Сайдинг больше не в моде: чем обшить дом, чтобы он выглядел на миллион, а стоил копейки

Эпоха винилового сайдинга завершается. В 2026 году владельцы недвижимости выбирают материалы через призму инвестиционной привлекательности и теплового комфорта. Вектор сместился в сторону тактильных текстур, имитации натуральных пород и энергоэффективных систем, повышающих ликвидность дома.

Фото: Pravda.ru by Дмитрий Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деревянный фасад дома

Фиброцемент: броня для фасада

Фиброцементные панели возглавляют рейтинги износостойкости. Состав из цемента, армирующих волокон и минеральных наполнителей создает структуру, равнодушную к перепадам температур и прямому огню. Материал не деформируется под солнцем, сохраняя геометрию десятилетиями.

"Фиброцемент фактически закрывает вопрос фасадных работ на полвека. Это решение для тех, кто не планирует возвращаться к ремонту каждые пять лет и ценит негорючесть материалов в частном секторе", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Производители предлагают текстуры, которые визуально неотличимы от кедра или бетона. Отсутствие коррозии и гниения делает этот вариант приоритетным для регионов с высокой влажностью. Выбор материала для стен фундаментально влияет на подбор подсистемы крепления таких панелей.

Гибкая плитка: бюджетное обновление

Фасадная плитка на основе битума имитирует кирпичную кладку, но весит в разы меньше. Это позволяет работать со старыми постройками без усиления фундамента. Выбор облицовки дома часто останавливается на этом варианте из-за простоты монтажа и герметичности покрытия.

Термопанели: синергия тепла и камня

Концепция два в одном лидирует в сегменте энергоэффективного строительства. Термопанель состоит из плотного утеплителя и впрессованной в него клинкерной плитки. Это позволяет защитить дом от морозов и одновременно получить эстетику капитального кирпичного здания.

Материал Главное преимущество Фиброцемент Срок службы до 50 лет Битумная плитка Низкая цена и легкий вес Термопанели Утепление и отделка за один цикл Планкен Экологичность и премиальный вид

Снижение теплопотерь через стены на 30 процентов делает такие вложения оправданными при росте тарифов на отопление. Современные материалы фасада учитывают не только дизайн, но и расходы на эксплуатацию здания.

Планкен: архитектурный статус

Натуральная древесина в формате планкена требует внимания, но обеспечивает уникальный рисунок фасада. Мастера используют лиственницу или термодревесину, которые устойчивы к гниению. Система вентилируемого зазора предотвращает скопление влаги между стеной и облицовкой.

"Инвестиция в планкен оправдана при качественной защитной обработке. Без ежегодного контроля за слоем масла дерево быстро потеряет товарный вид, что снизит оценку объекта", — объяснил специально для Pravda.Ru оценщик недвижимости Роман Зайцев.

Ответы на популярные вопросы

Какой материал для фасада самый дешевый в 2026 году?

Лидером остается гибкая плитка на битумной основе. Она позволяет сэкономить не только на самой закупке, но и на стоимости монтажных работ и логистике.

Можно ли устанавливать фиброцемент на старый деревянный дом?

Да, при условии установки металлического или деревянного каркаса. Важно предварительно обследовать несущую способность стен и фундамента из-за веса панелей.

Нужно ли красить планкен из термодревесины?

Термодревесина не гниет, но без защиты маслом она сереет под воздействием ультрафиолета за один сезон. Для сохранения цвета обработка обязательна.

