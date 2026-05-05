С 2016 года российские многоквартирные дома проходят аудит энергетической эффективности. Это не пустая формальность, а способ оценить, насколько здание расточительно или бережливо обходится с ресурсами: теплом, водой и электричеством. Класс энергоэффективности стал таким же важным параметром для новостройки, как локация или планировка, напрямую определяя стоимость будущей эксплуатации.
Энергоэффективность отражает способность дома сохранять комфортный внутренний микроклимат при минимальных затратах энергии. В отличие от банального энергосбережения, где жильцы экономят свет в ущерб комфорту, здесь "работает" сама архитектура: продуманная термодинамика помещений, современные инженерные системы и теплопроводность стен.
"Класс энергоэффективности — это паспорт здоровья здания. Если дом "дырявый", то никакие умные датчики не спасут кошелек собственника", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.
Высокие показатели эффективности означают меньшие счета за коммунальные услуги. Утепленный фасад выступает термосом, удерживающим тепло зимой и прохладу летом. В таких объектах автоматика сама регулирует подачу тепла, реагируя на капризы погоды.
|Характеристика
|Дома класса A, A+, A++
|Теплопотери
|Минимальные
|Окупаемость
|Высокая за счет экономии
"Покупатели всё чаще смотрят на энергопаспорт. Никому не хочется инвестировать в "черную дыру" для бюджета, которую приходится постоянно латать", — подчеркнул девелопер Артём Мельников.
Система градации основана на удельном расходе энергии на квадратный метр. С 2023 года законодательство запрещает ввод в эксплуатацию домов низких классов (E, F, G). Это принудительно вымывает с рынка морально устаревшие технологии строительства.
Поддержание класса требует внимания к общему имуществу. Замена ламп в подъездах на светодиодные, установка систем с рекуперацией тепла или грамотное зонирование мест общего пользования помогают удерживать статус здания. Однако для качественного результата необходим постоянный технадзор за инженерными узлами.
"Основная борьба за ресурс идет в тепловом пункте. Автоматика — это не роскошь, а базовое требование к современному комфорту", — пояснил в беседе с Pravda. Ru мастер по системам отопления Олег Смирнов.
Табличка на фасаде, проектная документация или онлайн-сервис ЕИСЖС.
Да, УК обязана проводить периодическую оценку состояния коммуникаций.
На дистанции в 10 лет экономия на платежах полностью окупает переплату за современные материалы.
Да: качественное остекление, регулируемые радиаторы и отсутствие щелей в дверных проемах значительно снижают ваши личные потери.
Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.