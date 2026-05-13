Анастасия Кузнецова

Брус против пеноблока: почему выбор материала для стен важнее итоговой стоимости проекта

Недвижимость

Выбор между клеёным брусом и пеноблоком — это поиск баланса между эстетикой, скоростью возведения и итоговой цифрой в смете. Ошибка в расчетах на этом этапе превращает загородную жизнь из комфортного отдыха в постоянный ремонт.

План дома

Теплопроводность: где прячется холод

Для средней полосы России 150 мм клеёного бруса достаточно для сохранения тепла без дополнительного утепления. Пеноблок же требует 400 мм толщины стены. Распространенные рекомендации использовать 300 мм — это риск промерзания углов. Утепление фасада стекловатой — это обязательная прибавка к расходам, составляющая как минимум 800 рублей на квадратный метр.

"Я сам в 90-х построил дачу из пеноблока. Стены 380 мм, достаточное значение на бумаге. Зимой углы промёрзли, пришлось срочно утеплять фасад. С тех пор на блоках без теплоизоляции не экономлю", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Скорость и нюансы сборки

Скорость возведения стен схожа: профессиональная бригада поднимает стены на 1,5 метра в день. Разница заключается в подготовке материалов. Пеноблок требует постоянного армирования сеткой каждые три ряда и монтажа перемычек. Клеёный брус поставляется с завода полностью готовым — его остается лишь собрать по чертежу и обработать защитными составами.

Нельзя забывать и о площади. Стены из пеноблока толщиной 400 мм "съедают" жилое пространство. На доме 10х10 метров внутри теряется около 15 м² площади — это полноценная гостевая или кабинет.

Параметр Клеёный брус Пеноблок
Толщина стены для тепла 150 мм 400 мм
Потеря полезной площади Минимальная До 15%

Фундамент: цена жесткости

Клеёный брус менее требователен к основанию благодаря своей конструктивной гибкости. Его можно ставить на винтовые сваи — это бюджетный путь. Пеноблок из-за хрупкости кладки требует жесткого фундамента: плиты или ленты с мощным ростверком. Это увеличивает смету на 30-50% еще до начала возведения стен.

"В 2005-м ставил дом из бруса на сваи — обошлось в бюджетные 250 тысяч. Сосед строил из блоков, заливал ленту на 1,5 метра, отдал 600 тысяч. Разница очевидна", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Отделка пеноблока — затратный процесс. Штукатурка, сетка, грунтовка и покраска — задача на пару недель. Брус требует лишь шлифовки и пропитки каждые 5 лет для защиты от потемнения. Многие владельцы домов часто стремятся минимизировать бюджет и выбирают бюджетные решения без потери стиля.

"Когда подсчитал итоговую смету, включая временные затраты и нервозность отделочного процесса, выбрал брус. За семь лет ни разу не пожалел о решении", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Ответы на популярные вопросы о выборе материала

Действительно ли пеноблок всегда дешевле?

Стоимость самого блока ниже на 400-500 руб/м², но дополнительные расходы на фундамент и утепление нивелируют эту экономию на старте.

Почему брус считают более долговечным?

При правильной обработке защитными составами брус сохраняет геометрию и не требует трудоемкой внешней штукатурки, которая склонна к трещинам из-за подвижек грунта.

Требует ли брус особой осторожности в эксплуатации?

Да, дерево необходимо регулярно обновлять пропитками и лаком, чтобы предотвратить почернение и воздействие влаги.

Можно ли построить качественный дом из блоков быстро?

Качество кладки из блоков зависит от строгого соблюдения технологий армирования, поэтому спешка здесь недопустима — это приведет к трещинам в стенах.

Экспертная проверка: Инженер-строитель Алексей Тихонов, Инженер строительного контроля (технический надзор) Роман Волков.
Автор Анастасия Кузнецова
Кузнецова Анастасия Игоревна — архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы строительство
