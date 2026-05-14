Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Карпова

Прощай, бабушкина роза: как современные технологии вытесняют дешевый ПВХ с кухонь

Недвижимость

Клеенка с аляпистыми розами — визуальный шум, который окончательно похоронил современный дизайн. В 2026 году обеденная зона перестала быть местом, которое нужно прятать за дешевым ПВХ. Стол — это центр композиции, его фактура должна работать на интерьер, а не маскироваться. Статистика безжалостна: спрос на традиционные клеенки рухнул на треть. Люди выбирают тактильность и технологичность вместо пластиковой имитации уюта.

современные скатерти
Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain
современные скатерти

Невидимый щит: гибкое стекло

Для тех, кто инвестировал в массив дуба или натуральный мрамор, скрывать красоту под тканью — преступление. Решением стало "гибкое стекло" из плотного силикона. Покрытие вырезается лазером под размеры столешницы и прилипает к ней без клея. Оно не желтеет и выдерживает термический удар до ста градусов. Это броня, которая сохраняет тактильные фактуры и рисунок камня в первозданном виде.

"Силиконовые накладки — спасение для дорогих шпонированных поверхностей. Они защищают не только от влаги, но и от механических повреждений, при этом абсолютно не искажают цвет мебели", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Точечный текстиль и эстетика раннеров

Классическая скатерть часто выглядит слишком торжественно. Дизайнеры выбирают фрагментарность: раннеры (дорожки) и плейсматы. Раннер обозначает ось стола, добавляет цветовое пятно, но оставляет края свободными. Плейсматы зонируют пространство для каждого гостя. Продажи таких аксессуаров выросли на 178%. Это позволяет менять облик кухни за считанные минуты без радикальных вложений.

"Раннер работает как галстук к костюму — без него стол выглядит голым, а с клеёнкой — дёшевым", — объяснила стилист Анна Седова. Такой подход идеально вписывается в планировку кухни, где каждый сантиметр должен быть функциональным. Текстиль перестал быть щитом, он стал инструментом декоратора.

Покрытие Главное преимущество
Гибкое стекло (ПВХ) Полная визуальная прозрачность и термозащита.
Тефлоновая скатерть Грязеотталкивающие свойства натуральной ткани.
Раннеры и сеты Мобильность и возможность легкой смены стиля.

Умная ткань: тефлон против пятен

Технологии изменили восприятие хлопка и льна. Современная скатерть с акриловой или тефлоновой пропиткой не боится пролитого вина. Жидкость просто собирается в капли на поверхности. Вы протираете ее салфеткой — и ткань снова сухая. Это идеальный компромисс между домашним теплом и практичностью. Ткань остается "дышащей" и приятной на ощупь, в отличие от липкой синтетики прошлого столетия.

"При выборе защитного текстиля важно смотреть на состав. Качественная пропитка выдерживает до 40 стирок, сохраняя свои свойства, поэтому экономить на бренде здесь не стоит", — отметила дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Философия голого стола

Тренд на "обнажение" мебели пришел из скандинавского минимализма. Если ваш стол — это произведение искусства, его не нужно накрывать. Следы времени на дереве создают патину, которая ценится выше, чем стерильный блеск. В этом случае используются только подставки под горячее. Такое решение упрощает уборку и делает эргономику кухни более естественной.

"Натуральное дерево — живой материал. Отказ от скатерти требует регулярного ухода специальными маслами или воском, чтобы дерево не пересыхало", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru специалист по уходу за напольными покрытиями и мебелью Степан Павлов.

Ответы на популярные вопросы о защите стола

Как ухаживать за гибким стеклом, чтобы оно не поцарапалось?

Используйте только мягкие микрофибровые салфетки и средства без абразивов. Избегайте составов с аммиаком, которые могут лишить ПВХ прозрачности.

Можно ли стирать тефлоновые скатерти в машинке?

Да, при температуре не выше 30-40 градусов без отбеливателя. Гладить нужно с изнаночной стороны, чтобы "активировать" защитный слой.

Правда ли, что под силиконовой накладкой дерево может "задохнуться"?

Если стол из массива покрыт лаком или маслом, это исключено. Главное — наносить защиту на абсолютно сухую поверхность.

Что практичнее для ежедневного использования: раннер или плейсматы?

Плейсматы эффективнее защищают зону приема пищи от крошек и капель, тогда как раннер выполняет скорее декоративную роль.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, специалист по уходу за напольными покрытиями Степан Павлов
Автор Анна Карпова
Анна Карпова — планировщик интерьеров с 16-летним стажем. Анализирует планировки квартир и помогает рационально использовать пространство.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы советы экспертов
Новости Все >
Философия дружбы и любви: представлен рейтинг лучших романтических комедий всех времён
Опасный ритм: почему близкие Николь Кидман всерьёз опасаются за жизнь актрисы
Секрет 30-летней ипотеки: как снизить платеж и не потерять шанс на одобрение банка
Элита милосердия: Time представил сотню тех, кто тратит состояния на помощь другим
Эмоциональный ответ: актриса Лиза Моряк высказалась о нападках зрителей из-за "Войны и мира"
Массовые увольнения и кадровый дефицит: парадокс российского рынка труда
Красивые фото против здравого смысла: почему нельзя доверять случайным гидам на Камчатке
Талант важнее канона: Миа Халифа жёстко ответила Илону Маску на упрёки в адрес Кристофера Нолана
Прощай, кошелёк: настойчивые птицы разорили российскую артистку во время отдыха
Владивосток голосует за будущее: три территории получат федеральные деньги, если горожане не промолчат
Сейчас читают
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Красота и стиль
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Красота и стиль
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Паника в НАТО из-за российского призрака: Польша экстренно подняла истребители в небо
Путь в тупик: Берлин пошел на открытый демарш из-за неожиданного предложения Москвы
Встреча на удачу: как певец Шаман поддержал пожилую женщину добрым делом
Встреча на удачу: как певец Шаман поддержал пожилую женщину добрым делом
Последние материалы
Философия дружбы и любви: представлен рейтинг лучших романтических комедий всех времён
Сыр будущего уже создан: разработка УрФУ снижает воспаление и тормозит старение клеток
Жесткий режим экономии: как отсутствие магния имитирует хроническую усталость
Уральское Бали и места силы: маршруты, меняющие представление о России
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Зубцы против лап: необычный способ отвадить домашних животных от рыхлых грядок
Второе сердце: как простые микродвижения стоп спасают ноги от вечерней тяжести
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Один ребенок станет лидером, другой — зависимым: как семья незаметно ломает характер
Опасный ритм: почему близкие Николь Кидман всерьёз опасаются за жизнь актрисы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.