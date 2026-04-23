Кафель теряет позиции: стены в ванной теперь закрывают быстрее, дешевле и без грязи

Стены в ванной комнате традиционно считаются территорией керамики. Однако тотальная облицовка — это дорого, долго и часто избыточно. Современная архитектурная мысль предлагает отказаться от диктатуры кафеля в пользу более гибких, бюджетных и эстетичных решений. Грамотная альтернатива позволяет не только сэкономить до 60% бюджета на материалах, но и создать интерьер, в котором чувствуется воздух, а не холод процедурного кабинета.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Maya Kaizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ванна

Водостойкая краска: эстетика чистого цвета

Окрашивание — самый прямолинейный способ уйти от плиточных швов, где часто заводится грибок в швах. Для влажных зон подходят латексные и акриловые составы. Они создают эластичную мембрану, которая не боится прямого контакта с водой и позволяет стенам "дышать".

Подготовка поверхности здесь важнее самого финиша. Малейшая неровность при боковом свете превратится в визуальный шум. Если стена идеально выровнена, краска создаст эффект дорогой сатиновой поверхности. Это база, которую легко обновить, если цвет надоест через пару лет.

"Чтобы краска хорошо смотрелась на стене, перед основной работой необходимо провести подготовку — замазать выбоины, обработать грунтовкой и выровнять поверхность шпатлевкой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

ПВХ-панели и МДФ: быстрый камуфляж

Когда времени на выравнивание стен нет, на помощь приходят каркасные системы. Пластиковые панели — классический бюджетный ремонт ванной. Они монтируются на обрешетку, скрывая за собой не только кривизну стен, но и инженерные коммуникации.

Панели МДФ с влагостойкой пропиткой — более статусная альтернатива. Они имитируют натуральную древесину или камень настолько достоверно, что отличить их от шпона можно только при тактильном контакте. Это решение идеально, когда нужно добавить интерьеру теплоты, которой лишена керамика.

"Устанавливать панели можно самостоятельно, они крепятся на очищенную стену или обрешетку с помощью клея, жидких гвоздей, саморезов или кляймеров. Стыки между панелями обрабатываются герметиком", — рассказал в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Материал Ориентировочная стоимость (м²) Водостойкая краска (с подготовкой) от 800 руб. ПВХ-панели от 350 руб. Влагостойкий ламинат от 1200 руб.

Цены ориентировочные и могут меняться в зависимости от региона и закупаемых брендов в сетях уровня Леруа Мерлен или Петрович.

Обои и ламинат: текстильные и древесные фактуры

Использование обоев в санузле больше не является табу. Стеклообои или плотный винил с маркировкой "три волны" выдерживают даже прямое попадание капель. Часто их используют в комбинированной отделке: низ стены защищают панелями, а верхнюю часть оклеивают для создания уюта. Важно помнить о расположении розеток в этой зоне — они должны иметь индекс защиты IP44.

Ламинат на стенах — еще один тренд. Он создает эффект "деревянного кокона". Такое решение часто выбирают те, кому важен современный дизайн интерьера ванной без лишних вложений в натуральный массив. Рисунок дерева визуально расширяет пространство и делает хранение в ванной встроенных шкафов практически незаметным.

"Выбирая декоративную штукатурку, важно помнить, что она не терпит агрессивных моющих средств, поэтому придется внимательно подходить к выбору бытовой химии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-сметчик Дмитрий Орлов.

Ответы на популярные вопросы об отделке

Можно ли клеить обычные обои в ванной?

Нет, бумажные обои впитают влагу и отслоятся через месяц. Используйте только моющиеся варианты на флизелиновой или стеклянной основе.

Что дешевле: краска или плитка?

Сама краска дешевле плитки, но качественная подготовка стен под покраску может стоить столько же, сколько укладка кафеля. Однако краску проще наносить своими руками без привлечения профи.

Нужно ли обрабатывать ламинат на стене?

Да, стыки желательно пройти специальным герметиком, чтобы вода при случайном попадании не вызвала разбухание внутреннего слоя плиты.

