Триумф оптимизации: зачем в советских хрущевках создавали окно между кухней и ванной

Маленькое окно между кухней и ванной в хрущевке — главный повод для городских легенд. Кто-то видит в нем борьбу с туберкулезом, кто-то — систему спасения при взрыве газа. На деле это чистый прагматизм советских инженеров. Продуманный расчет, жесткие нормы и тотальная экономия ресурсов.

Фото: Pravda.Ru by Павел Сидоров is licensed under publiс domain Окно между ванной и кухней

Свет и санитарные нормы

В середине XX века строительные правила требовали: солнечный свет должен проникать в санузел минимум два часа в день. В тесных планировках хрущевок окно на улицу было роскошью и лишней тратой материалов. Инженеры нашли лазейку. Проем между кухней и ванной стал легальным способом "пробросить" дневной свет в темное помещение.

Это решение позволяло соблюсти закон, не раздувая бюджет стройки. Жильцы могли совершать гигиенические процедуры, не включая электричество. Сегодня такие решения кажутся странными, но тогда это был триумф оптимизации.

"Попытки заложить это окно без согласования часто приводят к проблемам. Это изменение вентиляционного контура помещения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru архитектор Анастасия Кузнецова.

Битва с сыростью и плесенью

Вентиляция в хрущевках работала с трудом. Влажный воздух скапливался в ванной, превращая стены в инкубатор для грибка. Окошко создавало дополнительный путь для воздуха. Теплый пар уходил на кухню, где его подхватывала мощная вытяжка над плитой.

Без этого зазора черная плесень захватила бы пространство гораздо быстрее. В эпоху отсутствия современных антигрибковых средств циркуляция воздуха была единственным бесплатным щитом. Плохая тяга в санузле до сих пор вызывает запах в ванной, который не скроют никакие освежители.

Функция окна Технический результат Инсоляция Соблюдение нормы 2-х часов света Вентиляция Сброс влаги через кухонную вытяжку Безопасность Приток воздуха для газовой колонки

Безопасность газовых колонок

Большинство хрущевок не имели центрального горячего водоснабжения. Воду грели газовые колонки на кухне. Для горения газа нужен кислород. Окно обеспечивало перетоки воздуха между помещениями. Это снижало риск накопления угарного газа при сбоях тяги.

"В старом фонде часто нарушена изоляция труб. Если окно забито или заложено, риск скопления газов в замкнутом пространстве растет", — отметил в беседе с Pravda.Ru сантехник Дмитрий Аманов.

Экономия ресурсов и экстренный выход

Государство считало каждую копейку. Меньше лампочек в ванных — меньше нагрузка на сети. Кроме того, окно служило "аварийным люком". Если замок заедал или человек терял сознание, пробраться через проем было проще, чем выбивать дверь.

Для поддержания чистоты таких зон сегодня используют простые методы.

Разбор главных мифов

Забудьте про палочку Коха. Солнечный свет через кухню в ванную не попадал — только отраженный. Убивать бактерии таким способом невозможно. Миф о "разгрузке взрывной волны" при взрыве газа также абсурден. Тонкий гипсолитовый блок сложится целиком, маленькая дырка в стене его не спасет.

"Многие путают технический проем с архитектурным решением. Это была вынужденная мера при дефиците материалов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru отделочник Сергей Рябов.

Ответы на популярные вопросы о окне в ванной

Можно ли полностью заложить это окно?

Законно — нет. Это нарушает нормы вентиляции и инсоляции. В случае протечки или пожара заложенный проем может стать препятствием для экстренной помощи.

Как убрать запах, если окно открыто, но вентиляция не работает?

Нужна ревизия гидрозатворов и проверка общедомовой вытяжки. Окно лишь перемещает воздух, но не удаляет его из квартиры.

