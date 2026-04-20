Тихая гавань против бетонных джунглей: почему старый фонд Петербурга ценится выше новостроек

Рынок недвижимости Санкт-Петербурга в начале 2026 года демонстрирует изменения. Вопреки прогнозам о крахе "уставшего" жилого фонда, эпицентром волатильности стали вчерашние новостройки. Покупательская активность трансформируется, превращая однотипные бетонные коробки в зону жесткой конкуренции, где цена становится единственным аргументом для сделки.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Санкт-Петербург, 16 линия

Почему новостройки пошли в атаку

Статистика от площадок вроде Домклик указывает на явный разворот тренда. Общее предложение, после некоторого сжатия в начале года, к марту 2026-го начало демонстрировать активный рост. Прирост обеспечили не сталинки или дома советских серий, а сегмент пост-2010 года постройки. Объем предложения таких квартир за месяц увеличился с 5,4 тысячи до 6 тысяч лотов.

"Инвесторы, которые заходили в котлованы несколько лет назад, сейчас массово выходят в кэш. Это не панические распродажи, а холодный расчет перед летним затишьем, когда ликвидность рынка падает из-за сезона отпусков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

Битва одинаковых планировок

Раньше свежий дом был гарантией успеха сделки. Современные проектировочные решения, чистые подъезды, отсутствие маргинальных соседей — всё это работало на продавца. Сегодня рынок столкнулся с избытком клонированных вариантов студий и "однушек".

Покупатель, попадая на осмотр десятка почти идентичных квартир в одном жилом массиве, теряет фокус. Выбор превращается в изнурительную рутину. В такой среде невозможно продать "атмосферу" или "престиж дома" — побеждает тот, кто готов снизить цену или предложить минимальный бонус.

"Когда на одной лестничной клетке продается три квартиры с идентичной планировкой, ценность объекта для покупателя обнуляется. В таких условиях продать квартиру по верху рынка — утопия. Мы видим, как продавцы начинают демпинговать, чтобы просто закрыть сделку", — отметил риэлтор Кирилл Фёдоров.

Старый фонд: тихая гавань

Исторический центр и обжитые районы ведут себя инертно. Количество предложений по дореволюционным домам и сталинкам практически не меняется. Там нет орд инвесторов, желающих зафиксировать прибыль. Уникальность каждой квартиры, пусть даже требующей вложений в инженерные системы, как счетчики воды или проводку, становится защитой от ценовых качелей.

Характеристика Типовая "новая вторичка" Старый фонд Конкурентная среда Высокая (много аналогов) Низкая (уникальность) Ценовое давление Сильное (торг уместен) Минимальное

Парадокс заключается в том, что обычная "брежневка" в хорошем районе сегодня выглядит надежнее в инвестиционном плане, чем новостройка у КАД. Уникальность локации перевешивает удобство индукционных плит и модных планировок.

"Заказчики часто путают износ здания с потерей ликвидности. Старый фонд в Петербурге прочно держится на дефиците. В то время как дома после 2010 года страдают от перепроизводства типового жилья", — объяснила архитектор Анастасия Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о рынке жилья

Почему новостройки дешевеют, а старый фонд нет?

Все дело в концентрации одинаковых лотов на рынке. Там, где есть выбор из десяти похожих квартир, всегда побеждает покупатель с запросом на скидку.

Стоит ли сейчас покупать студию в новом ЖК для перепродажи?

Риски высоки. Рынок перенасыщен предложениями инвесторов, что давит на цены вниз в краткосрочной перспективе.

Почему старый фонд остается стабильным в цене?

Он обладает уникальностью локации. Найти вторую такую же квартиру в том же доме с тем же видом практически невозможно.

Как определить, не завышена ли цена в новом ЖК?

Сравните цену продажи с аналогичными квартирами в соседних корпусах того же застройщика. Если их больше 5-7 в продаже — это пространство для вашего торга.

