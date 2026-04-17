Роман Зайцев

Забудьте про ипотечные ставки: покупатели небоскребов в Москве диктуют свои правила

Московские небеса заполняются стеклом и бетоном. Жилое высотное строительство в столице переживает взрывной рост: с 2023 года объемы возведения небоскребов увеличились более чем в четыре раза. Средняя высота доминанты на карте города достигла 150 метров, хотя основной массив предложений по-прежнему укладывается в диапазон 100-120 метров. На рынке уже представлены проекты, стремящиеся к облакам — высотой до 395 метров.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Высотный тренд и ценовое давление

Девелоперы продолжают экспансию вверх, несмотря на кажущуюся насыщенность. Сейчас в Москве реализуется около 120 жилых проектов с корпусами выше 100 метров. Ограниченное предложение новых стартов удерживает котировки от падения: стоимость "квадрата" в таких башнях за год подскочила на 20%. Покупатели активно переключаются на премиальные форматы, спрос на крупногабаритные квартиры площадью от 300 метров вырос в полтора раза.

"Инвесторы в высотные проекты ориентируются не просто на квадратные метры, а на видовые характеристики и статус. Дорогие объекты всегда показывают устойчивость, так как контингент здесь не зависит от кредитного плеча, как в масс-маркете", — заявил в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

Параметр Характеристика сегмента
Средняя высота 150 метров
Максимальная высота 395 метров
Рост цены (год) +20%

Портрет покупателя элитных метров

Статистика подтверждает: класс "премиум" живет по другим законам. В 2025 году реализовано 800 лотов, а за начало 2026-го — уже 250 сделок. В отличие от массовых ЖК, где спрос тормозит стоимость ипотеки, здесь транзакции идут без пауз. Покупатели ценят не только архитектуру, но и внутреннюю функциональность пространств.

"Высотное жилье требует особого подхода к оформлению. Клиенты часто игнорируют инженерные нюансы при выборе, а потом сталкиваются с проблемами обслуживания, которые в небоскребах стоят в разы дороже", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Безопасность и эксплуатация

Жизнь в небоскребе — это сложная экосистема. Инженерные сети испытывают колоссальные нагрузки. Часто именно лифты и автономные системы отопления становятся точками потенциального напряжения. Владельцам важно контролировать состояние коммуникаций сразу после приемки квартиры, ведь даже уход за сантехникой или использование правильных средств для уборки могут сохранить инвестиционную привлекательность объекта.

"Эксплуатация конструкций такой высотности — это вопрос не только комфорта, но и судебных рисков. Строительный надзор должен быть максимально пристрастным на всех этапах возведения монолита", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru судебный эксперт Сергей Поляков.

Ответы на популярные вопросы о недвижимости

Почему цена в небоскребах растет быстрее рынка?

За счет уникальности видовых характеристик и ограниченности предложения премиальных площадей, которые не зависят от колебаний ипотечных ставок.

Безопасно ли покупать квартиру на этапе фундамента?

Современные девелоперы работают по проектному финансированию, что снижает риски для покупателя, однако важно проверять разрешительную документацию.

Стоит ли ожидать снижения стоимости в 2026 году?

Эксперты полагают, что из-за дефицита площадок под точечную застройку в центре Москвы цены останутся на высоком уровне.

На что смотреть при приемке квартиры в высотке?

Особое внимание нужно уделить фасадным системам, оконным профилям и работе инженерных узлов, которые влияют на микроклимат.

Экспертная проверка: девелопер Артём Мельников, риэлтор Кирилл Фёдоров, судебный строительный эксперт Сергей Поляков
Автор Роман Зайцев
Зайцев Роман Алексеевич — оценщик недвижимости с 17-летним стажем. Специалист по рыночным ценам, ущербу и судебным спорам.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
