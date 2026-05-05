Миллион на унитазе: одна ошибка в ванной сделает вашу квартиру неликвидом и оставит без денег

Желание передвинуть раковину или объединить ванную с туалетом продиктовано стремлением к эргономике жилья. Однако внутренняя архитектура квартиры подчинена строгим строительным нормам. Любое самовольное вторжение в конструктив дома без предварительного юридического оформления превращает квартиру в юридическую ловушку.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain Компактная ванная комната

Почему согласование неизбежно

Согласование — это не бюрократический фильтр, а механизм защиты несущих конструкций дома. Непродуманный перенос "мокрых зон" угрожает целостности перекрытий и нарушает гидроизоляционный контур. Самовольная перепланировка часто обнаруживается при попытке провести черновую отделку или кадастровую оценку.

"Согласовывать перепланировку надо в первую очередь потому, что законы постоянно меняются. Ярчайший пример — кухни с газовой плитой, которые ещё несколько лет назад можно было объединить с гостиной, и многие этим пользовались. Теперь закон это запрещает, и те, кто когда-то сделал себе просторную гостиную-столовую, но не позаботился о согласовании изменений, оказались в тупике. Узаконить перепланировку не получится. Если они решат продать квартиру, это может стать проблемой", — отметила в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Красные линии: что запрещено законом

Некоторые изменения влекут за собой необратимый ущерб. Их невозможно легализовать ни при каких условиях:

Демонтаж венткоробов и вмешательство в общедомовую канализацию.

Размещение санузла над жилыми комнатами соседей снизу.

Интеграция водяного теплого пола с центральным отоплением.

Снос несущих пилонов или прорубание проемов в капитальных стенах.

Тип работ Статус согласования Замена ванны на душевой поддон Требует уведомления (переустройство) Расширение за счет нежилых коридоров Требует полноценного проекта Снос не несущей перегородки (ванна/туалет) Требует обновления техпаспорта

"Любое вмешательство в инженерный контур без грамотного технадзора создает риск протечек. Игнорирование гидроизоляции при расширении площади мокрой зоны — путь к непоправимым конфликтам с управляющей компанией и соседями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Что требует легализации

Важно различать косметический ремонт и переустройство. Если ваши действия меняют конфигурацию сетей или стен, отраженных в плане БТИ, — время готовить документы. Дополнительная гидроизоляция при расширении санузла — обязательное техническое требование для сохранения чистоты дома и безопасности конструкции.

Алгоритм действий для собственника

Процесс легализации занимает от 3 до 5 месяцев. Первый этап — создание проектной документации у специалистов с действующим допуском СРО.

Заказ проекта у сертифицированных проектировщиков. Подача пакета документов в МФЦ или на портал Госуслуг. Получение разрешения на проведение работ. Фактическая реализация проекта строго в рамках утвержденных чертежей. Вызов комиссии для получения финального акта.

"Собственники часто путают антитренды интерьера 2024 года с допустимыми конструктивными решениями. Мода приходит и уходит, а несущая способность здания остается константой, которую нельзя подменять декоративными изысками", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru архитектор Анастасия Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о ремонте

Можно ли перенести унитаз на другую стену?

Да, это считается переустройством. Главное — выдержать необходимые уклоны канализационной трубы для обеспечения нормального оттока воды.

Требуется ли согласование для установки стиральной машины?

Если вы просто подключаете агрегат к существующим выводам, согласование не требуется.

Что будет, если не оформить снос перегородки?

При продаже недвижимости покупатель может потребовать скидку или отказаться от сделки из-за несоответствия фактической планировки техпаспорту.

Могут ли заставить вернуть всё как было?

Да, если перепланировка противоречит текущим строительным нормам и несет угрозу конструкциям здания.

Читайте также