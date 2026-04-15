Марина Киселёва

Новая реальность: законопроект об ООПТ может разрушить последние природные оазисы

Законодательный ландшафт России меняется по принципу тектонического сдвига. Проект правок в закон "Об особо охраняемых природных территориях" (ООПТ) прошел первое чтение силами одной фракции. Остальные — в жесткой оппозиции. Это не просто бюрократический маневр, а попытка легализовать "хозяйское" отношение к девственной природе под соусом защиты госинтересов. Статус неприкосновенности превращается в тонкую вуаль, которую легко сдернуть ради "объектов федерального значения".

Фото: https://unsplash.com by Paul Becker is licensed under Free
Взлом системы: как "вырезать" лес законом

Раньше ООПТ были сакральными зонами. Строить — нельзя. Точка. Теперь вводится понятие "исключительной необходимости". Если региону нужно "социально-экономическое развитие", границы заповедника можно раздвинуть.

Или просто "вырезать" нужный кусок под корень. Это напоминает ситуацию на рынке жилья, когда загородная недвижимость начинает диктовать свои условия ландшафту, стирая природную идентичность ради квадратных метров.

"Это бред. Так баланс интересов не соблюдается. Если решение о выводе земель принимает комиссия без участия экологов, мы получим легализованный дерибан самых дорогих участков страны", — отметил в беседе с Pravda.Ru градостроитель Илья Захаров.

Механизм прост: объект наделяется статусом "государственного значения", и природная броня спадает. При этом никто не объясняет, почему этот объект нельзя построить в паре километров правее, на пустыре. Критерии выбора места размыты намеренно. В итоге под угрозой оказываются даже уникальные экосистемы, чья ценность выше любого бетонного монолита.

Безопасность или стройка: отсутствие критериев

Вторая лазейка — "обеспечение обороны и безопасности". Аргумент, против которого не принято спорить. Военные и ФСБ получают карт-бланш на использование земель заповедников. Проблема в том, что в законопроекте нет фильтров.

"Надо" — значит, строим. Это создает риски, когда под видом оборонного объекта может появиться закрытый элитный кластер, где щебень и гравий лягут поверх краснокнижных растений.

Было (Текущий закон) Станет (Новый проект)
Запрет на любое капитальное строительство, не связанное с нуждами ООПТ. Разрешено строительство объектов федерального и оборонного значения.
Границы заповедников неизменны без сложнейших экспертиз. Участки можно "вырезать" решением правительства или губернатора.

Даже в новостройках Сургута требования к зонированию бывают жестче, чем предлагаемые нормы для национальных парков. Министр Александр Козлов прямо подтвердил: секретность — приоритет. Списки объектов не должны быть понятны "чужим". Но под раздачу попадают и "свои" — граждане, теряющие доступ к нетронутым лесам.

"Мы видим серьезный коррупциогенный фактор. Отсутствие четких нормативов проектирования в таких зонах позволяет лепить что угодно. Даже трещины в стенах новых зданий на ООПТ станут меньшей из проблем по сравнению с уничтожением экосистемы", — подчеркнула архитектор Анастасия Кузнецова.

Утрата ценности: принуждение к деградации

Третий пункт — возможность вывода земель, которые "утратили природоохранное значение" из-за ЧС или техногенных аварий. На бумаге звучит логично: если лес сгорел или почва отравлена, зачем хранить статус? На деле природа — не бетонная стяжка, она способна к регенерации. Пожарище через 20 лет снова станет лесом.

Законопроект предлагает проводить "комплексное обследование", но не уточняет, кто его проводит и как оспорить результат. Это открывает путь для искусственного доведения территории до состояния "деградации".

Достаточно забросить уход или "случайно" допустить разлив химии, и вот уже земля готова под контейнерные дома или очередную резиденцию. Без нормальной защиты, такой как отмостка фундамента для здания, природный каркас страны начнет размываться под дождем бизнес-интересов.

"Застройщики всегда ищут пути обхода. Изменение границ ООПТ на региональном уровне — это самый короткий путь. Как скажет губернатор, так комиссия и проголосует. Юридических зацепок для протеста в новой редакции почти нет", — объяснила юрист Анна Мороз.

Ответы на популярные вопросы о застройке ООПТ

Кто будет решать, что строить в заповеднике?

Специальная комиссия. В федеральном случае в нее входят депутаты Госдумы, сенаторы, чиновники правительства, АП и ФСБ. Экологи и представители общественных организаций в списке отсутствуют.

Можно ли оспорить решение о "вырезании" участка из ООПТ?

В текущей редакции законопроекта механизмы оспаривания и участия граждан в экологических обследованиях прописаны крайне абстрактно, что делает протест юридически бессмысленным.

Экспертная проверка: градостроитель Илья Захаров, архитектор Анастасия Кузнецова, юрист Анна Мороз
Автор Марина Киселёва
Марина Киселёва — специалист по организации пространства с 14-летним стажем. Помогает наводить порядок в кухнях и кладовках.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
