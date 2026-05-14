Энергетический паек: Российские авиакомпании жестко ограничили провоз пауэрбанков

Новые стандарты безопасности в небе

Авиация меняет правила игры. Теперь в салон самолета пускают с жесткими ограничениями на зарядные устройства. "Аэрофлот" задал тренд, а следом подтянулись "Россия", "Победа", S7 Airlines и Smartavia. Это не самодеятельность перевозчиков, а следование свежим инструкциям ИКАО от марта 2026 года.

"Литий-ионные элементы при повреждении или перегреве склонны к неконтролируемому термическому разгону. Это мгновенное возгорание, которое практически невозможно потушить стандартными средствами на борту", — пояснила бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.

Как правильно перевозить гаджеты

Забудьте про сдачу пауэрбанков в багаж. Только ручная кладь. Лимит — два устройства на человека. Устройства емкостью до 100 Втч пролетают без лишних вопросов. Батареи помощнее — от 100 до 160 Втч — требуют одобрения авиакомпании. Нужно заранее согласовать их провоз при покупке билета или через колл-центр.

Заряжать телефон в полете можно, но с ограничениями. Запрет на использование внешних аккумуляторов действует на взлете, посадке и во время руления. Это время повышенного внимания экипажа, когда все должно быть под рукой и на виду у пассажира.

Тип емкости Условия провоза До 100 Втч Свободный провоз, 2 шт. на пассажира 100-160 Втч Строго по согласованию с авиакомпанией

Эксперты напоминают: безопасность требует дисциплины. Если у вас задержали рейс, не стоит пытаться оживить телефон всеми возможными способами, игнорируя экипаж. Лучше заранее проверить, куда именно вы летите и какие правила действуют у перевозчика, как когда вы выбираете направления для летнего отпуска.

"Пассажиры должны понимать, что перевозка опасных грузов в салоне — это крайняя мера. Хранение аккумулятора в кармане спинки кресла минимизирует риски при инцидентах", — предупредил эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о провозе пауэрбанков

Можно ли провозить пауэрбанки в багажном отделении?

Нет, это категорически запрещено из-за высокого риска возгорания без возможности оперативного вмешательства экипажа.

Что делать, если мой пауэрбанк мощнее 160 Втч?

Такие устройства запрещены к перевозке воздушным транспортом. Они считаются объектами повышенной опасности.

Где именно хранить гаджет в салоне самолета?

В кармане спинки кресла перед вами или под сиденьем. Это позволяет быстро обнаружить задымление.

Распространяются ли эти правила на все авиакомпании РФ?

Указанные перевозчики уже ввели ограничения. Остальные компании планируют внедрение аналогичных мер в ближайшем будущем.

"Авиационный бизнес адаптируется к динамике затрат и новых требований ИКАО. Это стандарт, к которому придется привыкнуть всем", — констатировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.

