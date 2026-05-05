Марина Иванова

Буква "G" — приговор вашему кошельку: 3 простые буквы на здании раз и навсегда изменят ваши расходы

С 2016 года российские многоквартирные дома проходят аудит энергетической эффективности. Это не пустая формальность, а способ оценить, насколько здание расточительно или бережливо обходится с ресурсами: теплом, водой и электричеством. Класс энергоэффективности стал таким же важным параметром для новостройки, как локация или планировка, напрямую определяя стоимость будущей эксплуатации.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Что скрывается за классом энергоэффективности

Энергоэффективность отражает способность дома сохранять комфортный внутренний микроклимат при минимальных затратах энергии. В отличие от банального энергосбережения, где жильцы экономят свет в ущерб комфорту, здесь "работает" сама архитектура: продуманная термодинамика помещений, современные инженерные системы и теплопроводность стен.

"Класс энергоэффективности — это паспорт здоровья здания. Если дом "дырявый", то никакие умные датчики не спасут кошелек собственника", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Экономика комфорта: кому это выгодно

Высокие показатели эффективности означают меньшие счета за коммунальные услуги. Утепленный фасад выступает термосом, удерживающим тепло зимой и прохладу летом. В таких объектах автоматика сама регулирует подачу тепла, реагируя на капризы погоды.

Характеристика Дома класса A, A+, A++
Теплопотери Минимальные
Окупаемость Высокая за счет экономии

"Покупатели всё чаще смотрят на энергопаспорт. Никому не хочется инвестировать в "черную дыру" для бюджета, которую приходится постоянно латать", — подчеркнул девелопер Артём Мельников.

Иерархия классов: от A++ до G

Система градации основана на удельном расходе энергии на квадратный метр. С 2023 года законодательство запрещает ввод в эксплуатацию домов низких классов (E, F, G). Это принудительно вымывает с рынка морально устаревшие технологии строительства.

Как повысить КПД здания

Поддержание класса требует внимания к общему имуществу. Замена ламп в подъездах на светодиодные, установка систем с рекуперацией тепла или грамотное зонирование мест общего пользования помогают удерживать статус здания. Однако для качественного результата необходим постоянный технадзор за инженерными узлами.

"Основная борьба за ресурс идет в тепловом пункте. Автоматика — это не роскошь, а базовое требование к современному комфорту", — пояснил в беседе с Pravda. Ru мастер по системам отопления Олег Смирнов.

Ответы на популярные вопросы о энергоэффективности

Как узнать класс моего дома?

Табличка на фасаде, проектная документация или онлайн-сервис ЕИСЖС.

Нужно ли обновлять паспорт каждые 5 лет?

Да, УК обязана проводить периодическую оценку состояния коммуникаций.

Всегда ли высокий класс оправдан по цене?

На дистанции в 10 лет экономия на платежах полностью окупает переплату за современные материалы.

Могу ли я сам повысить энергоэффективность в своей квартире?

Да: качественное остекление, регулируемые радиаторы и отсутствие щелей в дверных проемах значительно снижают ваши личные потери.

Экспертная проверка: специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров, девелопер Артём Мельников, мастер по системам отопления Олег Смирнов
Автор Марина Иванова
Иванова Марина Олеговна — специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
