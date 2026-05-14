Энергетический паек: Российские авиакомпании жестко ограничили провоз пауэрбанков

Авиация меняет правила игры. Теперь в салон самолета пускают с жесткими ограничениями на зарядные устройства. "Аэрофлот" задал тренд, а следом подтянулись "Россия", "Победа", S7 Airlines и Smartavia. Это не самодеятельность перевозчиков, а следование свежим инструкциям ИКАО от марта 2026 года.
"Литий-ионные элементы при повреждении или перегреве склонны к неконтролируемому термическому разгону. Это мгновенное возгорание, которое практически невозможно потушить стандартными средствами на борту", — пояснила бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.
Забудьте про сдачу пауэрбанков в багаж. Только ручная кладь. Лимит — два устройства на человека. Устройства емкостью до 100 Втч пролетают без лишних вопросов. Батареи помощнее — от 100 до 160 Втч — требуют одобрения авиакомпании. Нужно заранее согласовать их провоз при покупке билета или через колл-центр.
Заряжать телефон в полете можно, но с ограничениями. Запрет на использование внешних аккумуляторов действует на взлете, посадке и во время руления. Это время повышенного внимания экипажа, когда все должно быть под рукой и на виду у пассажира.
|Тип емкости
|Условия провоза
|До 100 Втч
|Свободный провоз, 2 шт. на пассажира
|100-160 Втч
|Строго по согласованию с авиакомпанией
Эксперты напоминают: безопасность требует дисциплины. Если у вас задержали рейс, не стоит пытаться оживить телефон всеми возможными способами, игнорируя экипаж. Лучше заранее проверить, куда именно вы летите и какие правила действуют у перевозчика, как когда вы выбираете направления для летнего отпуска.
"Пассажиры должны понимать, что перевозка опасных грузов в салоне — это крайняя мера. Хранение аккумулятора в кармане спинки кресла минимизирует риски при инцидентах", — предупредил эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Нет, это категорически запрещено из-за высокого риска возгорания без возможности оперативного вмешательства экипажа.
Такие устройства запрещены к перевозке воздушным транспортом. Они считаются объектами повышенной опасности.
В кармане спинки кресла перед вами или под сиденьем. Это позволяет быстро обнаружить задымление.
Указанные перевозчики уже ввели ограничения. Остальные компании планируют внедрение аналогичных мер в ближайшем будущем.
"Авиационный бизнес адаптируется к динамике затрат и новых требований ИКАО. Это стандарт, к которому придется привыкнуть всем", — констатировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.
