Ремонт без переделок: три правила выбора идеального раствора, чтобы стены стояли десятилетиями

Выбор штукатурки в 2026 году — это поиск баланса между скоростью сдачи объекта и долговечностью покрытия. На фоне роста цен на стройматериалы ошибка в выборе смеси превращается в прямые финансовые потери. Каждая поверхность диктует свои правила: от влажных зон, где царит цемент, до жилых комнат, требующих безупречной геометрии гипса. Разбираемся, как ликвидный ремонт зависит от базового слоя стен.

Цементная штукатурка: прочность и влагостойкость

Цементная штукатурка традиционно используется в ванных комнатах, кухнях, подвалах и на фасадах. Камень в основе смеси обеспечивает устойчивость к влаге и температурным качелям. Это фундаментальное решение для зон, где возможны прямые контакты с водой или агрессивная эксплуатация. Однако материал капризен: он долго сохнет, дает усадку и может пойти трещинами при нарушении технологии нанесения.

"Современные цементные смеси стали пластичнее за счет модифицирующих добавок. Это уменьшает риск трещин и упрощает работу мастеру", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Часто поверхность после высыхания цемента остается шероховатой. Она требует дополнительного выравнивания шпаклевкой, что увеличивает затраты на ремонт в новостройке. Но для тяжелой плитки или керамогранита в санузле альтернативы по прочности просто не существует.

Гипсовая штукатурка: скорость и идеальная геометрия

Гипс — фаворит жилых комнат. Главные козыри: высокая скорость работ и возможность вывести поверхность "в зеркало" без шпаклевки. Гипсовые составы не дают усадки, что сводит риск появления микротрещин к минимуму. Это критически важно, если вы планируете шумные работы в жилых домах завершить в максимально сжатые сроки.

Важно помнить, что гипс активно впитывает влагу. Без специальной гидроизоляции его нельзя использовать в мокрых зонах. К тому же, гладкие стены из гипса повышают стоимость квартиры при продаже, создавая ощущение премиальной отделки сразу после этапа черновых работ.

Известковая штукатурка: экологичность и "дышащие" стены

Известковая штукатурка возвращается в тренды благодаря моде на экологичное строительство. Ее природные антисептические свойства препятствуют появлению плесени даже в старых домах с плохой вентиляцией. Известь позволяет стенам "дышать", поддерживая естественный воздухообмен в помещении. Это особенно актуально, когда проводится комплексный ремонт на кухне или в загородном доме.

"Материал менее прочный, чем цементный, и сохнет дольше, но современные смеси обогащаются армирующими волокнами для прочности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Выбор известкового состава оправдан в спальнях и детских. Хотя работа с известью требует больше времени, итоговый микроклимат в квартире будет на порядок выше, чем при использовании чисто синтетических материалов.

Сравнение характеристик составов

Для принятия окончательного решения стоит оценить технические параметры смесей в сравнении. Это поможет избежать лишних трат в процессе соблюдения временных интервалов на стройке.

Параметр Цементная Гипсовая Известковая Влагостойкость Высокая Низкая Средняя Срок высыхания до 28 дней до 7 дней до 20 дней Прочность Максимальная Средняя Умеренная

Цены ориентировочные и могут меняться: Эконом — от 350 руб/мешок (цемент), Средний — от 550 руб/мешок (гипс), Премиум — от 900 руб/мешок (модифицированная известковая смесь).

Ответы на популярные вопросы о выборе штукатурки

Можно ли использовать гипс в ванной?

Только со специальными влагостойкими добавками и под тщательную гидроизоляцию, иначе слой может отслоиться вместе с плиткой.

Что дешевле для подготовки под покраску?

Гипсовая штукатурка выходит дешевле за счет экономии на финишной шпаклевке и скорости работы мастеров.

Как избежать трещин на стенах в новостройке?

Используйте стеклотканевую сетку в слое штукатурки. Это обязательный этап, когда проводятся шумные работы в новых домах, склонных к усадке.

