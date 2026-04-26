Елена Пахомова

Из бетонных ловушек в новые квартиры: как упростят жизнь российским семьям при покупке жилья

Российский рынок недвижимости готовится к тектоническим сдвигам в правилах игры с "детскими долями". В Госдуме вновь реанимировали проект упрощения сделок с квартирами, купленными на материнский капитал. Семьи, запертые в "бетонных ловушках" из-за бюрократических барьеров опеки, могут получить долгожданную свободу маневра. Речь идет о праве продавать жилье без предварительного одобрения ведомств, если новая покупка превосходит старую по площади и цене.

Фото: Pravda.Ru by Елена Пахомова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бюрократический бетон: почему опека тормозит рынок

Сегодня использование материнского капитала превращает объект недвижимости в "сложный актив". Необходимость наделения детей собственностью делает прозрачную сделку изнурительным марафоном. Любая попытка сменить локацию или расширить пространство упирается в жесткий регламент органов опеки. Семьи вынуждены месяцами ждать разрешений, пока выгодные варианты уходят с рынка. Часто это приводит к тому, что планирование электрики и чистовая отделка в новой квартире начинаются на полгода позже намеченного срока.

"Действующая система защиты прав несовершеннолетних часто работает против интересов семьи. Процедура выделения долей и последующей продажи настолько неповоротлива, что покупатели просто обходят такие квартиры стороной", — отметил в беседе с Pravda.Ru риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Проблема обостряется, когда речь идет об ипотечном жилье. Банки неохотно идут на выделение долей в залоговом имуществе, даже если семья планирует ремонт квартиры и долгосрочное проживание. Новая инициатива призвана исключить звено опеки из цепочки, если очевиден факт апгрейда условий жизни. Это особенно актуально для динамично развивающихся регионов, где элитное жилье и современная инфраструктура становятся приоритетом для растущих семей.

Формула улучшения: больше, дороже, быстрее

Суть предложенных изменений математически проста: если следующая квартира больше по метражу и выше по кадастровой стоимости, сделка проходит в упрощенном режиме. Это освобождает родителей от необходимости доказывать чиновникам очевидную выгоду для ребенка. Теперь фокус смещается на фактическое удобство интерьера и эргономику пространства в новом объекте, а не на сбор справок.

Параметр сделки Текущий порядок Предлагаемые изменения
Согласие опеки Обязательно всегда Не требуется при росте площади/цены
Сроки выхода на сделку От 1 до 3 месяцев Стандартные (3-10 дней)

"Для рынка это глоток свежего воздуха. Огромный пласт вторичного жилья сейчас находится в "серой зоне" из-за долгих согласований. Упрощение процедур вернет ликвидность тысячам объектов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.

При этом важно понимать, что техническое состояние жилья остается зоной ответственности покупателя. Перед сделкой необходим тщательный технический надзор, чтобы убедиться: за красивым фасадом не скрываются дефекты коммуникаций. Ведь покупка большего метража не всегда означает автоматическое повышение качества жизни, если инженерные системы требуют капитальных вложений.

Подводные камни и юридические риски реформы

Несмотря на оптимизм, юристы предупреждают о рисках. Полное исключение контроля может развязать руки недобросовестным участникам рынка. Кроме того, сохраняются вопросы к объектам со сложной историей, где уже была проведена незаконная перепланировка или есть обременения. Упрощение порядка продажи не снимает с родителей обязанности наделить детей долями в новом объекте, но механизм контроля за этим процессом пока остается размытым.

"Главный риск — отсутствие синхронизации баз данных. Если родители продадут квартиру и "забудут" купить новую, права детей будут нарушены. Закону нужны жесткие предохранители", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Семьям, планирующим смену жилья, стоит заранее продумать организацию пространства в будущей квартире. Эстетика и функциональность должны идти рука об руку с юридической чистотой. Пока законопроект проходит стадии обсуждения, рынок замер в ожидании: станет ли этот шаг реальной помощью родителям или породит новую волну судебных споров о "детских метрах".

Ответы на популярные вопросы о материнском капитале

Можно ли продать квартиру с маткапиталом, если новая меньше по площади, но дороже?

В текущем проекте упрощенный порядок касается случаев, когда увеличиваются оба параметра. Если площадь уменьшается, стандартное согласие опеки, скорее всего, останется обязательным.

Нужно ли выделять доли детям перед продажей?

Да, это требование закона. Даже при упрощении продажи обязанность наделить детей собственностью (в текущем или будущем жилье) сохраняется за родителями.

Влияет ли наличие ИИ-сервисов на скорость таких сделок?

Как показывают прогнозы экспертов, нейросети могут ускорить проверку документов, но юридическую ответственность за соблюдение прав детей несут люди.

Экспертная проверка: риэлтор Кирилл Фёдоров, девелопер Артём Мельников, юрист Анна Мороз
Автор Елена Пахомова
Елена Сергеевна Пахомова — юрист по семейному праву, специалист по разводам, алиментным обязательствам и разделу имущества, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Рынок аренды меняется: китайцы и иранцы стали главными арендаторами Подмосковья
Страшные буквы Е в составе не должны пугать: что прячется за кодами, которые считают химией
Свекровь остаётся главной даже на расстоянии: что превращает невестку в гостью в собственной семье
Антивирусы предупреждают, операторы фильтруют — мошенники всё равно проходят: что упускают системы
Большой круг в Вологде: казаки Северо-Западного общества определили стратегию укрепления государственности
Инстинкт против безопасности: почему домашние кошки массово выпадают из окон весной
Развод превращается в вопрос выживания: что держит людей в токсичных отношениях до последнего
Выжатый лимон за миллионы: как не купить китайское такси на вторичном рынке
Ловушка на асфальте: почему выход из машины не спасает от проверки документов
Цунами из таксопарков: почему лизинговые гиганты обрушили цены на подержанные машины
Сейчас читают
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Мир. Новости мира
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Домашние животные
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Мир. Новости мира
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Популярное
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний

Рассказываем о методике динамических нагрузок в домашних условиях, которая воздействует на глубокие мышцы и помогает эффективно бороться с отечностью тела.

Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Три секрета за раз: Премьер Польши случайно слил график и цели нападения на Россию
Три секрета за раз: Премьер Польши случайно слил график и цели нападения на Россию
Львов закипает изнутри: вдовы погибших военных ВСУ бросили вызов киевскому режиму
Жуткая аномалия 2028 года: пугающая трансляция путешественника во времени из пустого будущего
Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии Любовь Степушова Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Из одной ветки — десятки кустов: способ размножения жимолости, который дачники держат в секрете
Лёд отступил — и показал то, что скрывали 80 лет: тайна базы на краю света всплыла
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Последние материалы
Рынок аренды меняется: китайцы и иранцы стали главными арендаторами Подмосковья
Игра в догонялки с сытостью: почему ваш мозг не успевает за желудком во время обеда
Пельмени по-сибирски: гастрономический триумф из базовых продуктов
Страшные буквы Е в составе не должны пугать: что прячется за кодами, которые считают химией
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
10 минут — и жир плавится: это школьное упражнение запускает тело на максимум
Ягодицы растут дома без тренажёров: эта схема работает, даже если нет времени
Один оттенок — и лицо выглядит моложе: губы становятся главным секретом свежести
Пока все летят в Сочи, другие платят вдвое меньше: скрытые морские курорты России
Без жарки и лишнего времени: сырники, которые тают во рту и исчезают мгновенно
