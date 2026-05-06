50 000 рублей за велосипед: какой должна быть ширина коридора в подъезде, чтобы избежать штрафа

Коридоры многоквартирных домов ошибочно воспринимаются как персональные кладовые. Велосипед у стены, детская коляска за дверью или старый шкаф кажутся безобидными деталями быта. Однако эти объекты превращают лестничные площадки из мест общего пользования в эпицентры потенциальных конфликтов и штрафных санкций.

Правовой статус общедомового имущества

Лестничные клетки и коридоры — это общедомовое имущество. Использование их для личных нужд требует согласия всех собственников согласно ст. 36 ЖК РФ. Индивидуальный комфорт не должен ущемлять базовую функциональность коридора как пути эвакуации. Подобные действия нередко провоцируют конфликты с соседями, которые обоснованно опасаются за свою безопасность.

"Захламление путей эвакуации — это не просто нарушение эстетики, а прямая угроза жизни в случае пожара. Любая преграда шириной менее 1,2 метра делает пространство коридора непригодным для экстренного выхода", — предупредил в беседе с Pravda. Ru специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Цена халатности: штрафы и санкции

Жёсткие нормы пожарной безопасности и санитарные правила (СанПиН 2.1.3684-21) диктуют строгий регламент. Загромождение проходов — нарушение ст. 20.4 КоАП РФ. Управляющая организация обязана следить за состоянием коридоров, иногда прибегая к принудительной очистке пространства.

Нарушение Последствия Загромождение эвакуационного выхода Штраф от 5 до 15 тыс. рублей Использование общезоны не по назначению Штраф от 1 до 1,5 тыс. рублей

Безопасные зоны для хранения

Организация пространства внутри квартиры требует понимания структуры современных интерьеров. Если места не хватает, стоит рассмотреть современные решения, такие как кладовые в подвальных помещениях или специализированные келлеры. Также важно следить за техническим состоянием инженерных узлов, так как небрежно оставленные вещи могут закрыть доступ к сантехническим коммуникациям.

"Инвесторы и девелоперы всё чаще включают в проекты выделенные колясочные. Это единственный легальный способ разгрузить квартиру без риска попасть под проверку МЧС", — пояснил в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

Как урегулировать споры с соседями

Начинать всегда стоит с конструктивного диалога. Если аргументы не работают, подаётся жалоба в УК или ТСЖ с приложением фотофиксации нарушений. В крайних случаях дело передается в Жилищную инспекцию или органы государственного пожарного надзора.

"Документируйте все обращения в управляющую компанию. Если они игнорируют захламление, это прямое основание для обращения в надзорные органы, так как УК несет ответственность за содержание общедомового имущества", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.

Ответы на популярные вопросы о хранении вещей

Можно ли хранить коляску в подъезде, если она никому не мешает?

Только если это не нарушает нормы пожарной безопасности и ширину коридора в 1,2 метра, а также при согласии всех жильцов дома.

Кто вправе принудительно убрать чужие вещи из коридора?

Управляющая компания, действующая на основании правил содержания общего имущества, или надзорные органы после предписания.

Могут ли соседи выбросить мои вещи, оставленные в коридоре?

Самоуправство карается законом. Однако вещи могут быть признаны брошенными, если их хозяин игнорирует требования УК об освобождении прохода.

Как правильно официально зафиксировать нарушение со стороны соседа?

Необходимо направить письменное заявление в УК, приложив фотографии, подтверждающие факт нарушения норм пожарной безопасности.

