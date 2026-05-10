Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алёна Тихонова

Не все цветы добры: 7 комнатных растений, которые вызывают ожоги, отравления и аллергию

Недвижимость

Живые растения преображают пространство, дарят ощущение уединения с природой и визуально смягчают строгость современных интерьеров. Однако эстетика зелёных акцентов порой соседствует с биологическими угрозами в виде токсичных соков, аллергенных летучих соединений или опасных для питомцев реакций. Безопасность домашней среды начинается с осознанного выбора озеленения, а не спонтанной покупки в садовом центре.

Олеандр
Фото: Own work by Tsyganov Sergey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Олеандр

Опасные обитатели вашего дома

Многообразие флоры поражает, но некоторые популярные экземпляры скрывают серьезную опасность. Например, поддержание чистоты в доме требует особого внимания, если в пространстве находятся растения семейства Ароидные. Монстера, диффенбахия и филодендрон содержат оксалаты кальция. Эти кристаллы при контакте с кожей или слизистой провоцируют ожоги.

"Работа с такими видами требует использования перчаток, так как даже при микротравмах листа выделяется сок, вызывающий некроз тканей при попадании в микротрещины эпидермиса", — предупредила специалист по обслуживанию жилых помещений Илья Кондратьев.

Олеандр, несмотря на свою декоративность, считается одним из самых ядовитых кустарников. Содержащиеся в нем гликозиды воздействуют на сердечно-сосудистую систему, что крайне опасно при случайном проглатывании фрагментов листьев детьми или домашними животными. Схожая угроза исходит от гортензии, где главным раздражителем являются цианогенные соединения. При ремонте квартиры и выборе декора важно предусматривать зоны, недоступные для случайного контакта с подобным озеленением.

"Владельцам домашних животных лучше полностью исключить нарциссы и гиацинты из списка покупок. Их луковицы содержат алкалоиды, провоцирующие острые гастроэнтерологические расстройства у питомцев", — констатировала специалист по организации жилого пространства Марина Киселёва.

Кротоны и молочайные — еще одна зона риска. Их млечный сок является агрессивным аллергеном. Если вы планируете проектирование загородного жилья, учитывайте, что оранжереи с такими видами должны иметь систему контроля доступа для детей.

Растение Тип опасности
Монстера Оксалаты кальция (контактный ожог)
Олеандр Сердечные гликозиды (системное отравление)
Гиацинт Алкалоиды и эфирные масла (аллергия)

При уходе за домашними растениями помните, что даже обычные бытовые средства для уборки не должны вступать в реакцию с почвой или соком растений. Организация пространства — это не только дизайн света или удобная мебель, но и биохимическая безопасность среды.

"Главная ошибка — использование воды от срезанных нарциссов для полива других комнатных цветов. Токсины переходят в жидкость и могут вызвать гибель чувствительного декоративного экземпляра", — подчеркнул мастер по уходу за растениями Степан Павлов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности растений

Как понять, ядовит ли мой цветок, если название утеряно?

Осмотрите основание стебля и срез. Присутствие густого млечного сока либо резкий, специфический химический запах — первые сигналы опасности. Используйте мобильные приложения для ботанической идентификации по фото.

Можно ли защитить питомца, просто поставив горшок выше?

Это снижает риск, но не исключает его. Кошки и собаки могут сбить горшок или травмировать растение играя. Лучше выбирать нетоксичные аналоги, например, хамедорею или хлорофитум.

Опасны ли срезанные цветы меньше, чем горшечные?

Токсичность сока сохраняется в стебле срезанного растения. Риск отравления при проглатывании или аллергической реакции (например, на эфирные масла) остается таким же высоким.

Что делать при попадании сока на кожу?

Немедленно промойте пораженный участок большим количеством проточной воды. Если возникло жжение или отек — примите антигистаминное средство и обратитесь к врачу.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по обслуживанию жилых помещений Илья Кондратьев, специалист по организации жилого пространства Марина Киселёва, мастер по уходу за растениями Степан Павлов
Автор Алёна Тихонова
Алёна Тихонова — специалист по профессиональной уборке с 14-летним стажем. Разбирает стандарты клининга и бытовую химию.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы интерьер безопасность домашние животные комнатные растения
Новости Все >
Не только глянец: какой финансовый план по покупке жилья детям составила Алана Мамаева
Каменное лицо Пенелопы: почему мимика Энн Хэтэуэй в фильме Нолана стала поводом для шуток
Две жизни в одной точке: Хейли Бибер описала трудности первого года родительства
Центр управления полётами: Netflix намекнул на скорое возвращение банды Бумажного дома
Красивые слова не спасли союз: экс-супруга Серова сообщила о разрыве с мужем после попытки прощения
Никаких инвестиций: резкая позиция Ольги Орловой по поводу собственного бизнеса
Любовь вопреки клятве: как встреча с сестрой Эмили Блант изменила жизненные планы Стэнли Туччи
Праздник в тесном кругу: Кристина Орбакайте поделилась ярким фото с повзрослевшим сыном
Уроки выживания в Куршевеле: почему Виктория Боня заставляет дочь работать
Французское счастье: Натали Портман показала будни в Париже во время беременности
Сейчас читают
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Деревья и кустарники
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Зола, компост или азофоска? Идеальная смесь для мощных кустов сладкого перца
Садоводство, цветоводство
Зола, компост или азофоска? Идеальная смесь для мощных кустов сладкого перца
Популярное
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста

В период завершения цветения жимолость сталкивается с критическим дефицитом ресурсов, влияющим на итоговый размер плодов и отсутствие характерной горечи.

Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Зола, компост или азофоска? Идеальная смесь для мощных кустов сладкого перца
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Вместо долгих приседаний: как всего одно упражнение у опоры меняет форму бедер
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Последние материалы
Огненная поляна за 60 дней: бросьте эти семена в мае, чтобы сад вспыхнул алым цветом
Не все цветы добры: 7 комнатных растений, которые вызывают ожоги, отравления и аллергию
Когда вся жизнь — игра: как выбрать игрушки, которые точно отвлекут вашу кошку от царапанья мебели
КГБ сжигал подарки: один индийский сувенир принес в СССР черную оспу, а Москва за 19 дней привила 9,5 миллионов человек
Две жизни в одной точке: Хейли Бибер описала трудности первого года родительства
Центр управления полётами: Netflix намекнул на скорое возвращение банды Бумажного дома
Красивые слова не спасли союз: экс-супруга Серова сообщила о разрыве с мужем после попытки прощения
Электрики не хотят, чтобы вы это знали: самые странные причины, почему выбивает пробки в квартире
Форс-мажор или халатность: от чего зависит размер компенсации за упавшее на машину дерево
Никаких инвестиций: резкая позиция Ольги Орловой по поводу собственного бизнеса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.