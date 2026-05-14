Ванна и душ — вчерашний день: назван новый стандарт, который увеличит санузел вдвое

Индустрия дизайна интерьеров отказывается от навязанного выбора между классической чашей и пластиковым боксом. На смену им приходит формат walk-in: открытая зона с безбарьерным доступом. Это решение трансформирует пространство из утилитарного помещения в архитектурный объект с высокой эргономикой.

Современная ванная комната
Современная ванная комната

Архитектура мокрой зоны

Традиционные душевые кабины с высоким поддоном и акриловыми стенками визуально загромождают санузел. Современный подход диктует отказ от лишних перегородок. Мокрая зона становится естественным продолжением пола. Это расширяет границы даже в санузлах площадью 3–4 квадратных метра. Отсутствие порогов убирает лишние тени, делая интерьер цельным и прозрачным.

Дизайнеры настаивают на использовании монохромных материалов. Керамогранит крупного формата минимизирует количество швов. Это облегчает процесс уборки и предотвращает разрушение затирки. Правильно подобранный тип мебели для такой зоны исключает контакт дерева с водой, что продлевает жизнь интерьеру.

Технические требования и монтаж

Главный риск открытой зоны — протечки. Успех проекта зависит от качества гидроизоляции. Мастера используют обмазочные или рулонные составы, покрывая ими пол и стены на высоту до двух метров. Важно соблюсти уклон в 1.5–2 процента к сливному трапу. Если площадка плоская, вода будет застаиваться, превращая гигиеническую зону в болото.

"Подбор плитки — не вопрос красоты, а вопрос безопасности. Матовая поверхность с коэффициентом антискольжения R10 обязательна для таких пространств", — отметила специально для Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Стеклянные перегородки фиксируются в специальных профилях. Закаленное стекло толщиной 8 миллиметров выдерживает случайные удары и не рассыпается на острые осколки. Для защиты от налета используют антикапельное покрытие. Оно заставляет капли скатываться, не оставляя следов солей жесткости на поверхности.

Стоимость реализации проекта

Создание открытой зоны обходится дороже готовой кабины. Смета включает скрытый монтаж смесителей, установку трапа и высокоточную резку плитки. Однако долговечность такого решения выше. Здесь ломаться нечему: нет роликов дверей, пластиковых петель или ненадежных поддонов.

Тип решения Ориентировочная цена (руб.)
Эконом (готовый поддон, стандартное стекло) от 45 000
Средний (трап в полу, качественный керамогранит) от 90 000
Премиум (скрытая сантехника, умный слив) от 250 000

Цены ориентировочные и могут меняться в зависимости от региона и сложности работ. Основная часть бюджета в профессиональном ремонте уходит на скрытые коммуникации. Выбирая между ванной и душем, владелец часто недооценивает затраты на инженерию.

"При монтаже трапа в многоквартирном доме нужно учитывать высоту стяжки. Подъем пола может создать ступеньку на входе", — объяснил эксперт Pravda.Ru отделочник Рябов Сергей.

Ответы на популярные вопросы о душевых зонах

Можно ли сделать мокрую зону в обычном панельном доме

Да, но это требует согласования. Главная сложность — устройство слива ниже уровня пола. Часто приходится сооружать подиум, чтобы обеспечить нужный угол наклона канализационной трубы.

Насколько скользкий пол в открытом душе

Безопасность зависит от фактуры плитки. Дизайнеры выбирают материалы с шероховатой поверхностью. Глянцевый керамогранит в мокрой зоне использовать запрещено из-за высокого риска падений.

Как бороться с брызгами без полноценной кабины

Для этого рассчитывается глубина душа. Если расстояние от лейки до входа более 120 сантиметров, брызги не вылетают за пределы зоны. При меньших размерах устанавливается статичное защитное стекло.

Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, отделочник Рябов Сергей
Автор Анна Карпова
Анна Карпова — планировщик интерьеров с 16-летним стажем. Анализирует планировки квартир и помогает рационально использовать пространство.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом ремонт интерьер квартира ванная комната
