Роман Зайцев

Не квартира, но жить можно: всё, что нужно знать об ипотеке на апартаменты и их особенностях

Рынок недвижимости 2025 года вновь заставляет покупателей выбирать между привычными квартирами и апартаментами. Последние часто манят локацией в центре и ценником ниже среднерыночного, но скрывают за собой иной юридический статус. Понимание того, как работают финансовые инструменты, налоги и жилищные нормы для таких объектов — база, без которой сделка рискует стать дорогостоящей ошибкой.

Правовые дебри: что такое апартаменты

Юридически апартаменты — это коммерческие площади, даже если они оборудованы под комфортное проживание. Обыватель не найдет отличий: кухня, санузел, окна. Однако законодательство РФ относит их к нежилому фонду. Это исключает возможность получения постоянной прописки — доступна лишь временная регистрация сроком до пяти лет. Эксплуатация таких зданий напоминает современную систему контроля доступа, где управление всеми процессами передано управляющей компании, а нормы инсоляции или звукоизоляции могут уступать стандартам жилых комплексов.

Важно помнить, что если возникнут проблемы с залоговым жильем или задолженностями, защита прав собственника апартаментов значительно слабее, чем владельца квартиры.

"Статус нежилого помещения лишает собственника многих социальных гарантий. Это не просто вопрос адреса, это вопрос базовой правовой безопасности", — разъяснила юрист Анна Мороз.

Ипотека без господдержки

Банки готовы кредитовать покупку апартаментов, но риск невозврата здесь выше, чем при работе с жилой недвижимостью. Программы с господдержкой, семейная или военная ипотека в данном сегменте не работают. Материнский капитал также нельзя направить на подобные цели.

Ставки по кредитам на "коммерцию" выше на 1-2% годовых. Минимальный первоначальный взнос составляет не менее 20% от стоимости объекта. Предварительно рекомендуется провести полную юридическую проверку застройщика, чтобы избежать рисков, связанных с незавершенным строительством.

"Рост цен на жилье в Москве и регионах делает апартаменты инструментом входа на рынок для тех, кому не хватает на классическую квартиру, но экономическая составляющая кредита здесь всегда жестче", — констатировал девелопер Артём Мельников.

Налоговое бремя

Владение коммерческим помещением влечет за собой повышенную налоговую нагрузку. Налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта.

Категория земли Ставка налога
Жилая застройка 0,1%
Строительство гостиниц 0,5%
Коммерческая/деловая застройка 2,0%

При этом владельцы лишены возможности получить стандартный налоговый вычет, который доступен при покупке жилья — будь то инвестиции в коммунальные квартиры или покупка новостройки.

"Важно понимать структуру затрат: высокие коммунальные платежи наряду с налогом могут съесть всю выгоду от более низкого первоначального чека", — резюмировал риэлтор Кирилл Фёдоров.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли прописаться в апартаментах?

Нет, постоянная регистрация не предусмотрена. Возможна только временная прописка на срок до 5 лет в объектах, расположенных на землях для гостиничного строительства.

Подходит ли материнский капитал для покупки?

Нет. Законодательство не позволяет использовать сертификат для приобретения недвижимости, не имеющей статуса жилого помещения.

Влияет ли статус земли на платежи ЖКХ?

Да. Тарифы на обслуживание и ресурсы в коммерческих объектах значительно выше, чем в жилых домах, так как они относятся к категории услуг для бизнеса.

Существуют ли налоговые вычеты?

При покупке нежилых помещений право на налоговый вычет, предусмотренный для жилья, отсутствует.

Экспертная проверка: риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров, девелопер Артём Мельников, юрист по недвижимости Анна Мороз
Автор Роман Зайцев
Зайцев Роман Алексеевич — оценщик недвижимости с 17-летним стажем. Специалист по рыночным ценам, ущербу и судебным спорам.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
