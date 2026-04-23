Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Мороз

Квитанции запутывают даже взрослых: школьников хотят учить платить за ЖКХ

Молодое поколение россиян теряется перед банальной квитанцией за жилье, а снятие показаний приборов учета превращается в квест. Дмитрий Бондарь, общественный деятель, предложил внедрить в школьную программу — уроки труда или обществознания — узкоспециализированный курс по основам эксплуатации недвижимости. Инициатива уже нашла отклик в стенах Государственной думы.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Программа для жизни

Основы бытовой грамотности должны прививаться с пятого класса. На уроках технологии 11-12-летним подросткам следует показывать устройство системы водоснабжения. Знание того, как работают вентили и где они расположены, спасает от аварий и затоплений. В девятом классе фокус смещается на экономику: разбор структуры платежного документа, принципов начисления за общедомовые нужды и ценообразования коммунальных услуг.

"Обучать этому необходимо. Люди часто путают даже базовые параметры, из-за чего возникают долги и недопонимание с управляющими компаниями", — сказал в беседе с Pravda. Ru специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Старшеклассникам предстоит погружение в юридические аспекты. Понимание договорных отношений с управляющей организацией и природы общего имущества здания — это уровень финансовой зрелости. В Госдуме идею поддержали. Светлана Разворотнева, зампред думского комитета по строительству и ЖКХ, отметила, что база для реализации проекта уже существует.

Уровень подготовки Практическое знание
Средняя школа Работа с вентилями, снятие показаний счетчиков
9 класс Анализ квитанций, общедомовые нужды
Старшая школа Договор с УК, проведение собраний жильцов

Обучение поможет минимизировать риски при предпродажной подготовке объекта, так как понимание системы коммуникаций напрямую влияет на статус недвижимости. К тому же, это снижает количество конфликтов из-за незаконных перепланировок или неправильно установленных систем кондиционирования.

"Знание нормативов — лучший щит от штрафов. Понимание, к чему ведет шумный ремонт без согласования, формирует ответственного собственника", — объяснил в беседе с Pravda. Ru судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ

Зачем школьнику понимать структуру квитанции?

Это основа финансовой грамотности. Понимание того, за что именно взимается плата, позволяет выявлять ошибки в расчетах и не переплачивать лишнего.

Кто должен вести такие уроки?

Методика предполагает привлечение профильных учителей или приглашенных специалистов по управлению недвижимостью.

Почему именно школа, а не семья?

Школьное образование дает системный подход. Семьи часто сами имеют пробелы в знаниях, передавая детям неактуальные представления об эксплуатации жилья.

Будут ли эти знания полезны при покупке квартиры?

Безусловно. Навыки проверки инженерных систем при осмотре квартиры в новостройке критически важны для защиты собственных интересов.

Специалисты единогласны: грамотный собственник — это устойчивая экономическая единица. Подобная подготовка уменьшит количество споров вокруг бытовой техники и качества обслуживания домов.

"Главное — перевести сухие цифры в плоскость реальных действий. Ребенок должен видеть связь между кнопкой выключателя и счетом в бумажке", — отметил в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер Кирилл Фёдоров.

Экспертная проверка: риэлтор Кирилл Фёдоров, судебный строительный эксперт Сергей Поляков, специалист по эксплуатации жилья Илья Кондратьев.
Автор Анна Мороз
Анна Вячеславовна Мороз — юрист по недвижимости, специалист по сопровождению сделок, имущественным спорам и вопросам обременений, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы жкх школа воспитание образование недвижимость
Новости Все >
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.