Анастасия Кузнецова

Секрет дорогого ремонта: какие 3 бюджетные материала позволяют сэкономить без потери стиля

Дорогой ремонт часто ассоциируется с запахом свежего спила дуба и холодом натурального мрамора. Но на деле создать интерьер с обложки можно, не закладывая квартиру в банк. Достаточно знать, какие материалы умеют притворяться премиальными, если их правильно подать. Один важный нюанс, который поможет сэкономить сотни тысяч рублей на отделке, разобран чуть ниже по тексту.

Фото: Pravda.Ru by Анастасия Кузнецова is licensed under publiс domain
Декоративная штукатурка в гостинной

Кварц-винил: мягкий шаг и твердый характер

Натуральный паркет капризен: он боится пролитой воды, каблуков и когтей домашних животных. Кварц-винил — это технологичный хамелеон. Он в точности повторяет текстуру дерева, вплоть до мельчайших годовых колец, но при этом совершенно равнодушен к влаге. Его можно смело укладывать даже в ванной комнате, создавая ощущение теплого деревянного пола там, где обычно лежит холодный кафель.

"Этот материал выручает, когда бюджет ограничен. Визуально отличить качественный замковый винил от инженерной доски сможет только профи, если встанет на колени и начнет разглядывать стыки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Материал гасит звуки шагов, что особенно ценно в пустых комнатах. В отличие от ламината, он не "цокает" под ногами. Главное — выбирать варианты с фаской (небольшим углублением по краям), именно она создает имитацию натуральных досок.

Штукатурка вместо каменных слэбов

Натуральный мрамор — это красиво и безумно дорого. Вес камня требует усиления стен, а цена за квадратный метр заставляет сердце биться чаще. Декоративная штукатурка решает эту проблему. Мастера могут создать эффект бетонной стены в стиле лофт или мягкое сияние шелка для классики. Штукатурка наносится без швов, создавая единое полотно, чего невозможно добиться с плиткой.

Тот самый секрет кроется в умеренном использовании. Не стоит закатывать в "бетон" всю квартиру. Достаточно одной акцентной стены в гостиной или за изголовьем кровати. Это создает фокусную точку, которая вытягивает весь интерьер на новый уровень. При правильном освещении, направленном вдоль стены, проявляется глубина слоев и игра теней.

"Штукатурка долговечнее обоев. Она не выцветает и легко чистится. Если через пять лет захочется перемен, ее можно просто перекрасить в другой цвет, сохранив фактуру", — объяснила специалист управляющей компании Марина Иванова.

Материал-оригинал Бюджетный аналог
Массив дуба Кварц-винил с фаской
Мраморные слэбы Микроцемент или штукатурка
Шпонированные панели Матовые МДФ-панели

Секрет матовых панелей

Ламинированные панели МДФ часто ассоциируются с дешевыми офисами. Весь секрет в блеске. Глянец мгновенно выдает дешевый пластик и собирает отпечатки пальцев. Если выбрать глубокую матовую текстуру "под дерево" или "софт-тач", материал становится визуально неотличим от дорогой отделки. Такие панели используют для оформления зон ТВ или скрытых дверей.

Важно обращать внимание на торцы. Если кромка приклеена грубо, магия дороговизны исчезнет. Профессионалы заказывают панели с лазерной кромкой, где стык практически незаметен глазу.

"В современном ремонте важна не цена за метр, а общая эргономика и свет. Любой матовый материал при боковом свете выглядит благородно, скрывая свою истинную стоимость", — отметила дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Ответы на популярные вопросы о бюджетном дизайне

Можно ли использовать кварц-винил на стенах?

Да, это популярный прием для отделки акцентных зон в мокрых точках или прихожих. Он тоньше плитки и проще в монтаже.

Как понять, что штукатурка выглядит дешево?

Избегайте излишнего блеска и крупных блесток. Натуральный камень матовый или обладает мягким сатиновым отблеском.

Не вредны ли ламинированные панели для спальни?

При покупке проверяйте класс эмиссии. Маркировка E1 считается безопасной для жилых помещений.

Экспертная проверка: риэлтор Кирилл Фёдоров, эксперт ЖКХ Марина Иванова, дизайнер Дарья Лебедева
Автор Анастасия Кузнецова
Кузнецова Анастасия Игоревна — архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дизайн ремонт интерьер экономия
