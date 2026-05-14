Мария Иванова

Хватит кормить УК: как сделать перерасчет за ЖКХ, если вы летом живете на даче

Недвижимость

Летний сезон превращает городские квартиры в законсервированные объекты. Пустующие метры продолжают генерировать счета, хотя ресурсы фактически не потребляются. Законодательство позволяет сократить расходы на коммунальные услуги, если собственник отсутствует более пяти дней. Экономия возможна при соблюдении четких юридических процедур.

Фото: mos.ru is licensed under public domain
Требования к периоду отсутствия

Право на перерасчет возникает, если жилец покинул помещение на срок от пяти полных календарных суток. Дни выезда и возвращения в этот интервал не включаются. Система требует фиксации временного отсутствия документами, которые необходимо предоставить в управляющую организацию в течение 30 дней после возвращения домой. Заявление подается лично или через электронные приемные.

"Перерасчет — это не добрая воля коммунальщиков, а обязанность, закрепленная в правилах предоставления услуг. Главное препятствие здесь часто заключается в отсутствии акта о технической невозможности установки счетчиков", — отметил в беседе с Pravda.Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.

Если в квартире установлены индивидуальные приборы учета, процедура упрощается. Собственник просто передает нулевые показания. В этом случае начисления за водоснабжение и газ обнуляются автоматически. Сложности начинаются, когда счетчиков нет, а норматив продолжает начисляться на количество прописанных лиц.

Что можно вычеркнуть из квитанции

Корректировке подлежат только те позиции, объем которых напрямую коррелирует с присутствием человека. К ним относятся холодная и горячая вода, водоотведение и газ. Также собственник вправе требовать перерасчета за вывоз твердых коммунальных отходов. Плата за мусор сегодня является одной из самых спорных статей в структуре платежей ЖКХ.

Услуга Возможность перерасчета
Вода и газ без счетчика Да, при подтверждении отсутствия
Вывоз мусора (ТКО) Да, во всех регионах
Отопление Нет, начисляется на площадь
Капитальный ремонт Нет, обязательный платеж

Существуют статьи расходов, которые останутся в платежке неизменными. Дом нуждается в поддержке круглогодично, поэтому содержание общего имущества и текущий ремонт оплачиваются в полном объеме. Отопление также относится к фиксированным тратам, так как тепловой контур здания един для всех квартир.

Документальное подтверждение и сроки

Для подтверждения отъезда подойдут проездные документы, счета из гостиниц или справка из садового товарищества. Текст документа должен содержать точный период пребывания. Если вы находились в командировке или на лечении, потребуются соответствующие справки с печатями организаций. Любое прямое доказательство присутствия в другом месте станет аргументом для юристов УК.

Важно помнить о безопасности имущества в период отсутствия. Иногда возникают аварийные ситуации, требующие доступа в помещение. Закон описывает случаи, когда вскрытие квартиры может быть произведено без владельца, поэтому стоит оставить ключи доверенным лицам и уведомить об этом диспетчерскую службу.

"При проверке заявлений мы часто сталкиваемся с поддельными справками от СНТ. Если факт обмана вскроется, УК имеет право не только отказать в скидке, но и начислить штрафные санкции", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли получить деньги назад, если заявление подано через два месяца?

Нет, закон ограничивает срок обращения 30 днями после возвращения. После этой даты основания для корректировки начислений утрачивают юридическую силу.

Нужно ли платить за лифт и уборку подъезда, если я не пользовался ими три месяца?

Да. Эти услуги входят в состав платы за содержание жилья. Они рассчитываются исходя из площади квартиры, а не количества движений лифта или факта прохода по лестнице.

Действует ли правило, если в доме установлен общедомовой счетчик, но нет квартирных?

Да, действует. Механизм перерасчета по нормативам запускается при наличии документа об отсутствии технической возможности установки индивидуальных приборов учета.

Экспертная проверка: риэлтор Кирилл Фёдоров, специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров
Автор Мария Иванова
Мария Иванова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
