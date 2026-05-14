Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Полина Савельева

Забудьте про тюль с кружевом: 3 правила текстиля, которые сделают комнату светлее и просторнее

Недвижимость

Текстильное оформление окон способно радикально изменить восприятие пространства без привлечения строительных бригад. Правильно подобранные драпировки корректируют геометрию комнаты, управляют световыми потоками и создают необходимую глубину интерьера. В этом материале мы разберем десять современных решений — от невесомого тюля до технологичных римских штор. Вы узнаете, как интегрировать премиальную эстетику в типовую планировку и на чем базируется современная эргономика окна.

Шторы
Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шторы

Воздушный тюль для расширения границ

Легкие полупрозрачные ткани работают как мягкий фильтр, превращая резкий солнечный свет в деликатное свечение. Это самый простой способ добавить комнате воздуха и визуально раздвинуть стены. Если убрать плотные гардины и оставить только тюль в пол, пространство мгновенно освобождается от визуального шума.

Однотонная вуаль или микросетка без кружев и вышивки — это база, которая не устареет. Высота карниза в этом случае критична. Чтобы потолок казался выше, крепите штангу максимально близко к потолку, позволяя ткани едва касаться пола или даже ложиться мягкими складками.

"Интерьерный текстиль сегодня — это не про декор, а про управление атмосферой. Легкие ткани снижают сенсорную нагрузку, что критически важно для полноценного отдыха в мегаполисе", — объяснила специально для Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Рулонные системы как символ минимализма

Рулонные шторы — фавориты компактных студий и кухонь. Они крепятся непосредственно на раму или внутрь проема, оставляя подоконник свободным. Это открывает возможности для создания рабочей зоны или места для отдыха прямо у окна. В 2026 году акцент сместился на тактильные фактуры: вместо дешевого глянца выбирайте матовые полотна с имитацией льна.

Такое решение идеально сочетается с современным светодизайном 2026 года, не перегружая оконный проем лишними деталями. Для спальни подойдут варианты с напылением блэкаут, которое блокирует до 100% света, обеспечивая глубокий сон даже белыми ночами.

Тип штор Визуальный эффект
Рулонные однотонные Чистые линии, компактность, строгость
Тюль в два слоя Воздушность, мягкость, объем
Римские шторы Архитектурность, уют, текстурный акцент

Технология день-ночь и световой сценарий

Системы "день-ночь" или "зебра" состоят из двух слоев полос разной плотности. Смещая их относительно друг друга, можно филигранно настраивать уровень освещенности. Это решение избавляет от необходимости вешать тяжелые ночные портьеры, сохраняя лаконичность интерьера.

Такие шторы незаменимы в квартирах с окнами на южную сторону. Текстиль защищает мебель от выгорания и предотвращает перегрев помещения. Инвестиция в качественные механизмы управления обеспечит плавный ход полотна без заломов.

"При выборе штор важно учитывать общую эксплуатацию жилого помещения. Текстиль не должен препятствовать конвекции воздуха от радиаторов, иначе в зоне окна может появиться сырость", — подчеркнул в бесед с Pravda.Ru специально для эксперт по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Современные жалюзи вне офисного стиля

Натуральное дерево, бамбук и матовый алюминий вывели жалюзи из категории "офисного инвентаря". В жилом пространстве они смотрятся как структурный элемент дизайна. Широкие ламели из дерева добавляют теплоты и благородства даже самой простой мебели. Они отлично работают в тандеме с эргономикой жилого пространства, создавая игру теней на стенах.

Уход за жалюзи минимален, что делает их практичным выбором для аллергиков. Достаточно регулярной сухой чистки или влажной салфетки. Вертикальные модели, напротив, помогают визуально поднять низкий потолок, создавая нужные ритмичные вертикали.

Римские шторы и архитектурные складки

Римские шторы сочетают в себе уют классических занавесок и функциональность подъемных механизмов. В поднятом состоянии они образуют элегантные глубокие складки. Это идеальный выбор для детских комнат и столовых, где длинные полотна могут мешать уборке. Натуральный лен или хлопок с добавлением синтетики обеспечат долговечность и легкую стирку.

Текстиль в интерьере — это еще и вопрос гигиены. Важно помнить про правильное хранение вещей и своевременную очистку штор от пыли, чтобы поддерживать здоровый микроклимат в доме.

"Многие забывают про вес текстиля при выборе карниза. Для тяжелых римских штор требуются надежные крепления, чтобы избежать деформации проема в будущем", — отметил инженер-строитель Алексей Тихонов в разговоре с Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о шторах

Как визуально увеличить маленькое окно?

Используйте карниз, который шире оконного проема на 30–50 см с каждой стороны. Шторы должны закрывать часть стены, тогда окно будет казаться масштабнее. Выбирайте светлые, холодные оттенки тканей.

Можно ли вешать шторы в ванной?

Да, если окно находится на достаточном удалении от воды. Это может быть дизайн современной ванной с римской шторой из влагостойкой синтетики или специальной пропиткой.

Что делать, если потолки очень низкие?

Откажитесь от массивных ламбрекенов и декоративных подхватов. Используйте скрытые потолочные карнизы. Шторы должны идти единым полотном от потолка до самого пола без горизонтальных делений.

Читайте также

Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, специалист по эксплуатации помещений Илья Кондратьев, инженер-строитель Алексей Тихонов
Автор Полина Савельева
Полина Савельева — декоратор интерьеров с 13-летним стажем. Помогает подбирать декор, текстиль и цветовые решения.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Глава АвтоВАЗа променял Mercedes на Lada Aura — его пример станет приговором для всех иномарок
Подарок в пустынной церкви: экс-жена Лепса рассказала о необычном моменте в свой 54-й день рождения
Маск запускает ракету, которую не видел никто — она рухнет в воду, а главное чудо случится до падения
Гламур и секреты элиты: Ким Кардашьян готовит новую подростковую драму для Netflix
Вместо слепого жребия: старшеклассники создадут цифровые модели своего успеха
Энергетический щит планеты: почему мировая экономика зависит от поставок из России
Петергоф готовит нечто неожиданное — в этом году праздник фонтанов будет не таким, как раньше
Заправки на грани: как АИ-92 тянет бизнес к убыткам и чем это грозит водителям
Терапия "треш-контентом": как известный стилист восстанавливается после съёмок
Право на выбор: Елена Проклова высказалась о нашумевшем наследстве Людмилы Арининой
Сейчас читают
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Садоводство, цветоводство
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Популярное
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут

Специалисты по клинингу и ремонту сантехники раскрыли методику бережного восстановления поверхностей с помощью доступных аптечных и кухонных ингредиентов.

Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
Последние материалы
Городской баг: почему вы прожили в городе всю жизнь, но ни разу не видели птенца голубя
Главная ЛОР-ошибка прошлого века: за какую операцию советских детей награждали мороженым
Вулканы всегда пугали человечество — а теперь оказалось, что они могут быть полезными, и вот как
Талия теряет форму не от возраста: вот как убрать выпирающий живот без изматывающих тренировок
Забудьте про тюль с кружевом: 3 правила текстиля, которые сделают комнату светлее и просторнее
После 40 бег и штанга только калечат — а есть один снаряд, который качает всё тело и не убивает суставы
Вместо слепого жребия: старшеклассники создадут цифровые модели своего успеха
Энергетический щит планеты: почему мировая экономика зависит от поставок из России
Петергоф готовит нечто неожиданное — в этом году праздник фонтанов будет не таким, как раньше
Окно в Европу сместилось: куда массово устремились российские путешественники в этом году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.