Без пыли, стирки и глажки: чем дизайнеры заменяют привычные шторы в спальне в 2026 году

Классические портьеры и многослойный тюль перешли в разряд интерьерных архаизмов. Дизайнеры отказываются от тяжелого текстиля, который копит аллергены и визуально перегружает спальню. На смену приходят эргономичные системы, меняющие инсоляцию одним движением руки без лишней пыли.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Уютная спальня

Деревянные жалюзи и бамбук

Современные деревянные системы не имеют ничего общего с пластиковыми офисными ламелями. Широкие планки из массива дуба или ореха создают архитектурный ритм и позволяют тонко настраивать угол падения лучей. Дерево обладает низкой электростатичностью, поэтому частицы кожи и пыли не прилипают к поверхности. Очистка занимает пару минут — достаточно пройтись сухой салфеткой или пылесосом с мягкой насадкой.

Важно учитывать вес конструкции. Натуральное дерево тяжелее композитов, поэтому требуется надежная фиксация кронштейнов к стене или потолку. Такие системы органично дополняют сдержанный минимализм в интерьере, заменяя привычные тряпичные занавески, которые часто требуют сложной обработки края штор при подгонке под высоту потолка.

Японские панели и чистые линии

Японские шторы представляют собой идеально ровные экраны, которые перемещаются по многослойным направляющим. Отсутствие драпировок и складок лишает пыль шансов на накопление. Это решение идеально подходит для панорамного остекления или спален, где ценят ощущение порядка. Полотна можно комбинировать по плотности, создавая эффект наложения теней.

Решение Главное преимущество Деревянные жалюзи Контроль приватности без потери света Японские панели Гигиеничность и отсутствие складок Римские системы Экономия места и мягкость фактуры

Использование полупрозрачных материалов позволяет наполнить комнату мягким рассеянным светом, сохраняя приватность. Это кардинально меняет восприятие пространства, избавляя его от ощущения «коробочности». Подобный подход часто использует дизайнер интерьера при работе с небольшими площадями, где важен каждый сантиметр полезного объема.

"В современных проектах мы стараемся уходить от полиэстера. Натуральные ткани на жестком каркасе не деформируются и сохраняют геометрию годами. Это эстетика, которая не требует жертв в виде бесконечной глажки", — подчеркнула специально для Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Римские шторы и натуральный лен

Римские системы из льна или плотного хлопка — это золотая середина между комфортом текстиля и функциональностью жалюзи. При подъеме ткань собирается в лаконичные горизонтальные фалды. Лен обладает антибактериальными свойствами, а специальные пропитки отталкивают грязь. Это особенно актуально, если рассматривается современный дизайн интерьера, ориентированный на экологичность и простоту быта.

Отказ от классических портьер высвобождает место у окна, позволяя разместить там кресло для чтения или рабочий стол. Визуальная чистота оконного проема делает спальню светлее даже в пасмурные дни. Чтобы интерьер не казался стерильным, добавьте тактильности через деревянное изголовье кровати или живые растения с крупными листьями.

"Стоимость качественной римской системы из натурального полотна выше бюджетного масс-маркета, но она служит в три раза дольше. Вы экономите на услугах химчистки и обновлении выцветшего на солнце тюля", — объяснил эксперт Pravda.Ru планировщик интерьеров Карпова Анна.

Ответы на популярные вопросы о декоре окон

Нужно ли сверлить рамы для установки жалюзи?

Нет, современные системы имеют крепления на створку без сверления. Однако для тяжелых деревянных моделей лучше выбрать надежную фиксацию к откосу или стене.

Как ухаживать за бамбуковыми панелями?

Достаточно сухой чистки. Влажная уборка требуется редко. Бамбук не боится солнца и не выгорает в отличие от цветных тканей.

Не будет ли в спальне слишком пусто без штор?

Пустоту создает отсутствие композиции. Используйте фактурные подоконники, кашпо с растениями и акцентное освещение. Уют формируют материалы, а не количество ткани.

Читайте также