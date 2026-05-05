Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Тихонов

Ипотека давит, НДС растет: что выгоднее — строить или покупать готовый дом

Недвижимость

Собственный коттедж превратился из мечты в сложную математическую задачу. Рынок стройматериалов остыл, однако ценники продолжают ползти вверх — плюс 15% за минувший год. Грядущий рост НДС до 22% в 2026 году и жесткие ипотечные условия вынуждают будущих владельцев считать каждый рубль. Покупка готового "квадрата" или проектирование с нуля — выбор между предсказуемым комфортом и гибкостью, таящей финансовые ловушки.

Строящийся дом
Фото: Pravda.Ru by Анастасия Кузнецова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Строящийся дом

Готовый дом: цена спокойствия

Приобретение дома "под ключ" экономит нервную систему и время на вентиляцию или звукоизоляцию. Вы получаете фиксированный объект, исключая риски банкротства подрядчиков. Однако массовый сегмент рынка грешит однотипными проектами и экономией на конструктивных узлах.

"В 2022 году мы спроектировали и в 2023–2025 годах построили жилой дом площадью 450 м² в премиальном посёлке Медное озеро-2 под Санкт-Петербургом. Три этажа: нижний этаж цокольный, железобетонный, и ещё два этажа — клеёный брус. После начала СВО цены резко взлетели. Были задержки в строительстве из-за проблем с финансированием. Все работы и материалы обошлись клиенту в сумму около 130 млн рублей. Аренда подобного жилья на время строительства стоила ещё 15 млн рублей. Сейчас аналогичный дом в том же посёлке продаётся за 184 млн рублей", — рассказала в беседе с Pravda. Ru совладелица и ведущий архитектор ПСК FullHouseDesign Мария Иванова-Сорокина.

Строительство с нуля: скрытые угрозы

Индивидуальное проектирование позволяет воплотить любую фантазию — от трендовых световых решений до редких материалов. Главная опасность кроется в фундаменте, где цена ошибки достигает миллионов. Специалисты напоминают: правильный подбор основания — это фундамент вашей безопасности, о чем подробно пишут эксперты в обзоре выбора фундамента.

"Каркасный дом лучше строить самому. С точки зрения и бюджета, и комфорта. В будущем можно легко сделать перепланировку, расширить комнаты или добавить пристройку. Дома из газобетона или керамических блоков выгоднее покупать готовыми. Цены на эти материалы и работу постоянно скачут, а покупая готовый дом, вы получаете фиксированную цену", — отметил в беседе с Pravda. Ru девелопер и основатель компании "Земля МО" Артём Мельников.

Параметр Покупка готового
Фиксация бюджета Да
Скрытые дефекты Часто встречаются

Важным фактором остается дефицит квалифицированных кадров. Рост стоимости услуг монтажников и кровельщиков на 20% стал нормой рынка, вынуждая заказчиков ежемесячно корректировать сметы в сторону увеличения.

"За последние 1,5-2 года стоимость работ строителей выросла до 20%. Многие строители поняли, что на рынке большой дефицит специалистов: кровельщиков, монтажников вентиляционных систем, каменщиков. Те бригады, которые раньше работали только с каркасными домами, пошли учиться. Получив новые сертификаты и повысив квалификацию, стали повышать цены за услуги", — объяснил в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

Ответы на популярные вопросы о строительстве

Можно ли сэкономить на фундаменте, если грунт сложный?

Нет, это прямой путь к трещинам в стенах и разрушению дома. Нужно проводить геодезию и выбирать тип фундамента строго по нагрузкам.

Почему стоимость работ постоянно пересматривается?

Дефицит квалифицированных узких специалистов и инфляция заставляют бригады индексировать цены в течение сезона.

Выгоднее ли строить из керамических блоков?

Эти дома сложны в возведении. Риски удорожания логистики и работы делают такие проекты экономически непредсказуемыми для частника.

Что важнее: проект или смета?

Проект позволяет избежать переделок. Каждое отклонение от чертежа на этапе стройки обходится в тройную стоимость материалов и работы.

Читайте также

Экспертная проверка: Мария Иванова-Сорокина, архитектор; Артём Мельников, девелопер; Дмитрий Орлов, инженер-сметчик.
Автор Алексей Тихонов
Тихонов Алексей Дмитриевич — инженер-строитель (ПГС), специалист по качеству строительных работ и выявлению дефектов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы ремонт ипотека недвижимость советы экспертов
Новости Все >
Полтора часа до Поднебесной: Хабаровск меняет правила речных путешествий в Китай
Секретная заглушка: как спасти дорогую АКПП одной кнопкой в экстренной ситуации
Выбитая пробка: как гибель одного ледника меняет облик Антарктического полуострова
Легендарный долгострой оживает: на создание флагманской больницы в Комсомольске выделят миллиарды
Армению готовят на роль пушечного мяса? Зачем в Ереване так ласково принимают Зеленского и Санду
Грань терпения: почему Рита Дакота считает решение Наташи Королёвой опасным для женщин
Баскетбольная лихорадка: почему Тимоти Шаламе променял красную дорожку на матч НБА
Министерство признало, что нужно кормить рабочих не одними только пулями да тюрьмами... — писала газета Правда 5 мая 1912 года
Юридическая эквилибристика: как ГАИ использует лазейки в КоАП против водителей
Словесный штурм провалился: как иранская тактика заставила США забыть о воинственной риторике
Сейчас читают
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Еда и рецепты
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Домашние животные
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Красота и стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников Елена Мороз Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Последние материалы
Ароматическая алхимия в доме: как превратить обычную квартиру в пространство с характером
Гиперзвуковой пшик: почему хвалёный американский Dark Eagle так и не долетел до Европы
150 миллионов лет под землёй — в Испании нашли череп стегозавра, который никогда не должен был уцелеть
Убийца в тарелке № 1: гастроэнтеролог назвал привычку, которая забивает сосуды быстрее жирного мяса
Ловушка цифровизации: как плохой интернет на заправках блокирует работу АЗС
Забытая идея треугольной застёжки-молнии: как гаражная разработка совершила прорыв в робототехнике
Волки в овечьей шкуре: почему китайские версии знакомых иномарок скрывают сюрпризы
Токсичное рукопожатие собирает жертвы: премьер одной из стран ЕС отправлен в отставку
Лекарства в машине превращаются в яд: как хранить аптечку, чтобы она не "сварилась" летом и не замёрзла зимой
5 мая: первый номер газеты Правда, восстание в Праге и Парад планет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.