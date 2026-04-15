Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нина Захарова

Грибок в швах больше не жилец: этот рецепт из 3 ингредиентов очистит вашу ванную за 15 минут

Недвижимость

Черная плесень в межплиточных швах — это не просто эстетический дефект, а маркер глубокой деградации микроклимата в ванной комнате. Рыхлая структура затирки впитывает влагу и органику, превращаясь в инкубатор для колоний грибка. Традиционное мытье водой здесь бессильно. Решение кроется в использовании доступных окислителей, способных выжечь проблему изнутри за 15 минут.

Кафельная плитка в ванной комнате
Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain
Кафельная плитка в ванной комнате

Реактивная паста: состав и пропорции

Для создания эффективного чистящего состава потребуется три базовых компонента, которые найдутся в любом доме. Основа смеси — пищевая сода (около 45 граммов или 3 столовые ложки). Она работает как мягкий абразив, механически разрушая верхний слой налета. Вторым критическим элементом выступает 50 миллилитров перекиси водорода, которая отвечает за осветление потемневших участков и химическое уничтожение спор.

Завершает формулу жидкое мыло (5 миллилитров). Его задача — снизить поверхностное натяжение состава, позволяя активным веществам глубже проникать в поры цементной затирки. Правильно приготовленная смесь должна иметь консистенцию густой пасты, которая не стекает с вертикальных поверхностей, удерживая активные компоненты в зоне поражения.

"Сода действует как мягкий абразив, помогая удалить налет и загрязнения. Перекись водорода осветляет потемневшие участки и разрушает структуру грибка. А жидкое мыло усиливает очищающий эффект и облегчает проникновение состава в поры затирки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru мастер по мелкому бытовому ремонту Арсений Федосеев.

Алгоритм очистки за 15 минут

Процесс реновации швов предельно линеен. Смешав компоненты, пасту необходимо равномерно втереть в детали интерьера, требующие особого внимания. Время экспозиции составляет от 10 до 15 минут. Этого достаточно, чтобы химическая реакция расщепила грибницу в глубоких слоях материала.

После выдержки швы нужно проработать старой зубной щеткой — ее ворс идеально подходит для рельефа стыков плитки. Финальный этап — промывка поверхности теплой чистой водой. Результат виден немедленно: затирка возвращает свой первоначальный оттенок, исчезает характерный запах сырости.

Компонент Функция в процессе
Пищевая сода Абразивное удаление налета и грязи
Перекись водорода Осветление и разрушение грибка
Жидкое мыло Улучшение адгезии и проникновение в поры

"Грибок проникает глубоко в структуру материала, поэтому обычная влажная уборка уже не помогает. Однако есть простой и эффективный способ, который действительно работает", — подчеркнула специалист по химчистке Елена Рожкова.

Стратегия защиты от рецидивов

Чистота — это не только удаление пятен, но и контроль среды. Чтобы плесень не вернулась через неделю, необходимо устранить первопричину — избыточную влажность. Простое проветривание в течение 20 минут после душа снижает риск заражения поверхностей в разы.

Для дополнительной защиты эксперты рекомендуют использовать слабый раствор уксуса (50 мл на 200 мл воды) для ежемесячной обработки швов. Это создает кислую среду, непригодную для жизни микроорганизмов. Если эти меры не помогают, проблема может крыться в засорении шахт вентиляционной системы, что требует вмешательства специалистов.

"Если вентиляция слабая, стоит задуматься об установке вытяжного вентилятора — это существенно снизит уровень влажности", — отметил специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Поддержание чистоты санузла не требует колоссальных затрат. Правильно подобранные компоненты и соблюдение графика проветривания позволяют сохранить ощущение уюта на долгие годы. Ремонт — это крайняя мера, часто достаточно грамотной профилактики.

Ответы на популярные вопросы о чистке швов

Можно ли заменить перекись водорода хлоркой?

Хлорка эффективна, но агрессивна. Она может разрушить цветную затирку и имеет резкий токсичный запах. Сода с перекисью — более щадящий и безопасный вариант для жилых помещений.

Как часто нужно проводить такую глубокую чистку?

При нормальной вентиляции достаточно одной процедуры в 3-4 месяца. Если швы темнеют быстрее, проверьте работу вытяжки.

Поможет ли этот способ, если затирка начала крошиться?

Нет, если материал разрушен механически, чистка не поможет. В таком случае требуется полное удаление старой затирки и нанесение новой с антигрибковыми присадками.

Экспертная проверка: мастер по мелкому бытовому ремонту Арсений Федосеев, специалист по химчистке мебели Елена Рожкова, специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев
Автор Нина Захарова
Нина Захарова — профессиональная домработница с 15-летним стажем. Объясняет стандарты ухода за домом и бытовыми поверхностями.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом уборка советы лайфхаки квартира ванная комната
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.