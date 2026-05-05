Ипотека давит, НДС растет: что выгоднее — строить или покупать готовый дом

Собственный коттедж превратился из мечты в сложную математическую задачу. Рынок стройматериалов остыл, однако ценники продолжают ползти вверх — плюс 15% за минувший год. Грядущий рост НДС до 22% в 2026 году и жесткие ипотечные условия вынуждают будущих владельцев считать каждый рубль. Покупка готового "квадрата" или проектирование с нуля — выбор между предсказуемым комфортом и гибкостью, таящей финансовые ловушки.
Приобретение дома "под ключ" экономит нервную систему и время на вентиляцию или звукоизоляцию. Вы получаете фиксированный объект, исключая риски банкротства подрядчиков. Однако массовый сегмент рынка грешит однотипными проектами и экономией на конструктивных узлах.
"В 2022 году мы спроектировали и в 2023–2025 годах построили жилой дом площадью 450 м² в премиальном посёлке Медное озеро-2 под Санкт-Петербургом. Три этажа: нижний этаж цокольный, железобетонный, и ещё два этажа — клеёный брус. После начала СВО цены резко взлетели. Были задержки в строительстве из-за проблем с финансированием. Все работы и материалы обошлись клиенту в сумму около 130 млн рублей. Аренда подобного жилья на время строительства стоила ещё 15 млн рублей. Сейчас аналогичный дом в том же посёлке продаётся за 184 млн рублей", — рассказала в беседе с Pravda. Ru совладелица и ведущий архитектор ПСК FullHouseDesign Мария Иванова-Сорокина.
Индивидуальное проектирование позволяет воплотить любую фантазию — от трендовых световых решений до редких материалов. Главная опасность кроется в фундаменте, где цена ошибки достигает миллионов. Специалисты напоминают: правильный подбор основания — это фундамент вашей безопасности, о чем подробно пишут эксперты в обзоре выбора фундамента.
"Каркасный дом лучше строить самому. С точки зрения и бюджета, и комфорта. В будущем можно легко сделать перепланировку, расширить комнаты или добавить пристройку. Дома из газобетона или керамических блоков выгоднее покупать готовыми. Цены на эти материалы и работу постоянно скачут, а покупая готовый дом, вы получаете фиксированную цену", — отметил в беседе с Pravda. Ru девелопер и основатель компании "Земля МО" Артём Мельников.
Важным фактором остается дефицит квалифицированных кадров. Рост стоимости услуг монтажников и кровельщиков на 20% стал нормой рынка, вынуждая заказчиков ежемесячно корректировать сметы в сторону увеличения.
"За последние 1,5-2 года стоимость работ строителей выросла до 20%. Многие строители поняли, что на рынке большой дефицит специалистов: кровельщиков, монтажников вентиляционных систем, каменщиков. Те бригады, которые раньше работали только с каркасными домами, пошли учиться. Получив новые сертификаты и повысив квалификацию, стали повышать цены за услуги", — объяснил в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.
Нет, это прямой путь к трещинам в стенах и разрушению дома. Нужно проводить геодезию и выбирать тип фундамента строго по нагрузкам.
Дефицит квалифицированных узких специалистов и инфляция заставляют бригады индексировать цены в течение сезона.
Эти дома сложны в возведении. Риски удорожания логистики и работы делают такие проекты экономически непредсказуемыми для частника.
Проект позволяет избежать переделок. Каждое отклонение от чертежа на этапе стройки обходится в тройную стоимость материалов и работы.
