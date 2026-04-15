Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Кузнецова

Всего несколько перестановок — и кухня расширяется: приёмы, которые скрывают тесноту

Недвижимость

Узкая кухня — это не приговор, а вызов вашему чувству стиля и пониманию эргономики. Вместо того чтобы бороться с геометрией стен, стоит принять правила игры "коридорного" пространства. Баланс между функциональностью и визуальной легкостью достигается через отказ от массивных форм в пользу тонких линий и скрытых систем хранения.

Кухня
Фото: unsplash.com by Dominik is licensed under Free to use under the Unsplash License
Кухня

Линейная логика: как расставить приоритеты

В вытянутых помещениях архитекторы часто выбирают линейную или двухрядную расстановку. Это база, позволяющая сохранить проход шириной минимум 120 см. Чтобы кухонные ошибки не проявились в первый же месяц использования, откажитесь от стандартной глубины нижних модулей в 60 см. Уменьшение корпуса всего на 10-15 см визуально "раздвинет" стены без потери критически важного объема хранения.

"Линейная планировка часто становится единственно верным решением для подобных помещений. Они обеспечивают необходимую проходимость без загромождения", — отметил в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

Профессиональный дизайн кухни 2026 года диктует тренд на монолитность. Встроенная техника, спрятанная за фасадами, создает единую линию, которая считывается глазом как одна плоскость. Это избавляет интерьер от визуального шума — выступающих ручек, зазоров и разнобоя в текстурах, которые в узком пространстве создают ощущение захламленности.

Вертикаль и свет: обман зрения на службе уюта

Когда не хватает ширины, нужно забирать высоту. Шкафы-колонны до потолка — идеальный инструмент для хранения редко используемой утвари. Однако глухие фасады сверху могут "давить". Дизайнеры рекомендуют комбинировать закрытые антресоли с открытыми полками. Это добавляет интерьеру "воздуха", делая закрытую кухню более динамичной и менее громоздкой.

"Габаритные шкафы вдоль длинной стены визуально съедают драгоценные сантиметры. Отдайте предпочтение модулям стандартной или чуть уменьшенной глубины. Такой подход сразу добавит ощущение свободы", — подчеркнула планировщик интерьеров Анна Карпова.

Освещение играет роль архитектора. Грамотная LED-подсветка цоколя создает эффект "парящей" мебели, облегчая массив напольных шкафов. Дополнительная подсветка рабочей зоны и мягкий свет над обеденным столом-трансформером разбивают монотонный коридор на функциональные сценарии.

Решение Эффект
Матовые светлые фасады Мягко рассеивают свет, расширяя границы
Мойка у окна Освобождает рабочую стену под хранение
Тонкая столешница Добавляет изящества и экономит объем

Эргономика движения в ограниченном метре

Рабочий треугольник на узкой кухне часто вытягивается в линию. В этом случае правильная эргономика кухни требует размещения мойки между плитой и холодильником. Это минимизирует лишние перемещения. Особое внимание стоит уделить материалам: светлый интерьер в узком пространстве требует износостойких покрытий, так как контакт с поверхностями здесь неизбежен.

"Тонкая столешница вместо массивной плиты способна творить чудеса. Она занимает минимум места, сохраняя функциональность рабочей поверхности. Этот прием особенно актуален для прохода между двумя рядами мебели", — объяснила дизайнер Дарья Лебедева.

Избегайте лишнего декора на столешнице. Каждый лишний предмет в узком помещении воспринимается как беспорядок. Используйте скрытые системы: выездные корзины, магические уголки и встроенные в фартук рейлинги. Помните, что сложный ремонт кухни всегда должен начинаться с расчета траектории движения человека, а не с выбора цвета штор.

Ответы на популярные вопросы о планировке узкой кухни

Как визуально расширить узкую кухню?

Используйте светлые тона и глянцевые или матовые отражающие поверхности. Вертикальные акценты помогут "поднять" потолок, а единая линия столешницы без стыков создаст ощущение непрерывности пространства.

Стоит ли устанавливать обеденный стол?

Для узких пространств идеальны складные модели, откидные полки у стены или продленная столешница-подоконник. Это сохраняет функциональность без ущерба для прохода.

Какую технику выбрать?

Отдавайте предпочтение компактным моделям: варочным панелям на две конфорки, узким посудомоечным машинам (45 см) и встроенным вытяжкам.

Читайте также

Экспертная проверка: девелопер Артём Мельников, планировщик Анна Карпова, дизайнер Дарья Лебедева
Автор Анастасия Кузнецова
Кузнецова Анастасия Игоревна — архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы интерьер советы экспертов
Новости Все >
Военный эксперт оценил вероятность применения ядерного оружия в конфликте США и Ирана
Турецкие горки: как геополитика меняет планы россиян на отпуск в 2026 году
Президент мира не получился: кандидат на замену Трампу уже подрастает в тени
В США растёт скрытая сила: религиозное движение заходит в политику и силовые структуры
Полёты к другим планетам тормозят не ракеты: слабое место нашли на Земле
США рисовали красные линии — китайский танкер прошёл как по зебре: почему игра в блокаду сорвалась
Союз с Израилем превращается в ловушку: США сталкиваются с внутренним расколом
Марсианская миссия выглядит готовой: дорога к планете упирается в барьер, который не обойти
США поставили фильтр на Ормузский пролив: как работает новая схема давления
Конвульсии стрелки: как распознать скорую смерть датчика уровня топлива на панели
Сейчас читают
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Наука и техника
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Наука и техника
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Грецкие орехи едят неправильно почти все: скрытая причина, которая портит их пользу
Еда и рецепты
Грецкие орехи едят неправильно почти все: скрытая причина, которая портит их пользу
Популярное
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река

Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив
Секрет из дневника президента: почему Белый дом 40 лет скрывал правду об израильском следе
Секрет из дневника президента: почему Белый дом 40 лет скрывал правду об израильском следе
Последние материалы
40 граммов безумной выносливости: птицы, которые не приземляются месяцами и не устают
Всего 200 километров от дома, а ощущение — как на краю света: лучшие идеи для автопробега в выходные
Взгляд как у кинодивы без грамма вульгарности: секрет макияжа, который мгновенно омолаживает лицо
Быстрый ужин без лишней суеты: куриная запеканка, которую сметают за минуты
Гардероб стал проще — стиль дороже: 3 вещи, которые вытеснили старую базу
Стирка пуховика без страха: один трюк из прачечной, который вернет объем даже самой старой куртке
Печи ещё тёплые, а людей нет: что произошло в трёх забытых деревнях России
Полный привод перестал быть роскошью: 10 кроссоверов, которые теперь по карману почти каждому
Мучнистая роса исчезает за одно утро: крыжовник обрабатывают кипятком с секретной добавкой
Геолокация автофаворитов: Haval и Changan в середине рейтинга качества китайских автомобилей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.