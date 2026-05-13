Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Орлов

Сайдинг больше не в моде: чем обшить дом, чтобы он выглядел на миллион, а стоил копейки

Недвижимость

Эпоха винилового сайдинга завершается. В 2026 году владельцы недвижимости выбирают материалы через призму инвестиционной привлекательности и теплового комфорта. Вектор сместился в сторону тактильных текстур, имитации натуральных пород и энергоэффективных систем, повышающих ликвидность дома.

Деревянный фасад дома
Фото: Pravda.ru by Дмитрий Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деревянный фасад дома

Фиброцемент: броня для фасада

Фиброцементные панели возглавляют рейтинги износостойкости. Состав из цемента, армирующих волокон и минеральных наполнителей создает структуру, равнодушную к перепадам температур и прямому огню. Материал не деформируется под солнцем, сохраняя геометрию десятилетиями.

"Фиброцемент фактически закрывает вопрос фасадных работ на полвека. Это решение для тех, кто не планирует возвращаться к ремонту каждые пять лет и ценит негорючесть материалов в частном секторе", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Производители предлагают текстуры, которые визуально неотличимы от кедра или бетона. Отсутствие коррозии и гниения делает этот вариант приоритетным для регионов с высокой влажностью. Выбор материала для стен фундаментально влияет на подбор подсистемы крепления таких панелей.

Гибкая плитка: бюджетное обновление

Фасадная плитка на основе битума имитирует кирпичную кладку, но весит в разы меньше. Это позволяет работать со старыми постройками без усиления фундамента. Выбор облицовки дома часто останавливается на этом варианте из-за простоты монтажа и герметичности покрытия.

Термопанели: синергия тепла и камня

Концепция два в одном лидирует в сегменте энергоэффективного строительства. Термопанель состоит из плотного утеплителя и впрессованной в него клинкерной плитки. Это позволяет защитить дом от морозов и одновременно получить эстетику капитального кирпичного здания.

Материал Главное преимущество
Фиброцемент Срок службы до 50 лет
Битумная плитка Низкая цена и легкий вес
Термопанели Утепление и отделка за один цикл
Планкен Экологичность и премиальный вид

Снижение теплопотерь через стены на 30 процентов делает такие вложения оправданными при росте тарифов на отопление. Современные материалы фасада учитывают не только дизайн, но и расходы на эксплуатацию здания.

Планкен: архитектурный статус

Натуральная древесина в формате планкена требует внимания, но обеспечивает уникальный рисунок фасада. Мастера используют лиственницу или термодревесину, которые устойчивы к гниению. Система вентилируемого зазора предотвращает скопление влаги между стеной и облицовкой.

"Инвестиция в планкен оправдана при качественной защитной обработке. Без ежегодного контроля за слоем масла дерево быстро потеряет товарный вид, что снизит оценку объекта", — объяснил специально для Pravda.Ru оценщик недвижимости Роман Зайцев.

Ответы на популярные вопросы

Какой материал для фасада самый дешевый в 2026 году?

Лидером остается гибкая плитка на битумной основе. Она позволяет сэкономить не только на самой закупке, но и на стоимости монтажных работ и логистике.

Можно ли устанавливать фиброцемент на старый деревянный дом?

Да, при условии установки металлического или деревянного каркаса. Важно предварительно обследовать несущую способность стен и фундамента из-за веса панелей.

Нужно ли красить планкен из термодревесины?

Термодревесина не гниет, но без защиты маслом она сереет под воздействием ультрафиолета за один сезон. Для сохранения цвета обработка обязательна.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-строитель Алексей Тихонов, оценщик недвижимости Роман Зайцев
Автор Дмитрий Орлов
Орлов Дмитрий Евгеньевич — инженер-сметчик, специалист по стоимости строительных работ и индексации цен, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом советы недвижимость строительство
Новости Все >
Опасная подмена смыслов: почему Надежда Бабкина предостерегает от увлечения ИИ
Мечта о дешёвом дизеле разбилась о сервис: почему бензин в реальной жизни выигрывает
В самое сердце со второй попытки: Сергей Лазарев устроил сыну-отличнику безумный сюрприз
Экстрасенс с микрофоном: Евгений Петросян нашёл способ излечить Киркорова от зависимости
Огурец против неприятного запаха: как овощ помогает освежить дыхание
Обед как приговор: дерзкий поступок Кейт Миддлтон, который разозлил бы королеву
В детском саду Махачкалы ребенку оторвало палец
Сезон охоты открыт: микроскопические личинки атакуют людей и проникают под кожу
Синоптики гадают на кофейной гуще? Назван срок, когда прогнозам ещё можно верить
Тихий убийца в воздухе: металл бизнес-класса захватил Тихий океан — куда страшнее микропластика
Сейчас читают
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Деревья и кустарники
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Каллас получила щелчок по носу: тяжеловесы Европы отказали эстонке в диалоге с Россией
Мир. Новости мира
Каллас получила щелчок по носу: тяжеловесы Европы отказали эстонке в диалоге с Россией
Забудьте про Турцию: в Европе нашли страну, где отдых в 3 раза дешевле, а море — чище
Туризм
Забудьте про Турцию: в Европе нашли страну, где отдых в 3 раза дешевле, а море — чище
Популярное
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани

Живописное побережье Азовского моря скрывает серьезные проблемы, с которыми сталкиваются желающие переехать на юг или провести здесь отпуск в ближайшие годы.

Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Эффект наращивания без салона: как правильно красить ресницы, чтобы они стали густыми и длинными
На Банковой началась паника: дело Ермака внезапно вышло на новый уровень
На Банковой началась паника: дело Ермака внезапно вышло на новый уровень
Последние материалы
Инженерный прорыв: почему спортивные кроссовки будущего полностью состоят из мономатериала
Достаем из дальнего ящика: 5 вещей, которые считали антитрендом, снова стали хитами 2026 года
Ермака атаковали: народный гнев накрыл экс-главу Офиса Зеленского у здания суда
Опасная подмена смыслов: почему Надежда Бабкина предостерегает от увлечения ИИ
Космическая луковица умеет удивлять: почему устройство Юпитера ставит в тупик современную науку
Мечта о дешёвом дизеле разбилась о сервис: почему бензин в реальной жизни выигрывает
Трамп готовит операцию Кувалда: Белый дом лжет о крахе Ирана ради новой бойни в море
Бесплатное золото для грядок: этот советский компост лучше любых покупных удобрений из магазина
Как зубы влияют на мозг: новое исследование шокирует
Хрустящий багет и сочная начинка: секрет горячей закуски, которая вкуснее любой пиццы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.