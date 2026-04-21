Дрель в обед — к пустой карте: новые правила тишины, которые больно ударят по кошельку

Недвижимость

Тишина в многоквартирном доме — это не только вопрос такта, но и жесткая юридическая конструкция. Попытка повесить полку или снести перегородку в обеденные часы может обернуться для собственника внушительными финансовыми потерями. Законодательство рассматривает "тихий час" как священное право соседей на отдых, нарушение которого карается рублем.

Фото: www.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info
Цена вопроса: штрафы для граждан и бизнеса

Ремонтные работы, сопровождающиеся грохотом перфоратора или воем болгарки, строго регламентированы по времени. В Москве и многих регионах действуют нормы, запрещающие нарушать покой жильцов в дневные промежутки. Сумма взыскания напрямую зависит от статуса нарушителя. Если обычный жилец отделается парой тысяч, то компании, затеявшие размещение климатического оборудования с нарушением графика, рискуют бюджетом.

"В Москве размер административного штрафа составляет для граждан от 1 до 2 тыс. рублей; для должностных лиц — от 4 до 8 тыс. рублей; для юридических лиц — от 40 до 80 тыс. рублей", — объяснила в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Категория нарушителя Размер штрафа (Москва)
Физические лица 1 000 — 2 000 рублей
Должностные лица 4 000 — 8 000 рублей
Юридические лица 40 000 — 8 0000 рублей

Законные исключения: когда шум легален

Существуют сценарии, при которых временные рамки размываются. Основная преференция отдается жителям новостроек. В течение первых полутора лет после ввода здания в эксплуатацию режим тишины в дневное время может не применяться. Это позволяет владельцам оперативно довести бетонные коробки до жилого состояния. Также закон не ограничивает работы, предотвращающие правовые последствия от аварийных ситуаций.

"Ограничения не действуют на ремонт в течение полутора лет с момента ввода дома в эксплуатацию. Также допускаются работы, направленные на предотвращение правонарушений и устранение последствий аварий и чрезвычайных ситуаций", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Важно помнить, что даже законный ремонт должен соответствовать техническим регламентам. Несанкционированная установка кондиционера или перенос мокрых зон без проекта чреваты судами. В таких случаях соседи апеллируют не только к нарушению тишины, но и к угрозе конструктиву здания.

Безопасность и порядок в общих зонах

Шумовое загрязнение — лишь верхушка айсберга. Часто ремонт выходит за пределы квартиры: мешки с мусором и стройматериалы перекрывают проходы. Такое захламление общих зон является грубым нарушением правил пожарной безопасности. Инспекторы вправе выписать штраф, если лестничные клетки или тамбуры превращены в склад.

"Нужно учитывать важность соблюдения норм безопасности, так как захламление общих зон может иметь серьезные последствия для эвакуации", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист управляющей компании Марина Иванова.

Соблюдение правил эксплуатации дома включает и коммунальные платежи за вывоз крупногабаритного мусора, который часто забывают оплатить строители. Любое отклонение от регламентов, будь то громкий перфоратор в два часа дня или мусор в подъезде, ведет к конфликтам с ЖКХ и надзорными органами.

Ответы на популярные вопросы о ремонте

Можно ли делать ремонт по выходным?

В большинстве регионов шумные работы в воскресенье и праздничные дни полностью запрещены. В субботу график обычно совпадает с будними днями, включая обязательный обеденный перерыв.

Считается ли сборка мебели нарушением тишины?

Если процесс сопровождается сверлением стен или громкими ударами молотка, он попадает под действие ограничений по уровню шума.

Что делать, если соседи шумят в обед?

Сначала рекомендуется зафиксировать факт нарушения (аудио или видео). Далее можно обратиться в полицию или вызвать представителя управляющей компании для составления акта.

Экспертная проверка: риэлтор Кирилл Фёдоров, инженер технадзора Роман Волков, специалист УК Марина Иванова
Автор Мария Иванова
Мария Иванова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы жкх штраф квартира недвижимость
