Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Киселёва

Вместо тысяч статуэток: как один диван может заменить весь декор в гостиной

Недвижимость

В 2026 году диван перестал быть просто подставкой для отдыха перед экраном. Он превратился в архитектурную доминанту, вокруг которой выстраивается вся экосистема гостиной. Эпоха безликих серых прямоугольников, сливающихся со стенами, официально завершена. На смену им пришли скульптурные формы, тактильный взрыв фактур и вызывающая глубина посадки.

Диван в гостинной
Фото: Pravda.Ru by Марина Киселёва is licensed under publiс domain
Диван в гостинной

Суррогат искусства: скульптурность и асимметрия

Современный интерьер тяготеет к чистоте линий, где один объект заменяет десяток декоративных мелочей. Скульптурные диваны — это манифест против визуального шума. Монолитные блоки, отсутствие классических подлокотников и переходы, напоминающие изгибы природного ландшафта, делают мебель центральным арт-объектом. В таких проектах часто отказываются от нагромождения картин, ведь сама форма мебели создает нужные акценты и игру теней.

"Сложная геометрия требует пространства. Если попытаться втиснуть скульптурный диван в малогабаритку, заваленную вещами, магия исчезнет. Такая мебель должна "дышать", ей нужно минимум два метра свободного пола вокруг", — подчеркнула планировщик интерьеров Анна Карпова.

Важно понимать, что нестандартная форма — это не только эстетика, но и новый способ зонирования. Радиусные модели позволяют плавно обогнуть углы или создать уютный "остров" в центре студии. При этом даже современное оформление окон подстраивается под эти бионические формы, уходя от тяжелых драпировок в сторону лаконичных решений.

Фактурный ренессанс: когда ткань важнее цвета

В 2026 году тактильность победила визуальную яркость. Интерьерный мир захватили ткани с "характером": букле, имитирующее овечью шерсть, грубая рогожка и инновационный бархат с матовым финишем. Дизайнеры выбирают сложные природные оттенки — оливковый, цвет мокрой глины или винный. Эти тона работают на глубину пространства, меняясь в зависимости от освещения.

Тип ткани / Характеристика Эффект в интерьере
Букле и шерсть Создают объем за счет светотени, идеально для джапанди.
Матовый велюр Придает статусность, поглощает лишние блики.

"Выбор фактуры напрямую влияет на срок жизни интерьера. Например, популярные сейчас "петельчатые" ткани требуют особого ухода, иначе диван быстро превратится в сборник пыли. Всегда уточняйте индекс Мартиндейла перед покупкой", — разъяснила дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Для тех, кто предпочитает лаконичность, актуальны ткани, которые легко поддаются чистке. Сэкономить на клининге помогут не только профессиональные средства, но и простые бытовые методы, возвращающие текстилю свежесть без агрессивной химии.

Эргономика релакса: почему диваны стали глубже

Гостиная окончательно превратилась в приватную лаунж-зону. Отсюда тренд на "бесконечную" глубину посадки — часто она достигает 110-120 см. На таком диване уже не сидят с прямой спиной, в нем утопают. Это диктует и новые требования к качеству наполнителей. В моде многослойность: сочетание пружинных блоков, латекса и пены с эффектом памяти (Memory Foam).

"Глубокий диван — это нагрузка на каркас. Если основание сделано из дешевого ДСП, через год сиденье провиснет. Для таких моделей допустим только клееный брус или металл", — констатировала декоратор интерьеров Савельева Полина.

Большие габариты требуют интеграции в общую концепцию квартиры. Нельзя просто поставить массивный объект, не учитывая логику передвижения. Даже такие детали, как межкомнатные двери в интерьере, должны поддерживать масштаб: скрытые короба или высокие полотна помогут визуально уравновесить крупную мебель.

Ценовой ориентир (2026 год):

  • Эконом (масс-маркет, рогожка): 45 000 — 80 000 ₽.
  • Средний (дизайнерские бренды РФ, букле, усиленный каркас): 120 000 — 250 000 ₽.
  • Премиум (итальянские фабрики, премиальная кожа/велюр, Memory Foam): от 500 000 ₽.
Бюджетный совет: Чтобы обновить интерьер без покупки нового дивана, достаточно заменить чехлы на более фактурные и добавить один асимметричный пуф в тон — это моментально "соберет" пространство.

Ответы на популярные вопросы о дизайне мебели

Какой цвет дивана самый практичный для семьи с детьми?

Вопреки мифам, это не черный. Самые практичные — сложные меланжевые оттенки (серый с вкраплениями бежевого) и "пыльная роза". На них меньше заметны крошки и пятна.

Правда ли, что модульные диваны неудобны в быту?

Напротив. Модульность — это гибкость. Вы можете менять конфигурацию под сценарий: от семейного кинопросмотра до приема гостей.

Нужны ли ножки дивану в 2026 году?

В тренде два полюса: либо диван-монолит, стоящий прямо на полу, либо ультратонкие высокие металлические ножки, создающие эффект парения.

Как понять, что диван не "колхозный"?

Избегайте избыточного декора: контрастной строчки, блестящих вставок "под золото" на подлокотниках и причудливых вензелей. Лаконичность — главный признак вкуса.

Читайте также

Экспертная проверка: планировщик интерьеров Анна Карпова, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, декоратор интерьеров Савельева Полина.
Автор Марина Киселёва
Марина Киселёва — специалист по организации пространства с 14-летним стажем. Помогает наводить порядок в кухнях и кладовках.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом декор мебель советы дизайн квартира интерьер
Новости Все >
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Популярный подсластитель, который считался безвредным, оказался жировой бомбой для печени
В Кемерове стартовал форум молодежных организаций Сибирского казачьего войска
Пока одни жарили мясо, АвтоВАЗ жарил станки — старые моторы уходят в историю, и вот что идёт им на смену
Россияне в этих регионах пьют меньше остальных: низкие цифры могут скрывать тревожный подвох
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
УАЗ и Нива отдыхают — новый российский автомобиль проходит там, где они только мечтают проехать
Глэмпинги пустеют, отели завышают звёзды — в России наконец взялись за наведение порядка в туризме
Корзина на маркетплейсе обманывает кошелек: россияне теряют деньги и не сразу это замечают
Туристы бегут с пляжей Паттайи — вода там стала такой, что заходить в неё просто страшно
Сейчас читают
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Мир. Новости мира
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Наука и техника
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Садоводство, цветоводство
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Последние материалы
Вернуть вкус жизни: как новая методика перенастройки мозга борется с тяжелой формой депрессии
Стальной покой Москвы: Лавров одобрил энергосделки США и Китая, ломая интриги Вашингтона
35 000 рублей на пляже: Сочи учит экономить, но помните о "капкане"
Как продлить жизнь маникюру в два раза: простые привычки, о которых молчат мастера
Вечнозеленый ковер с розовыми шарами: почему армерия заменит капризные почвопокровники
Черный список ветеринаров: какие модные породы собак опасно заводить, если в доме есть ребенок
Соседи по даче сойдут со ума от запаха: копеечный трюк с горчицей, который спасет любой шашлык
Тайные связи с Москвой: у скандальной гадалки Ермака нашли семью в России
То, о чём молчат фитнес-блогеры — две минуты в день, и попа оживает, а целлюлит сдаётся без боя
Выгоняем незваных гостей: всего два аромата заставят муравьев покинуть ваш сад добровольно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.