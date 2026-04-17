Сергей Рябов

Прощай, эффект дешевого ремонта: лучшие замены линолеуму, которые превратят обычную квартиру в премиум

Недвижимость

Линолеум стремительно теряет позиции, уступая место материалам с выраженной фактурой и повышенным запасом прочности. Современный интерьер требует тактильности и долговечности: покупатели инвестируют в покрытия, которые не только формируют эстетику, но и увеличивают рыночную стоимость недвижимости. Три альтернативы — кварцвинил, инженерная доска и керамогранит — стали лидерами рынка отделки.

Фото: freepik is licensed under Public Domain
Кварцвинил: баланс цены и премиального вида

Кварцвиниловая плитка уверенно вытесняет линолеум из сегмента практичного жилья. Материал обладает исключительной влагозащитой, что позволяет монтировать его в зонах с агрессивной средой — на кухнях и в прихожих. В отличие от эластичных рулонных покрытий, кварцвинил точно имитирует визуальный простор и текстуру натурального камня или дуба.

"Кварцвинил имитирует натуральное дерево или камень практически без визуальных отличий. При этом материал не боится перепадов температуры и легко укладывается даже на старое основание", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Срок эксплуатации кварцвинила достигает 20 лет. Покрытие не выцветает под ультрафиолетом и сопротивляется механическим повреждениям. Это делает его рациональной альтернативой для квартир, где важна высокая износостойкость инженерного оборудования и отделки. Материал стабилен при температурных колебаниях, что критично для современных студий.

Инженерная доска: статус и натуральность

Для создания благородной атмосферы дизайнеры выбирают инженерную доску. Многослойная структура из натуральной древесины обеспечивает стабильность геометрии, превосходя по этому параметру массив. Такой пол создает ощущение тепла и фундаментальности, мгновенно повышая статус жилого пространства.

"Квартиры с деревянными полами воспринимаются покупателями как более дорогие и ликвидные", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Прочность инженерной доски позволяет использовать её десятилетиями. В отличие от одноразовых решений, древесину можно реставрировать путём шлифовки. Это превращает пол в актив, сопоставимый по важности с качественным техническим регламентом обслуживания здания. Натуральное дерево работает на капитализацию объекта недвижимости.

Покрытие Главное преимущество
Кварцвинил Абсолютная влагостойкость и износостойкость
Инженерная доска Натуральность и возможность реставрации
Керамогранит Максимальная твердость и пожарная безопасность

Керамогранит под дерево: практичность без компромиссов

Керамогранит с текстурой древесины — это ультимативное решение для зон экстремальной нагрузки. Материал нечувствителен к бытовой химии, царапинам и влаге. Его применение в организации пространства коридоров и кухонь гарантирует сохранение первоначального вида отделки на дистанции в 30-50 лет.

"Ваше спальное место скрывает процессы, которые напрямую влияют на состояние организма и долговечность мебели, требуя особого внимания к деталям ухода", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров, добавив, что гигиеничность керамогранита делает его фаворитом для аллергиков.

Плитка не поддерживает горение и экологически инертна. Она лишена недостатков линолеума, таких как продавливание ножками мебели или появление "волн". В сочетании с нормами температуры пола керамогранит становится идеальным проводником для систем подогрева.

Ответы на популярные вопросы о напольных покрытиях

Что дешевле в долгосрочной перспективе?

Несмотря на высокую стоимость закупки, инженерная доска и кварцвинил выгоднее линолеума, так как не требуют замены каждые 5-7 лет при активной эксплуатации.

Можно ли класть современную плитку на старый пол?

Кварцвинил допускает укладку на ровное старое основание, однако для керамогранита необходима подготовка стяжки с использованием качественных составов, способных выдержать вес плитки.

Насколько экологичны эти материалы?

Инженерная доска — лидер по экологичности. Кварцвинил и керамогранит также соответствуют строгим нормам безопасности и не выделяют токсичных веществ при нагревании.

Экспертная проверка: инженер-строитель Алексей Тихонов, риэлтор Кирилл Фёдоров, специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров
Автор Сергей Рябов
Рябов Сергей Викторович — отделочник с 22-летним стажем. Объясняет технологии шпаклёвки, покраски и оклейки без типовых ошибок.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом ремонт советы квартира интерьер строительство
