Сергей Поляков

Любишь пар — готовь деньги: штрафы за баню доходят до 35 тысяч

Недвижимость

Владельцы загородных участков с 2025 года окажутся под пристальным вниманием надзорных органов. Капитальная баня без официальной регистрации станет поводом для финансовых санкций. Депутат Госдумы Светлана Разворотнева в беседе с Life. ru подчеркнула: отсутствие объекта в кадастре влечет штрафы от двух до пяти тысяч рублей.

Сырой пол в бане
Фото: Pravda.Ru by Анастасия Кузнецова is licensed under publiс domain
Сырой пол в бане

Правила легализации построек

Понятие "капитальное строение" подразумевает наличие фундамента, жестко соединенного с почвой. После возведения подобных объектов у собственника есть месяц на процедуру регистрации. Алгоритм прост: вызов кадастрового инженера, составление техплана, уплата государственной пошлины и внесение данных в Росреестр. Игнорирование правил усложнит любые сделки — продать дом с нелегальной баней не получится.

"Регистрация капитальных строений — это не прихоть, а способ зафиксировать реальную стоимость актива. Покупатели сейчас крайне внимательны к документам, любая "самоволка" либо сбивает цену, либо просто срывает сделку", — объяснил в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер Кирилл Фёдоров.

За что штрафуют владельцев дач

Проблемы возникают и при нарушении градостроительных норм. Минимальный отступ от границ соседнего участка составляет один метр. Нарушение этой дистанции грозит предписанием о сносе или переносе. Особая зона риска — природоохранные территории. Возведение объектов на чужой земле вблизи водоемов карается штрафами до 1,5% от кадастровой стоимости участка.

"Современные методы контроля стали жестче. Квадрокоптеры и системы спутникового мониторинга позволяют выявить незаконное строительство без визита на участок. Рекомендую привести документацию в порядок до начала активной фазы проверок", — отметил в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

Тип нарушения Ориентировочный штраф / Последствия
Отсутствие в кадастре 2 000 — 5 000 рублей
Неправильный слив воды 35 000 рублей
Нарушение границ участка Предписание о сносе / штраф

Отдельного внимания заслуживает герметичность септиков. Слив нечистот в грунт квалифицируется как загрязнение почвы. Подобные жалобы оперативно проверяют инспекторы Роспотребнадзора.

"Судебная практика показывает, что большинство споров по экологии заканчивается в пользу ведомств, если зафиксировано прямое загрязнение. Система канализации в частном доме должна быть изолированной, чтобы избежать административных дел", — предупредил в беседе с Pravda. Ru судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Ответы на популярные вопросы о недвижимости

Где узнать кадастровую стоимость земли?

Информацию можно получить через Публичную кадастровую карту или заказав выписку из ЕГРН на сайте Росреестра.

Все ли постройки нужно регистрировать?

Регистрации подлежат объекты капитального строительства, имеющие фундамент. Легкие конструкции, например, бытовки, регистрировать не требуется.

Как защититься от необоснованных жалоб соседей?

Соблюдение противопожарных и градостроительных отступов — лучшая защита от любых разбирательств с соседями и местными властями.

Влияет ли процентная ставка на желание строиться?

Безусловно, дорогая ипотека заставляет людей откладывать рыночную ипотеку и выбирать более дешевые варианты материалов, но экономия на качественной отделке всегда выходит боком.

Экспертная проверка: риэлтор и брокер Кирилл Фёдоров, девелопер Артём Мельников, судебный строительный эксперт Сергей Поляков
Автор Сергей Поляков
Поляков Сергей Владимирович — судебный строительный эксперт, специалист по строительным спорам и судебным экспертизам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Вместо дорогих процедур: пошаговый план регенерации кожи лица дома
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
