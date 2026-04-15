Инерция платежей: как избавиться от переплат за услуги, которыми вы давно не пользуетесь

Счета за жилищно-коммунальные услуги часто скрывают статьи расходов, которые собственник уже не использует. Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) Московской области напомнил: закон позволяет отказаться от дополнительных опций. Главное — понимать разницу между личным решением и коллективным волеизъявлением жильцов.

Индивидуальный отказ от услуг

Жильцы вправе самостоятельно прекратить оплату сервисов, не привязанных к общедомовому имуществу. Личная заявка в компанию-поставщик аннулирует счета за коллективную антенну или доступ к интернету. Аналогичная логика применима и к обслуживанию домофонной трубки внутри квартиры. Достаточно письменного обращения к провайдеру услуги. Подобная прозрачность в расчетах избавляет от лишних трат, аналогично тому, как современные материалы позволяют экономить на отоплении.

"Чаще всего люди переплачивают из-за инерции. Процедуры выхода из контрактов просты, но требуют времени на визит в офис поставщика. Главное — фиксировать факт подачи заявления входящим номером", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист управляющей компании Марина Иванова.

Когда требуется решение собрания

Ситуация усложняется, если опция касается конструктивной целостности дома. Запирающее устройство на входной двери в подъезд — это общедомовое имущество. Отключить его нельзя в одностороннем порядке. Здесь необходимо общее собрание собственников (ОСС). Пока решение не принято большинством, домофон остается общей зоной ответственности. Подобные бюрократические нюансы в управлении недвижимостью часто становятся капканом для владельцев, не знающих актуальных регламентов.

"Люди часто путают устройство и сервис. Трубка — ваше личное, дверь — общее. Вы не можете просто обрезать провода в подъезде, это порча имущества, за которую придется нести ответственность, в том числе через суд", — предупредил в беседе с Pravda. Ru судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Разграничение ответственности

Услуга Порядок отказа Антенна / Интернет Личное заявление поставщику Домофон (дверь) Решение общего собрания (ОСС) Видеонаблюдение Решение общего собрания (ОСС)

Грамотный подход к эксплуатации жилья помогает избегать лишних расходов.

"Мы видим тренд на осознанное потребление. Собственники стали чаще проверять состояние бытовых систем и отказываться от навязанных услуг, которые не повышают качество жизни", — заявил в беседе с Pravda. Ru специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Ответы на популярные вопросы о ЖКУ

Нужно ли оплачивать антенну, если у меня установлен спутник?

Нет, вы имеете право отказаться от услуги коллективной антенны, подав письменное заявление оператору.

Может ли УК обязать нас платить за охрану?

Только если решение об оказании охранных услуг было принято большинством голосов на общем собрании собственников.

Что делать, если в квитанции продолжают начислять плату после отказа?

Напишите претензию в ЕИРЦ, приложив копию заявления с отметкой о принятии вашей заявки провайдером услуги.

Законно ли отключать домофонную трубку без предупреждения?

Управляющая компания не имеет права ограничивать доступ в квартиру, но абонентская плата за обслуживание устройства может быть прекращена по вашему заявлению.

