Дверной антитренд: 3 модели, которые безнадёжно испортят ваш ремонт в 2026 году

Дверное полотно — это не просто перегородка между комнатами. Это архитектурный акцент, способный либо "сшить" интерьер в единое полотно, либо превратить его в лоскутное одеяло из визуального шума. Ошибки в выборе дверей фатальны: их замена требует грязных работ, демонтажа откосов и покупки новых комплектующих. Гнаться за модой бессмысленно, важно отсечь анахронизмы, которые выдают ремонт десятилетней давности.

Фото: Pravda.Ru by Полина Савельева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Санузел и коридор

Анатомия антитрендов: что пора оставить в прошлом

Первый кандидат на вылет — двери со вставками из узорчатого или матового стекла с пескоструйным рисунком. В начале 2000-х это казалось роскошью, сегодня — признак дешевого "евроремонта". Особенно если полотно имитирует рыжий дуб или африканское венге. Такие оттенки конфликтуют с современным полом и создают визуальную тяжесть.

"Стеклянные ромбики и цветы — это визуальный яд для интерьера. Когда мы работаем над проектом, мы стараемся уходить от перегруженных декором полотен. Чем проще форма, тем дороже выглядит пространство", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Фигурные фрезеровки с имитацией арок также теряют актуальность. В типовой квартире с потолками 2,7 метра такие элементы выглядят карикатурно. Вместо сложных завитков стоит рассмотреть лаконичную геометрию. Это как в выборе корпусной мебели: лучше забыть про глянец и вычурные формы в пользу матовых текстур.

Вектор 2026: от невидимок до тактильности

Главный тренд последних лет — скрытые двери. Короб монтируется в стену на этапе черновых работ, а полотно окрашивается в тон стен или оклеивается обоями. Это позволяет избежать дробления пространства наличниками. Если дополнить такую конструкцию дверью до потолка, можно визуально "поднять" уровень крыши.

Тип двери Ориентировочная стоимость (комплект) Эконом (ламинация, стандарт) от 15 000 руб. Средний (экошпон, скрытый короб) от 45 000 руб. Премиум (эмаль, скрытые петли, высота 2.4м+) от 95 000 руб.

Экологичность выходит на первый план. Натуральный шпон с выраженной вертикальной текстурой дерева или матовое покрытие soft-touch вытесняют искусственный блеск. Важно, чтобы дверь не только радовала глаз, но и была приятной на ощупь. Это касается и фурнитуры — массивные золотые ручки уступают место минималистичным черным, графитовым или скрытым моделям.

"При выборе двери обращайте внимание не только на декор, но и на вес полотна. Слишком легкая дверь говорит о пустоте внутри — сотовой заполнении из картона. Такая деталь быстро деформируется и не обеспечит звукоизоляцию", — объяснил архитектор Алексей Тихонов.

Техническая сторона вопроса

При замене дверей часто всплывают скрытые проблемы. Например, если вы решите объединить комнату с балконом, старые дверные блоки подлежат демонтажу, но важно знать, в каких случаях застекленный балкон заставят вернуть в исходный вид. Любые изменения геометрии проемов требуют фиксации.

Особое внимание — стыковке дверей с напольным покрытием. Если используется сложная укладка керамогранита, порожек должен располагаться строго под полотном двери в закрытом состоянии. Это позволит избежать "торчащего" материала другого цвета в соседней комнате.

"Частая ошибка — устанавливать двери до окончания работ по полу. Даже если это скрытые двери, нужно четко знать толщину будущего покрытия, иначе полотно либо не откроется, либо будет зиять щель в три пальца", — резюмировала планировщик интерьеров Анна Карпова.

Ответы на популярные вопросы о выборе дверей

Нужно ли менять двери во всей квартире одновременно?

Желательно. Разные модели дверей в одной прихожей создают визуальный хаос и удешевляют вид квартиры. Если бюджет ограничен, лучше выбрать одну модель, которая будет доступна к заказу спустя время, но в идеале — закрыть этот вопрос разом.

Можно ли устанавливать скрытые двери в старый проем?

Да, но потребуется серьезная подготовка стен. Короб скрытой двери встраивается в плоскость стены, поэтому откосы нужно выравнивать штукатуркой или гипсокартоном. Это увеличит стоимость монтажа минимум в два раза по сравнению с классикой.

Как подобрать цвет двери под пол или стены?

Два пути: либо полное попадание в цвет стены (эффект невидимости), либо мягкий контраст. Сочетать "дерево с деревом" опасно — разные оттенки шпона на полу и дверях часто конфликтуют. Белый цвет или серый антрацит остаются беспроигрышными вариантами.

Влияет ли дверь на экологию дома?

Косвенно — через клеевые составы и материалы отделки. Двери из МДФ с низким классом эмиссии формальдегида (Е1) или массив дерева считаются безопасными. Обращайте внимание на сертификаты производителя при покупке.

