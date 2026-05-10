Анна Карпова

Забудьте про лапти и хохлому: как сделать сказочный русский интерьер в обычной новостройке

Русский стиль в городской квартире избавляется от имитации крестьянского быта. Дизайнеры выбирают тактильную честность, где хвойные оттенки стен встречаются с отреставрированным деревом. Это попытка найти баланс между культурным кодом и эргономикой мегаполиса через фактуры и цвет.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветовая палитра и отделка

Основой интерьера становятся глубокие природные тона. Мшистый зеленый и хвойный оттенки создают камерность, на которой выигрышно смотрится натуральная мебель. Матовая краска для стен визуально объединяет зоны, стирая лишние границы в компактных комнатах. Важно, чтобы текстура поверхностей была живой, а не стерильной.

"Русский интерьер сегодня строится на тактильности. Мы уходим от ровного гипсокартона к материалам, которые хочется трогать", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Для создания акцентов часто используется каменный шпон, позволяющий добавить природную мощь без нагрузки на перекрытия. Применение натуральных материалов требует особого ухода, поэтому бережная реставрация становится частью бытовой культуры. Чистоту поверхностей нужно поддерживать мягкими средствами, сохраняя патину.

Кухня: детали с характером

Атмосферу формируют не массивные шкафы, а фурнитура и техника. Замена стандартных ручек на литые или керамические элементы с орнаментом меняет восприятие серийной мебели. Холодильники с округлыми формами в ретростиле избавляют кухню от лишней технологической сухости, создавая связь между эпохами.

Элемент стиля Реализация
Текстиль Лен, гобелены, вышивка
Материалы Массив дуба, керамика, латунь

Текстиль заменяет жалюзи, добавляя мягкости. Портьеры из натурального льна с классическим плетением фильтруют свет и работают на уют. Для завершения образа можно использовать натуральные диффузоры с ароматами хвои или свежескошенной травы, что усиливает восприятие экостиля.

"Замена фурнитуры — простейший способ кастомизации. Литые ручки из латуни стареют красиво, в отличие от пластика", — отметила специально для Pravda.Ru декоратор интерьеров Полина Савельева.

Реставрация и экологичный подход

Винтажная мебель вносит индивидуальность в типовой интерьер. Отреставрированные советские кресла или дореволюционные сундуки служат акцентами, вокруг которых строится композиция. Если в комнате есть свободная поверхность, декор стены над диваном может включать старинные зеркала или графику, создавая преемственность поколений.

Рациональное использование пространства диктует отказ от громоздких систем хранения. В прихожей актуальны открытые вешалки, скрытые за шторами из плотной ткани. Это избавляет от визуального шума и позволяет воздуху циркулировать свободнее, что важно для сохранности одежды.

Освещение и декор

Световые сценарии строятся на использовании тканевых абажуров и цветного стекла. Классические конусы с бахромой смягчают свет, превращая квартиру в уютное убежище. Кованые элементы, такие как черные графичные карнизы или изголовья кроватей, добавляют интерьеру ритма и необходимой жесткости.

"Главная ошибка — перебор с декором. В современной квартире достаточно одного яркого арт-объекта, например росписи на двери", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Роспись дверных полотен или фрагментов стен заменяет акцентные обои. Сюжеты, вдохновленные фольклором, превращают обычные предметы в уникальные вещи. При этом планировка остается функциональной, не перегруженной деталями, которые сложно обслуживать в ежедневном ритме.

Ответы на популярные вопросы

Как сочетать старую мебель с новой?

Используйте объединяющий элемент, например, одинаковую фурнитуру или общую цветовую гамму текстиля. Предметы с историей должны занимать центральные позиции.

Не сужают ли темные стены пространство?

При правильном многоуровневом освещении темные матовые стены добавляют глубины и стирают углы, делая комнату визуально сложнее.

Как внедрить русский стиль без ремонта?

Добавьте текстиль из льна, замените современные абажуры на тканевые и введите в интерьер несколько предметов из необработанного дерева или керамики.

Экспертная проверка: декоратор интерьеров Полина Савельева, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева
Автор Анна Карпова
Анна Карпова — планировщик интерьеров с 16-летним стажем. Анализирует планировки квартир и помогает рационально использовать пространство.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас призвал, и оправдайте достойно доверие Царя и народа… — писала газета Новое время 11 мая 1906 года
