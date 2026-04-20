Тихая гавань против бетонных джунглей: почему старый фонд Петербурга ценится выше новостроек

Рынок недвижимости Санкт-Петербурга в начале 2026 года демонстрирует изменения. Вопреки прогнозам о крахе "уставшего" жилого фонда, эпицентром волатильности стали вчерашние новостройки. Покупательская активность трансформируется, превращая однотипные бетонные коробки в зону жесткой конкуренции, где цена становится единственным аргументом для сделки.
Статистика от площадок вроде Домклик указывает на явный разворот тренда. Общее предложение, после некоторого сжатия в начале года, к марту 2026-го начало демонстрировать активный рост. Прирост обеспечили не сталинки или дома советских серий, а сегмент пост-2010 года постройки. Объем предложения таких квартир за месяц увеличился с 5,4 тысячи до 6 тысяч лотов.
"Инвесторы, которые заходили в котлованы несколько лет назад, сейчас массово выходят в кэш. Это не панические распродажи, а холодный расчет перед летним затишьем, когда ликвидность рынка падает из-за сезона отпусков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.
Раньше свежий дом был гарантией успеха сделки. Современные проектировочные решения, чистые подъезды, отсутствие маргинальных соседей — всё это работало на продавца. Сегодня рынок столкнулся с избытком клонированных вариантов студий и "однушек".
Покупатель, попадая на осмотр десятка почти идентичных квартир в одном жилом массиве, теряет фокус. Выбор превращается в изнурительную рутину. В такой среде невозможно продать "атмосферу" или "престиж дома" — побеждает тот, кто готов снизить цену или предложить минимальный бонус.
"Когда на одной лестничной клетке продается три квартиры с идентичной планировкой, ценность объекта для покупателя обнуляется. В таких условиях продать квартиру по верху рынка — утопия. Мы видим, как продавцы начинают демпинговать, чтобы просто закрыть сделку", — отметил риэлтор Кирилл Фёдоров.
Исторический центр и обжитые районы ведут себя инертно. Количество предложений по дореволюционным домам и сталинкам практически не меняется. Там нет орд инвесторов, желающих зафиксировать прибыль. Уникальность каждой квартиры, пусть даже требующей вложений в инженерные системы, как счетчики воды или проводку, становится защитой от ценовых качелей.
|Характеристика
|Типовая "новая вторичка"
|Старый фонд
|Конкурентная среда
|Высокая (много аналогов)
|Низкая (уникальность)
|Ценовое давление
|Сильное (торг уместен)
|Минимальное
Парадокс заключается в том, что обычная "брежневка" в хорошем районе сегодня выглядит надежнее в инвестиционном плане, чем новостройка у КАД. Уникальность локации перевешивает удобство индукционных плит и модных планировок.
"Заказчики часто путают износ здания с потерей ликвидности. Старый фонд в Петербурге прочно держится на дефиците. В то время как дома после 2010 года страдают от перепроизводства типового жилья", — объяснила архитектор Анастасия Кузнецова.
Все дело в концентрации одинаковых лотов на рынке. Там, где есть выбор из десяти похожих квартир, всегда побеждает покупатель с запросом на скидку.
Риски высоки. Рынок перенасыщен предложениями инвесторов, что давит на цены вниз в краткосрочной перспективе.
Он обладает уникальностью локации. Найти вторую такую же квартиру в том же доме с тем же видом практически невозможно.
Сравните цену продажи с аналогичными квартирами в соседних корпусах того же застройщика. Если их больше 5-7 в продаже — это пространство для вашего торга.
