Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Карпова

Тумба под раковиной — это прошлое: новый тренд в ванной, где нет места плесени и грязи

Недвижимость

Ванная задыхается от влаги, а старая тумба из ДСП первой принимает удар. Сначала раздуваются края, потом фасады начинают скрипеть, а за задней стенкой заводится грибок. Напольная мебель в санузле — это вечная борьба с лужами и сложностями при уборке.

Парящая тумба для ванной
Фото: Pravda.ru by Арсений Федосеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парящая тумба для ванной

Секрет, который поможет навсегда забыть о разбухших торцах и плесени под раковиной, разберем ниже.

Подвесные системы: воздух вместо сырости

Мебель "на весу" — это не просто красиво. Когда тумба не касается кафеля, она не впитывает воду, которая неизбежно разливается во время умывания. Робот-пылесос спокойно заезжает под раковину, а швабра не оставляет грязных разводов вокруг ножек.

"Главный риск подвесного монтажа — нагрузка. Обычный гипсокартон без закладных просто вырвет крепления под тяжестью фаянсовой чаши. Нужно заранее усиливать стену", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

При выборе такой мебели стоит обратить внимание на тактильные ощущения. Матовый пластик или эмаль приятнее холодного ламината. Важно, чтобы фурнитура была плавной, а ящики закрывались с мягким щелчком, не тревожа утреннюю тишину.

Открытые полки и стеллажи

Металлические каркасы из алюминия или нержавейки меняют восприятие пространства. Ванная перестает казаться заставленным складом коробок. Лаконичные профили добавляют строгости и графичности. Однако здесь кроется ловушка визуального шума.

Тот самый секрет заключается в использовании "буферных" зон. Если оставить на открытой полке только два-три предмета — флакон парфюма в стекле, свернутое валиком полотенце и свечу, интерьер станет журнальным. Весь бытовой хаос (бритвы, тюбики, мочалки) лучше убрать в закрытый пенал. Так интерьер гостиной или ванной сохранит идеальный ритм.

Вариант мебели Цена (руб.)
Подвесная тумба (Эконом) 6 000 — 12 000
Металлический стеллаж (Средний) 15 000 — 25 000
Индивидуальная встроенная система от 45 000

Цены ориентировочные и могут меняться в зависимости от региона и материалов. Для точного расчета лучше обратиться к инженер-сметчику.

Встроенные решения для порядка

Ниши и скрытые шкафы — выбор тех, кто хочет видеть чистые линии. Это дорого на этапе черновых работ, но окупается годами эксплуатации. Встроенная мебель не боится пара так сильно, как отдельно стоящая, потому что ее корпус часто защищен конструкцией стен.

"В маленьких квартирах каждый сантиметр на счету. Вертикальные выдвижные колонны позволяют хранить бытовую химию там, где раньше стояла просто пыльная тумба", — объяснила в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

[VISUAL IDEA: Минималистичная ванная комната с подвесной тумбой темного дерева и скрытой подсветкой пола]

Не забывайте о запахах. Часто плесень под старой мебелью портит воздух. Чтобы в ванной всегда пахло чистотой, стоит изучить, как ароматическая алхимия влияет на восприятие дома. Это завершающий штрих любого обновления.

"При монтаже сантехники часто повреждают поверхности. Не используйте агрессивную химию для чистки, если на новой тумбе остались следы скотча — это испортит покрытие навсегда", — отметил эксперт Сергей Рябов.

Кстати, если вы решили обновить интерьер живыми деталями, будьте осторожны. Ядовитые комнатные растения в условиях влажности могут вести себя непредсказуемо, выделяя токсичные соки при случайном повреждении.

Ответы на популярные вопросы

Выдержит ли подвесная тумба вес человека?

Если стена из бетона или кирпича, а монтаж сделан на качественные анкеры, конструкция выдерживает до 150-200 кг. Опираться на нее можно смело.

Как убрать следы клея с мебели после монтажа?

Поможет обычное растительное масло или специальные мягкие очистители. Существуют проверенные способы, как быстро удалить следы скотча без вреда для фасадов.

Можно ли ставить металлическую мебель в ванную?

Да, если это нержавеющая сталь или алюминий с порошковым покрытием. Обычное железо начнет ржаветь через пару месяцев работы вытяжки.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер строительного контроля Роман Волков, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, отделочник Сергей Рябов
Автор Анна Карпова
Анна Карпова — планировщик интерьеров с 16-летним стажем. Анализирует планировки квартир и помогает рационально использовать пространство.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мебель ремонт дизайн недвижимость ванная комната
Новости Все >
Удар по иммунитету: зараженная курица из Подмосковья вызвала проверку властей
Валютный аттракцион щедрости: почему эксперты советуют срочно идти в обменники
Модные диеты под ударом: как ЗОЖ-привычки приводят к гормональным сбоям и стрессу
Исповедь легенды: как Владимир Пресняков победил зависимость ради будущих детей
Эксперты бьют тревогу: рост цен и бедность толкают россиян в кредитную яму МФО
Кто ответит за ДТП с курьерами: власти готовят новые штрафы и контроль для служб доставки
Опаснее гриппа, но не станет пандемией: что известно о вспышке хантавирусной инфекции
Цена милосердия: почему наследство Людмилы Арининой досталось Ирине Пеговой, а не родне
Маленькое счастье в доме: Елизавета Арзамасова и Илья Авербух представили нового члена семьи
Трактор доверили американцу из НХЛ: Скотт Гордон готовит революцию в Челябинске
Сейчас читают
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Садоводство, цветоводство
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Еда и рецепты
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Популярное
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше

Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.

Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Последние материалы
Перемирие Трампа развалилось на глазах: Киев сорвал трёхдневную "тишину" на фронте
Без этого камня не будет iPhone: в недрах Сибири отыскали 46% топлива для смартфонов
Запах, который не уходит: эти приёмы устраняют проблему кухонных мусорных контейнеров навсегда
Валютный аттракцион щедрости: почему эксперты советуют срочно идти в обменники
Зеленскому начали предрекать уход с поста: скандалы вокруг Банковой вышли на новый уровень
Идеальная форма и содержание: как сделать полезные сырники, которые не расплываются
Пионы завалят сад бутонами: что добавить в лейку в мае, чтобы куст не помещался в руки
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Модные диеты под ударом: как ЗОЖ-привычки приводят к гормональным сбоям и стрессу
Пентагон выставил счёт, который шокировал даже Вашингтон: Иран уже обошёлся США в $29 млрд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.