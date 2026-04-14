Анастасия Кузнецова

Места больше, чем кажется: 5 приёмов, которые скрывают хаос в ванной

Маленькая ванная — это не приговор архитектора, а упражнение на логику и чувство ритма. Ошибка большинства — попытка втиснуть в четыре квадратных метра "мебельных динозавров", которые съедают пространство и создают визуальный шум. Современный дизайн интерьера требует иного подхода: мы не заставляем пол, мы осваиваем воздух. Пять проверенных решений превратят тесный санузел в зону эстетического комфорта.

Современная ванная
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Современная ванная

Ниши и подвесные системы: архитектура против хаоса

Первое правило эргономики в 2026 году — тотальный отказ от напольных конструкций. Громоздкие тумбы признаны техническим балластом, мешающим циркуляции воздуха и качественной уборке. Подвесная консоль или шкаф создают иллюзию "левитации", открывая плоскость пола. Это делает помещение визуально шире и упрощает доступ к коммуникациям.

"Подвесная мебель — это не только про стиль, но и про долговечность. Когда мебельные опоры не контактируют с лужами на полу, риск разбухания каркаса сводится к нулю", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Ниши, интегрированные в стены на этапе черновой отделки, — вершина функциональности. Они позволяют спрятать флаконы и аксессуары внутрь конструктива, избавляя от выпирающих полок, о которые легко удариться в узком проходе. Особенно это актуально, если установлена классическая чугунная ванна, требующая четкой геометрии прилегания плитки.

Решение Эффект
Встроенные ниши Скрытое хранение без потери полезного объема
Подвесные шкафы Визуальная легкость и легкая уборка пола

Вертикаль и зеркала: как расширить границы

Зачастую пространство над дверным проемом или в углах остается "мёртвой зоной". Узкие вертикальные пеналы под потолок способны вместить годовой запас бытовой химии, а антресольная полка над дверью — идеальное место для чистых полотенец. Важно, чтобы сантехника и мебель работали в едином ансамбле, не перекрывая доступ к узлам учета.

"При планировании вертикального хранения важно не перекрыть доступ к ревизионным люкам. Если в коробе спрятана инсталляция или трубы, доступ должен быть беспрепятственным", — объяснила в беседе с Pravda. Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Зеркальный шкаф над раковиной — классика, которая не теряет актуальности. Он заменяет обычное зеркало, добавляя глубины и скрывая за фасадом мелкую косметику. Это избавляет от "визуальной каши" из разнокалиберных тюбиков. При правильном подходе даже ремонт в бюджетном сегменте может выглядеть люксово.

Свет и фасады: психология чистого пространства

Маленькая ванная не прощает открытых полок. Каждая выставленная напоказ баночка "съедает" воздух. Использование закрытых матовых фасадов в тон стен помогает мебели "раствориться". А чтобы ванная комната не превратилась в кладовую, необходимо следить за состоянием коммуникаций: любой запах канализации моментально разрушит впечатление даже от самого дорогого дизайна.

"В маленьких помещениях ключевую роль играет освещение. Многоуровневый свет — от потолочного до контурного под тумбой — убирает резкие тени, которые делают ванную визуально меньше", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Грамотная организация пространства — это не про количество шкафов, а про дисциплину их размещения. Используйте вставки-разделители внутри ящиков и отдавайте предпочтение светлым оттенкам материалов с тактильной фактурой камня или дерева.

Ответы на популярные вопросы о хранении

Можно ли делать ниши в несущих стенах?

Категорически нет. Это ослабляет конструкцию здания. Ниши создаются путем возведения фальш-стен из влагостойкого гипсокартона или пеноблоков.

Что лучше: шкаф или открытые полки в нише?

Для мокрой зоны (душевой) подходят открытые ниши, облицованные плиткой. Для остальной части — закрытые фасады во избежание оседания пыли и пара на предметах.

Как выбрать влагостойкую мебель?

Выбирайте МДФ с эмалевым покрытием или качественный ЛДСП с PUR-кромкой. Это обеспечит герметичность стыков.

Экспертная проверка: инженер-строитель Алексей Тихонов, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, инженер строительного контроля Роман Волков
Автор Анастасия Кузнецова
Кузнецова Анастасия Игоревна — архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы ванная комната
