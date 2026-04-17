Ипотека по-новому: как меняются запросы клиентов на фоне ужесточения программ и колебаний ставок

Современный рынок новостроек перестал измеряться простыми квадратными метрами. Покупатели трансформировали подход к выбору жилья, превращая покупку в процесс подбора отражения собственного стиля жизни. Исследование Frank RG и Домклик, зафиксировавшее изменения в "ДНК" ипотечного клиента, подтверждает этот тренд.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ДНК клиента: смена приоритетов

Высокие ставки по кредитам и ценники вынуждают людей экономить на пространстве. Метраж стал жертвой ради соответствия лимитам льготных программ. Готовность поступиться площадью ради качества среды растет. Потребитель выбирает интерьер как сценарий жизни, а не как склад для вещей.

"Клиент сегодня — это снайпер. Он не стреляет по площадям, он ищет эргономику. Если раньше гнались за лишними метрами, то сейчас бьются за планировку, где каждый угол имеет функцию", — отметил в беседе с Pravda. Ru Кирилл Фёдоров, риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок.

Экология и комфорт превыше площади

Экология района для 55% опрошенных важнее количества комнат. Почти половина (45%) ориентируется на визуальный ландшафт за окном. Оснащение ЖК, включая концепции "умного дома", привлекает 43% покупателей. Вложения в природное окружение и инфраструктуру стали доминирующим фактором.

Критерий выбора Доля интереса (опрос)
Экологическая обстановка 55%
Панорамные виды 45%
Инфраструктура ЖК 43%

Такой подход заставляет застройщиков пересматривать проекты. Качество общедомовых зон становится критическим преимуществом. Покупатели готовы переплачивать за этот уровень комфорта.

"Рынок девелопмента эволюционирует. Мы наблюдаем отказ от гигантомании в пользу плотности инфраструктуры. Продать пустую коробку сейчас невозможно — люди покупают сервис", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Артём Мельников, девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов.

Кто покупает сейчас

Ядро спроса сместилось к аудитории 26-40 лет. Ипотека — инструмент молодых. Инвестирование ради сохранения сбережений отходит на второй план: лишь 9% покупателей действуют по этой модели. Основная часть (59%) берет жилье для собственного проживания, еще 20% — для близких.

"Статистика прозрачна: покупатель омолодился. Но этот покупатель стал требовательнее к деталям, даже к таким простым вещам как гигиена быта в новой квартире, заложенная на этапе планирования ремонта", — предупредил в беседе с Pravda. Ru Павел Сидоров, специалист по эксплуатации зданий.

Ответы на популярные вопросы

Почему покупатели отказываются от больших площадей?

Высокая стоимость жилья и лимиты по ипотечным программам вынуждают искать баланс между функциональностью и ценой.

Является ли инвестиция в квартиру все еще популярной?

Нет, лишь 9% покупателей рассматривают недвижимость как актив для сбережений, большинство берет жилье для жизни.

Стали ли дома более "умными"?

Да, наличие элементов "умного дома" и безопасности локации — важные драйверы спроса, за которые готовы доплачивать до 31% покупателей.

Как меняется портрет типичного ипотечного клиента?

Клиент стал моложе: основной сегмент — люди от 26 до 40 лет, ориентированные на личное проживание.

Экспертная проверка: Кирилл Фёдоров (риэлтор), Артём Мельников (девелопер), Павел Сидоров (эксперт по эксплуатации).
Автор Роман Зайцев
Зайцев Роман Алексеевич — оценщик недвижимости с 17-летним стажем. Специалист по рыночным ценам, ущербу и судебным спорам.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
