Брус против пеноблока: почему выбор материала для стен важнее итоговой стоимости проекта

Выбор между клеёным брусом и пеноблоком — это поиск баланса между эстетикой, скоростью возведения и итоговой цифрой в смете. Ошибка в расчетах на этом этапе превращает загородную жизнь из комфортного отдыха в постоянный ремонт.
Для средней полосы России 150 мм клеёного бруса достаточно для сохранения тепла без дополнительного утепления. Пеноблок же требует 400 мм толщины стены. Распространенные рекомендации использовать 300 мм — это риск промерзания углов. Утепление фасада стекловатой — это обязательная прибавка к расходам, составляющая как минимум 800 рублей на квадратный метр.
"Я сам в 90-х построил дачу из пеноблока. Стены 380 мм, достаточное значение на бумаге. Зимой углы промёрзли, пришлось срочно утеплять фасад. С тех пор на блоках без теплоизоляции не экономлю", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.
Скорость возведения стен схожа: профессиональная бригада поднимает стены на 1,5 метра в день. Разница заключается в подготовке материалов. Пеноблок требует постоянного армирования сеткой каждые три ряда и монтажа перемычек. Клеёный брус поставляется с завода полностью готовым — его остается лишь собрать по чертежу и обработать защитными составами.
Нельзя забывать и о площади. Стены из пеноблока толщиной 400 мм "съедают" жилое пространство. На доме 10х10 метров внутри теряется около 15 м² площади — это полноценная гостевая или кабинет.
|Параметр
|Клеёный брус
|Пеноблок
|Толщина стены для тепла
|150 мм
|400 мм
|Потеря полезной площади
|Минимальная
|До 15%
Клеёный брус менее требователен к основанию благодаря своей конструктивной гибкости. Его можно ставить на винтовые сваи — это бюджетный путь. Пеноблок из-за хрупкости кладки требует жесткого фундамента: плиты или ленты с мощным ростверком. Это увеличивает смету на 30-50% еще до начала возведения стен.
"В 2005-м ставил дом из бруса на сваи — обошлось в бюджетные 250 тысяч. Сосед строил из блоков, заливал ленту на 1,5 метра, отдал 600 тысяч. Разница очевидна", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.
Отделка пеноблока — затратный процесс. Штукатурка, сетка, грунтовка и покраска — задача на пару недель. Брус требует лишь шлифовки и пропитки каждые 5 лет для защиты от потемнения. Многие владельцы домов часто стремятся минимизировать бюджет и выбирают бюджетные решения без потери стиля.
"Когда подсчитал итоговую смету, включая временные затраты и нервозность отделочного процесса, выбрал брус. За семь лет ни разу не пожалел о решении", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.
Стоимость самого блока ниже на 400-500 руб/м², но дополнительные расходы на фундамент и утепление нивелируют эту экономию на старте.
При правильной обработке защитными составами брус сохраняет геометрию и не требует трудоемкой внешней штукатурки, которая склонна к трещинам из-за подвижек грунта.
Да, дерево необходимо регулярно обновлять пропитками и лаком, чтобы предотвратить почернение и воздействие влаги.
Качество кладки из блоков зависит от строгого соблюдения технологий армирования, поэтому спешка здесь недопустима — это приведет к трещинам в стенах.
Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.