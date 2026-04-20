Марина Иванова

Мина замедленного действия вместо квартиры: почему ваша ипотека может обесцениться уже через 15 лет

Недвижимость

Тридцатилетняя ипотека превратила недвижимость в долгосрочный проект, горизонт которого уходит далеко за середину века. Однако нынешний темп возведения жилых комплексов оставляет открытым вопрос о физической сохранности материалов. Внешний лоск фасадов и инженерная сложность зданий скрывают риски, которые могут обернуться для владельцев неожиданными тратами, когда здание начнет требовать фундаментального восстановления.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ресурс материалов и накопительный эффект дефектов

Современный облик мегаполисов определяют навесные вентилируемые фасады (НВФ). Эти конструкции обеспечивают эстетику, однако имеют ограниченный срок службы — 15-25 лет. По прошествии этого цикла деградация материалов становится неизбежной. Утеплитель теряет плотность, вентиляционные зазоры превращаются в очаги скопления пыли, а металлическая подсистема подвергается коррозии. Итогом становится промерзание стен и появление плесени — процессов, меняющих запросы клиентов на фоне ужесточения программ.

"Мы видим системную проблему: застройщики гонятся за скоростью, жертвуя качеством монтажа скрытых узлов. Через десятилетие все эти ошибки вылезут наружу в виде протечек и потери энергоэффективности", — сказал в беседе с Pravda. Ru специалист строительного контроля Роман Волков.

Статистика не оставляет иллюзий: около 93-95% объектов сдаются с нарушениями нормативов. Новые лифты стали слабым звеном многоэтажек уже в первые годы эксплуатации, что подтверждает общую тенденцию на снижение долговечности компонентов здания.

Математика капремонта

Система аккумулирования средств на ремонт сталкивается с дефицитом. "Общий котел" региональных операторов перегружен обязательствами перед ветхим фондом. Жители новостроек, отчисляющие взносы, по факту субсидируют восстановление старых зданий, рискуя остаться без ресурсов к моменту, когда сам фасад потребует реконструкции.

Параметр Текущая ситуация
Средняя доля малоквартирных домов на спецсчетах Недостаточно накоплений для одного вида работ
Отсрочка платежей в новостройках Сдвигает накопления, но не решает дефицит

"Надеяться на субсидиарную ответственность региона — утопия. В бюджетах нет таких резервов под массовое обновление фасадов 2020-х годов постройки", — отметил в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

Будущее стоимости квадратного метра

Премия за "новизну" жилья неизбежно сокращается. Если дому не обеспечен качественный уход, рыночная оценка квартир начнет падать. Собственникам стоит помнить, что даже при хирургии бюджета и попытке выхода из ипотеки, ликвидность активов с деградирующей инженерией окажется минимальной. Низкое качество строительства превращает любую квартиру в актив с "тихим" долговым бременем в будущем.

"Люди часто забывают, что эксплуатация здания — это отдельный бизнес. Если мы не научимся требовать ответственности от застройщиков сейчас, через 15 лет мы получим гетто из новостроек", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru архитектор Анастасия Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о состоянии современного жилья

Является ли вентилируемый фасад долговечным решением?

Его ресурс ограничен 15-25 годами. После этого срока требуется либо капитальная реновация, либо риск потери теплоэффективности возрастает кратно.

Почему спецсчета не спасают новостройки?

Практика показывает, что даже в многоквартирных домах собранных средств не хватает на комплексный ремонт инженерных систем и оболочки здания.

Стоит ли ожидать падения цен на новостройки в будущем?

Да, износ конструкций и потенциальные затраты на восстановление снизят инвестиционную привлекательность таких объектов относительно тех, что построены по более консервативным стандартам.

Какие первые признаки серьезных дефектов?

Промерзающие углы, плесень в санузлах и сбои в работе лифтового оборудования — основные индикаторы скрытых строительных ошибок.

Экспертная проверка: Роман Волков (специалист строительного контроля), Артём Мельников (девелопер), Анастасия Кузнецова (архитектор).
Автор Марина Иванова
Иванова Марина Олеговна — специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
