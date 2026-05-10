Устали оттирать жир с кухонной плитки? Решение, которое моется одной левой и не надоедает годами

Керамический фартук на кухне постепенно теряет статус обязательного стандарта. Дизайнеры выбирают материалы, лишенные устаревших швов, где скапливается жир. Современные решения фокусируются на тактильных фактурах, гигиене и визуальной чистоте пространства без лишнего визуального шума.

Фото: Pravda.ru by Дарья Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветочный фартук в интерьере кухни

Грифельная краска и индустриальный бетон

Грифельное покрытие превращает стену в функциональный блок для записей. Состав наносится в три слоя, создавая матовую поверхность, устойчивую к влажной уборке. Это решение избавляет от ощущения стерильности и позволяет менять облик кухни за счет рисунков мелом. Матовые фактуры в 2026 году вытесняют глянец, создавая психологический комфорт.

"Бетонный фартук требует обязательной пропитки гидрофобизаторами. Без защитного лака пористая структура моментально впитает брызги масла, оставив темные пятна, которые невозможно вывести", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Микроцемент и бетонные панели подчеркивают строгость интерьера. Материал бесшовен, что упрощает эксплуатацию. Однако для защиты от высокой температуры в зоне варочной панели специалисты рекомендуют устанавливать прозрачный защитный экран. Правильное зонирование территории позволяет сочетать грубый бетон с уютными деревянными акцентами.

Закаленное стекло и обои

Скинали из закаленного стекла решают проблему практичности любого покрытия. Дизайнеры наклеивают за стекло обои или оставляют открытой кирпичную кладку. Гладкая поверхность легко очищается, не боится химии и не впитывает запахи. Использование стеклянных поверхностей требует регулярного ухода, чтобы отпечатки пальцев не портили вид.

Материал Ориентировочная цена за м2
Закаленное стекло (скинали) 3000 — 7000 руб.
Акриловый камень 12000 — 25000 руб.
Нержавеющая сталь 5000 — 12000 руб.

Металлические фартуки из нержавейки пришли из профессионального сегмента. Они гигиеничны и выдерживают любые тепловые нагрузки. Сатинированная сталь менее капризна к царапинам, чем полированная. Грамотная планировка кухни подразумевает установку таких панелей в местах с максимальной нагрузкой.

"Акриловый камень позволяет сделать переход от столешницы к фартуку без стыковочного плинтуса. Это исключает появление плесени в углах и упрощает уборку в разы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Природный камень и массив дерева

Натуральный кварцит или мрамор остаются премиальным выбором. Кварцит обладает нулевым водопоглощением, что делает его вечным. Травертин и мрамор напротив — материалы с открытыми порами. Они требуют обработки лаком или воском раз в полгода. Современный дизайн допускает использование дерева, защищенного стеклом.

"Работы по монтажу тяжелого натурального камня на фартук должны быть отражены в смете отдельно. Стоимость клея и подготовки основания здесь значительно выше, чем при работе с плиткой", — отметил эксперт Pravda.Ru инженер-сметчик Дмитрий Орлов.

Для создания теплого интерьера применяют шпон или панели из бамбука. Эти материалы нуждаются в дистанции от газовых горелок минимум 20 сантиметров. Высокая эргономика пространства достигается за счет отсутствия лишних бортиков. В 2026 году востребован вторичный пластик с текстурой терраццо.

Ответы на популярные вопросы о кухонных фартуках

Как обновить фартук без демонтажа?

Старую плитку можно перекрасить специализированной эпоксидной эмалью. Другой вариант — наклеить сверху панели из нержавейки или заказать стекло по вашим размерам.

Какой материал самый долговечный?

Лидером по износостойкости считается искусственный кварцевый агломерат и закаленное стекло. Они не царапаются ножами и не тускнеют от бытовой химии.

Можно ли использовать дерево без стекла?

Допускается использование термодревесины или дуба, покрытого несколькими слоями яхтного лака. Однако в зоне мойки дерево все равно может разбухнуть со временем.

Экспертная проверка: инженер-строитель Алексей Тихонов, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, инженер-сметчик Дмитрий Орлов
Автор Сергей Рябов
Рябов Сергей Викторович — отделочник с 22-летним стажем. Объясняет технологии шпаклёвки, покраски и оклейки без типовых ошибок.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
