Марина Иванова

Справедливость в один клик: в России могут узаконить автоматический возврат переплат по ЖКХ

Недвижимость

Эпоха "хождения по мукам" ради исправления лишнего нуля в счете за воду может закончиться. Депутаты Госдумы предложили Минстрою радикально сменить вектор: обязать ресурсоснабжающие организации проводить автоматический перерасчет, если ошибка в квитанции подтверждена документами или данными ГИС ЖКХ. Сейчас спасение плательщика — дело рук самого плательщика. Если вы не заметили лишнюю тысячу в графе "отопление", система проглотит ее без зазрения совести.

ЖКХ
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ЖКХ

Автоматизация против бюрократии

Суть инициативы проста: избавить граждан от необходимости писать заявления и обивать пороги офисов управляющих компаний. Если ошибка начисления очевидна — например, она противоречит данным приборов учета или сведениям из ГИС ЖКХ — корректировка должна происходить молча. Парламентарии настаивают на внесении изменений в постановление правительства №354, которое регулирует правила предоставления коммунальных услуг.

"Сейчас потребитель защищен только в том случае, если он сам проявил бдительность. Общего правила об автоматическом исправлении выявленной ошибки в законодательстве просто нет", — объяснил в интервью Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

Предполагается, что исправленная сумма и детализация перерасчета будут отображаться отдельной строкой в следующей квитанции. Это снимет нагрузку с судов и жилищных инспекций, заваленных жалобами на некорректные цифры. Часто жильцы сталкиваются с тем, что обновленные правила расчетов интерпретируются поставщиками ресурсов в свою пользу, создавая искусственные долги.

Прозрачность расчетов и цифровой контроль

Визуальный шум в платежках давно стал проблемой. Новые нормы должны сделать процесс начисления "прозрачным стеклом". В письме вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова подчеркивается: если ошибку подтвердил сам исполнитель или материалы контрольного органа, требовать от человека отдельное заявление — избыточная мера. Это особенно важно в контексте борьбы с долгами за квартиру, которые часто возникают из-за технических сбоев.

Текущая схема Предлагаемая схема
Личное обращение и заявление в УК/РСО Автоматическая корректировка по факту выявления
Оспаривание начислений через суд или ГЖИ Отражение исправленной суммы в новой платежке

Важно помнить, что даже при введении автоматики, срок хранения чеков ЖКХ остается актуальным вопросом для защиты своих прав. Цифровые системы могут давать сбои, и бумажное или электронное подтверждение оплаты — единственный весомый аргумент в споре о исковой давности по коммунальным платежам.

"Для реализации инициативы потребуется глубокая интеграция биллинговых систем поставщиков с государственными информационными базами. Это технически достижимо, но требует воли регулятора", — отметил в разговоре с Pravda. Ru эксперт по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ

Нужно ли будет писать заявление, если закон примут?

Нет, если ошибка подтверждена документально исполнителем или данными счетчиков, перерасчет должен произойти автоматически без участия жильца.

Где я увижу изменения в сумме оплаты?

Исправленные данные и основание для изменения суммы должны появиться отдельной строкой в квитанции за следующий расчетный период.

Что делать, если автоматика не сработала?

Пока закон не принят, сохраняется прежний порядок: необходимо направить письменную претензию в адрес УК или ресурсоснабжающей организации.

Читайте также

Экспертная проверка: девелопер Артём Мельников, специалист УК Марина Иванова, специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров
Автор Марина Иванова
Иванова Марина Олеговна — специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Новости Все >
Время ускользает быстрее с каждым годом: большинство людей сами запускают этот процесс
Зачем рисковать: опасные автоаксессуары могут привести к смертельным последствиям
Рост числа кредитов в России связан с дроблением займов на малые суммы, утверждают аналитики
Автомобили дорожают без остановки: механизм роста цен уже не остановить
Житель Бурятии лишился денег при попытке купить подержанный автомобиль через соцсети
Простое правило 20-20-20 поможет при подергивании глаз — рекомендации от доктора Шиловой
Вирусные ролики создали миф о безумных гонках: мотоциклисты живут совсем в другом ритме
Бодрящий криминал: в Красноярске раскрыта схема уличного сбыта краденого кофе
Бактерии вне времени: в глубинах Сибири найдены живые существа эпохи суперконтинента Пангея
Платежи за ТКО и свет вызвали подозрения: после проверки могут всплыть серьезные переплаты
Сейчас читают
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Наука и техника
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Садоводство, цветоводство
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Забытая банковская карта тянет деньги годами: как избавиться от старого счёта без нервов
Экономика и бизнес
Забытая банковская карта тянет деньги годами: как избавиться от старого счёта без нервов
Популярное
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю

Рассекреченные документы советских экспедиций 1960-х годов проливают свет на необычные физические аномалии и технологические находки под плато Гиза в Египте.

Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Последние материалы
За гранью этикетки: почему врачи доверяют одним дженерикам и скептически относятся к другим
Бактерии вне времени: в глубинах Сибири найдены живые существа эпохи суперконтинента Пангея
Италия внедрила закон о больничном по уходу за питомцем: детали нового законопроекта
Загнанный в угол: Мадьяр имитирует радость, пока ЕС затягивает финансовую удавку на его шее
Платежи за ТКО и свет вызвали подозрения: после проверки могут всплыть серьезные переплаты
Ваш позвоночник просит помощи: простые способы вернуть телу лёгкость без спортзала
В селах Томской области рабочим специальностям предлагают оклады до 200 тысяч рублей
Дороги в России перестали быть главной болью: за этим успехом скрывается новый вызов
Сезон охоты на клещей: в Кургане начинают масштабную зачистку популярных зон отдыха
Мошенники в Ивановской области обманули подростка по схеме с бесплатными цветами
