в бачок: рецепт мощного летнего омывателя без разводов
Это не от избытка любви: какая скрытая опасность кроется в привычке кошки спать на вашей подушке
Всего 2 грамма на ведро — и томаты перестанут сбрасывать завязи даже в жару
Психологи поддержали шахматы в школе: эффект может превзойти даже уроки математики
Магия идеального разреза: как приготовить брауни с вишней, который исчезнет за минуту
Температура выше нормы на 7 градусов: москвичей ждет солнечный и очень жаркий уик-энд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.