Анастасия Кузнецова

Когда негде развернуться, спасают детали: 5 интерьерных решений, которые возвращают комфорт

Жизнь большой семьи в границах одной комнаты напоминает сложный логистический квест. Ограниченный метраж диктует свои правила, где каждый лишний предмет превращается в препятствие. Однако даже типовая планировка способна адаптироваться под нужды нескольких поколений, если применить точечные интерьерные решения.

Фото: Анастасия Кузнецова is licensed under public domain
Архитектура пустоты: роль перегородок

Для зонирования пространства можно использовать перегородки — главное, чтобы они подходили стилю вашей комнаты. Они могут быть невысокими и выполненными из пластика, а могут представлять собой специальные поворотные конструкции или стеллажи. В любом случае, благодаря перегородкам удастся создать некую иллюзию уединения в однушке. Правильная планировка кухни и жилой зоны через такие элементы позволяет избежать хаоса.

"Для однушек критически важно использовать вертикали. Перегородки-стеллажи не только делят комнату, но и решают вопрос хранения, который в маленьких квартирах стоит острее всего", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по зонированию и развитию территорий Илья Захаров.

Мягкая логика: почему диван выигрывает у кровати

Двуспальная кровать вряд ли поместится в небольшой однокомнатной квартире. Для комнаты, которая выполняет роль спальни и гостиной одновременно, больше подходит качественный диван. Для апартаментов такого формата лучшим выбором станут угловые диваны или классические диваны-книжки. При этом важно помнить про расхламление дома, чтобы мебель не превращалась в склад вещей.

Решение Преимущество для однушки
Угловой диван Максимальное количество посадочных мест и ящик для белья
Римские шторы Освобождают подоконник под рабочий стол или полку
Встроенный холодильник Устраняет визуальный шум и экономит площадь пола

Многие владельцы жилья сейчас рассматривают рынок вторичного жилья именно с целью приобретения компактных квартир для последующей перепланировки. Если грамотно подобрать текстиль и освещение, даже старая панелька станет уютным гнездом.

Окна и техника: битва за сантиметры

Длинные шторы на окнах однокомнатной квартиры заставят вас помимо своей воли попрощаться примерно с 1,5 метра свободной площади. Присмотритесь к римским или рулонным шторам, а освободившийся подоконник переоборудуйте в большой письменный стол. Это особенно актуально, если доходы не позволяют сразу расширить жилплощадь.

"Интеграция техники в мебель — единственный способ не превратить кухню в склад. Встроенный холодильник или правильно подобранная посудомоечная машина сохраняют чистоту линий", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Холодильник — один из самых объемных элементов кухонного интерьера. Чтобы сэкономить пространство, постарайтесь встроить его в высокий шкаф или нишу между шкафами. Этот метод позволяет максимально использовать площадь кухни от пола до потолка без потери драгоценных сантиметров. Пока цена аренды растет, такие вложения в собственный комфорт окупаются качеством жизни.

Палитра и свет: визуальное расширение

Нельзя безапелляционно заявлять, что все темные оттенки зрительно уменьшают площадь. Но большой семье, обитающей в однокомнатной квартире, от темной палитры все же лучше отказаться. Из-а темных стен и большого количества мебели интерьер станет тяжелым и перегруженным. Вашим выбором должны стать белоснежные стены и множество светильников, расположенных на разных уровнях.

"Свет должен быть сценарием, а не просто лампочкой. В однушке нужно минимум три уровня освещения: общий, рабочий и вечерний — это создает глубину пространства", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

При обустройстве важно учитывать не только внутренний декор, но и общую концепцию участка, если речь идет о загородном жилье, где пригодится бюджетное покрытие для парковки. В интерьере же важна каждая деталь: от цвета плинтуса до способа, которым вы планируете уход за садовой дорожкой или напольным покрытием.

Ответы на популярные вопросы о дизайне однушек

Зачем заменять обычные шторы на римские?

Это освобождает пространство непосредственно под окном, позволяя использовать подоконник как полноценную рабочую зону или место для хранения.

Действительно ли белый цвет расширяет пространство?

Да, светлые поверхности лучше отражают свет, стирая границы между стенами и потолком, что визуально облегчает перегруженный мебелью интерьер.

Как лучше зонировать комнату для родителей и ребенка?

Оптимально использовать сквозные стеллажи или текстильные перегородки: они пропускают воздух и свет, но создают необходимую приватность.

Экспертная проверка: специалист по зонированию Илья Захаров, инженер-строитель Алексей Тихонов, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева
Автор Анастасия Кузнецова
Кузнецова Анастасия Игоревна — архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы ремонт интерьер недвижимость
