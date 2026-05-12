Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Полина Савельева

Свобода движений в маленькой квартире: как убрать лишнее и начать по-настоящему отдыхать

Недвижимость

Декоративные подушки, годами служившие главным костылем интерьерного уюта, уходят в тираж. Дизайнеры тотально зачищают диванные зоны от текстильного шума. Причина проста: обилие мелких предметов не создает комфорт, а лишь имитирует его, превращая жизнь владельца в бесконечный ритуал поправки наволочек.

Интерьер комнаты
Фото: Pravda.Ru by Полина Савельева is licensed under publiс domain
Интерьер комнаты

Конец "подушечного" рабства

Избыточный декор стал визуальным ядом. Подушки падают на пол, собирают пыль и требуют постоянного ухода. Современная роскошь — это эффект пустой стены и свобода движений. Вместо того чтобы заваливать мебель мягким инвентарем, профессионалы делают ставку на архитектуру пространства и тактильность материалов.

"Бессмысленные подушки только крадут полезную площадь дивана. Люди устали от "выставочных" интерьеров, в которых страшно пошевелиться. Мы уходим в сторону функционального минимализма", — объяснила в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Интерьер 2026 года — это не картинка, а сценарий. Уют теперь ощущается через тактильные материалы, а не через количество аксессуаров. Кожа, шерсть и дерево работают на тело напрямую, избавляя владельца от необходимости постоянно "взбивать" атмосферу руками.

Новая эргономика: 5 ключевых элементов

Вещи-паразиты заменяются на мультифункциональные объекты. Один тяжелый плед из натуральной шерсти заменяет десяток наволочек. Он не просто лежит — он греет, зонирует пространство и служит мощным цветовым пятном. Это правило работает и в других зонах: дизайн кухни 2026 года также избавляется от лишнего в пользу скрытых систем.

Свет становится главным декоратором. Тёплое свечение торшера способно скрыть изъяны и подчеркнуть текстуру стен лучше любого текстиля. Если вы задумываетесь о переменах, помните: красивая квартира превращается в склад хлама как раз из-за обилия мелких "уютных" покупок.

"Каждая вещь должна оправдывать свое присутствие в метрах. Если пуф не может служить столиком, он лишний. Мы учим клиентов инвестировать в качество базы, а не в количество пылесборников", — констатировал планировщик интерьеров Анна Карпова.

Даже старые вещи находят новое место в этой системе. Например, советский хрусталь при правильном освещении создает игру бликов, которая заменяет чехлы с принтами. Это возвращение к аутентичности и реальной истории вещей.

Битва концепций: Прошлое против Будущего

Старый подход ("Колхозный шик") Тренд 2026 (Осознанный дизайн)
5-7 подушек на одном диване 1 фактурный тяжелый плед
Дешевая синтетика ярких цветов Лён, букле, шерсть, вельвет
Мелкие сувениры и пылесборники Функциональный пуф-трансформер
Плоский свет от люстры Сложные сценарии мягкого освещения

Важно следить не только за стилем, но и за чистотой этих объектов. Если вы выбираете ковры или сложную обивку, советы клинера помогут сохранить их первозданный вид без лишних затрат на химию.

Спасение для малогабариток

В условиях ограниченного пространства визуальный шум — главный враг. Избавление от лишнего декора освобождает "воздух". Это критически важно при строительстве частного дома или обустройстве стандартной студии. Меньше деталей — выше концентрация на отдыхе.

"Чем меньше в комнате предметов, которые нужно передвигать при уборке, тем выше гигиенический статус жилья. Декор должен быть интегрированным, а не накладным", — подчеркнула специалист по организации жилого пространства Марина Киселёва.

Уход за домом тоже упрощается. Например, чистка кухонных фасадов или стирка пледа занимают минуты, в то время как чистка десятка наволочек превращается в рутину. Умный дом — это дом, где вещи не диктуют свои правила.

Ответы на популярные вопросы о декоре

Нужно ли выбрасывать все старые подушки?

Нет. Достаточно оставить 1-2 штуки для поддержки спины. Главное — сменить пестрые наволочки на однотонные фактурные варианты.

Чем заменить яркие акценты в интерьере?

Используйте живую зелень, крупную керамику или качественное освещение. Эти элементы добавляют жизни, но не создают беспорядка.

Актуальны ли ковры в новом сезоне?

Да, но только однотонные, с высоким ворсом или выраженной текстурой. Они работают как фундамент уюта, а не как декоративная деталь.

Как сделать интерьер уютным без текстиля?

Сфокусируйтесь на ароматах, звуке и правильной температуре света. Уют — это состояние всех органов чувств, а не только зрения.

Читайте также

Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, планировщик интерьеров Анна Карпова, специалист по организации жилого пространства Марина Киселёва
Автор Полина Савельева
Полина Савельева — декоратор интерьеров с 13-летним стажем. Помогает подбирать декор, текстиль и цветовые решения.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом декор советы интерьер квартира недвижимость
Новости Все >
Исповедь легенды: как Владимир Пресняков победил зависимость ради будущих детей
Эксперты бьют тревогу: рост цен и бедность толкают россиян в кредитную яму МФО
Кто ответит за ДТП с курьерами: власти готовят новые штрафы и контроль для служб доставки
Опаснее гриппа, но не станет пандемией: что известно о вспышке хантавирусной инфекции
Цена милосердия: почему наследство Людмилы Арининой досталось Ирине Пеговой, а не родне
Маленькое счастье в доме: Елизавета Арзамасова и Илья Авербух представили нового члена семьи
Трактор доверили американцу из НХЛ: Скотт Гордон готовит революцию в Челябинске
Частые подъемы ночью говорят не о бессоннице: этот симптом может выдать опасное заболевание
Опасный штамм Andes добрался до Европы: что скрывают врачи о вспышке инфекции в ЕС
Анатолий Белый* заявил о разрыве с российскими коллегами: почему он не общается даже с Хабенским
Сейчас читают
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Недвижимость
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Популярное
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше

Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.

Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Последние материалы
Власти признали поражение: запретить VPN в России оказалось невозможно
Киев внезапно вспомнил про "тишину": Зеленский хочет закрыть небо руками Европы
Летом будет поздно: за 5 минут выявите главную неисправность автокондиционера
Цена милосердия: почему наследство Людмилы Арининой досталось Ирине Пеговой, а не родне
Маленькое счастье в доме: Елизавета Арзамасова и Илья Авербух представили нового члена семьи
Трактор доверили американцу из НХЛ: Скотт Гордон готовит революцию в Челябинске
Секрет дорогого ремонта: какие 3 бюджетные материала позволяют сэкономить без потери стиля
Природный детокс в каждом побеге: как спаржа очищает печень и сосуды
Цифры против реальности: на сколько на самом деле выросли доходы пенсионеров в Башкирии
Маникюр для занятых: какой оттенок идеально маскирует отросшие ногти и не требует частого обновления
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.