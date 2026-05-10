Объединение квартир: когда это возможно и как не превратить мечту в кошмар

Желание увеличить жилое пространство часто упирается в дефицит квадратных метров в соседних объектах. Покупка смежной квартиры кажется логичным решением, но юридический статус такой операции сложнее обычной покупки вторичного жилья. Превращение двух автономных помещений в единый комплекс требует оформления документов, так как любое вмешательство в архитектуру здания без согласования считается нарушением закона.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухня

Жилищный кодекс РФ жестко регламентирует любые изменения планировки. Статьи 25 и 26 ЖК РФ определяют порядок согласования, а самовольные работы наказываются по статье 7.21 КоАП РФ. Штраф в 2,5 тысячи рублей едва ли сопоставим с затратами на восстановление конструктива здания в случае повреждения несущих элементов.

"Любое вмешательство в несущие конструкции без предварительного расчета грозит признанием дома аварийным. Органы надзора не прощают игнорирования строительных норм", — предупредил в беседе с Pravda. Ru судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Типы домов и возможности конструктивных изменений

Возможность объединения зависит от материала стен. В монолитных зданиях достаточно согласовать демонтаж ненесущих перегородок, в то время как панели и старый кирпичный фонд требуют серьезных инженерных расчетов.

Тип дома Перспективы объединения
Монолит Высокая гибкость, основной каркас — колонны.
Панельный Ограниченное вмешательство, требуется усиление.

Важно помнить об ипотечных рисках: планируя покупку, стоит изучить финансовые инструменты для снижения затрат, чтобы не переплатить за объект, который невозможно законно перестроить.

"Граждане часто недооценивают сложность работ по проектированию коттеджа или квартиры. Самое трудное — получить разрешение, если проект затрагивает общедомовое имущество", — отметила архитектор Анастасия Кузнецова.

Пошаговый алгоритм легализации

Процесс объединения начинается с заказа технического заключения. Даже при простом проеме необходимо ТЗ от автора проекта дома или профильной компании с допуском СРО. Далее следуют:

  1. Получение разрешения в профильном ведомстве (в Москве — Мосжилинспекция).
  2. Строительные работы силами подрядчика с допуском СРО.
  3. Акт приемки, фиксирующий соответствие работ изначальному проекту.
  4. Передача данных в Росреестр для смены кадастрового номера объекта.

Ответы на популярные вопросы о процессе объединения

Можно ли объединить квартиры разных собственников?

Да, для этого необходимо письменное соглашение о формировании общей собственности и регистрации долей.

Почему может прийти отказ?

Основные причины — техническая невозможность (угроза обрушения), нарушение СНиП или отказ соседей при использовании общедомовых площадей.

Нужно ли согласие соседей на тамбур?

Да, если вы присоединяете часть лестничной клетки, необходимо решение общего собрания собственников, так как площадка считается общим имуществом.

Сколько стоит оформление документов?

Техническое заключение стоит от 25 000 рублей, проект перепланировки — от 35 000 рублей, цены зависят от сложности региональных требований.

"Попытки скрыть проем или убрать стену тайком приведут к трудностям при продаже. Любой покупатель вправе запросить актуальный план жилья", — резюмировала юрист Анна Мороз.

Экспертная проверка: судебный строительный эксперт Сергей Поляков, архитектор Анастасия Кузнецова, юрист по недвижимости Анна Мороз
Автор Анна Мороз
Анна Вячеславовна Мороз — юрист по недвижимости, специалист по сопровождению сделок, имущественным спорам и вопросам обременений, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы жилье ремонт недвижимость строительство
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая
