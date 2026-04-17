Ипотека по-новому: как меняются запросы клиентов на фоне ужесточения программ и колебаний ставок

Современный рынок новостроек перестал измеряться простыми квадратными метрами. Покупатели трансформировали подход к выбору жилья, превращая покупку в процесс подбора отражения собственного стиля жизни. Исследование Frank RG и Домклик, зафиксировавшее изменения в "ДНК" ипотечного клиента, подтверждает этот тренд.
Высокие ставки по кредитам и ценники вынуждают людей экономить на пространстве. Метраж стал жертвой ради соответствия лимитам льготных программ. Готовность поступиться площадью ради качества среды растет. Потребитель выбирает интерьер как сценарий жизни, а не как склад для вещей.
"Клиент сегодня — это снайпер. Он не стреляет по площадям, он ищет эргономику. Если раньше гнались за лишними метрами, то сейчас бьются за планировку, где каждый угол имеет функцию", — отметил в беседе с Pravda. Ru Кирилл Фёдоров, риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок.
Экология района для 55% опрошенных важнее количества комнат. Почти половина (45%) ориентируется на визуальный ландшафт за окном. Оснащение ЖК, включая концепции "умного дома", привлекает 43% покупателей. Вложения в природное окружение и инфраструктуру стали доминирующим фактором.
|Критерий выбора
|Доля интереса (опрос)
|Экологическая обстановка
|55%
|Панорамные виды
|45%
|Инфраструктура ЖК
|43%
Такой подход заставляет застройщиков пересматривать проекты. Качество общедомовых зон становится критическим преимуществом. Покупатели готовы переплачивать за этот уровень комфорта.
"Рынок девелопмента эволюционирует. Мы наблюдаем отказ от гигантомании в пользу плотности инфраструктуры. Продать пустую коробку сейчас невозможно — люди покупают сервис", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Артём Мельников, девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов.
Ядро спроса сместилось к аудитории 26-40 лет. Ипотека — инструмент молодых. Инвестирование ради сохранения сбережений отходит на второй план: лишь 9% покупателей действуют по этой модели. Основная часть (59%) берет жилье для собственного проживания, еще 20% — для близких.
"Статистика прозрачна: покупатель омолодился. Но этот покупатель стал требовательнее к деталям, даже к таким простым вещам как гигиена быта в новой квартире, заложенная на этапе планирования ремонта", — предупредил в беседе с Pravda. Ru Павел Сидоров, специалист по эксплуатации зданий.
Высокая стоимость жилья и лимиты по ипотечным программам вынуждают искать баланс между функциональностью и ценой.
Нет, лишь 9% покупателей рассматривают недвижимость как актив для сбережений, большинство берет жилье для жизни.
Да, наличие элементов "умного дома" и безопасности локации — важные драйверы спроса, за которые готовы доплачивать до 31% покупателей.
Клиент стал моложе: основной сегмент — люди от 26 до 40 лет, ориентированные на личное проживание.
