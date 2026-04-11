Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Островок тепла: как с помощью простых деталей создать уютное место для отдыха

Уют не покупается вместе с квадратными метрами в новостройке и не замуровывается в стены при капитальном ремонте. Это живая субстанция, которую создают сценарии жизни, свет и тактильные ощущения. Часто попытка сделать "дорого-богато" превращает квартиру в мебельный шоурум — стерильный, холодный и бездушный. Настоящая атмосфера дома собирается из мелочей, которые можно внедрить за один уикенд.

Фото: Pravda.Ru by Полина Савельева is licensed under publiс domain
Уютная комната

Световой сценарий: долой потолочный гнёт

Одинокая люстра в центре комнаты — рецидив советского планирования. Она заливает пространство плоским, безжалостным светом, подчеркивая каждую пылинку и изъян отделки. Чтобы пространство "ожило", нужно раздробить источники освещения. Торшеры, настольные лампы и бра создают островки тепла и глубокие тени, которые визуально расширяют комнату.

"Главная ошибка — игнорирование цветовой температуры. Для жилых зон выбирайте лампы 2700-3000 К. Холодный офисный свет убивает домашний комфорт мгновенно", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Важно не только количество ламп, но и расположение розеток, чтобы провода не тянулись через всю гостиную "змеями" удлинителей. Грамотное оформление окон также играет ключевую роль: днем естественный свет должен мягко рассеиваться, а вечером — блокироваться плотными фактурными тканями.

Тактильный интеллект: текстиль и фактуры

Интерьер, в котором преобладают только гладкие поверхности (стекло, глянец, ламинат), кажется "пластиковым". Чтобы добавить дому веса и глубины, используйте натуральные материалы: лен, шерсть, дерево, керамику. Шероховатый бетонный пол, если проведена правильная защита бетона от пыли, может выглядеть благородно в сочетании с мягким ворсистым ковром.

Элемент декора Эффект в интерьере
Льняные шторы Мягкое рассеивание света, экологичный вид
Вязаный плед Смягчение строгих линий мебели
Керамические вазы Добавление объема и уникальных форм

Даже если ваш бюджет ограничен и покупка квартиры пока лишь в планах, а доступность ипотеки вызывает вопросы, съемное жилье можно преобразить текстилем. Пара качественных подушек и ковер сменят настроение комнаты быстрее, чем переклейка обоев.

"Чистота — это базовый слой уюта. Даже самый стильный плед не спасет, если в доме чувствуется запах из стиральной машины или на полках скопился хлам", — отметил в беседе с Pravda. Ru клинер Михаил Дьяконов.

Эргономика покоя: личный уголок

Дом должен быть функциональным. Часто люди тратят огромные суммы на ремонт ванной, но забывают выделить место для чтения или хобби. Уют рождается там, где вам разрешено просто "быть": в глубоком кресле у окна, на широком подоконнике с матрасом или в аккуратной зоне отдыха на балконе.

Помните про визуальный шум. Перебор с мелкими сувенирами создает ощущение захламленности. Иногда для спасения интерьера нужно не покупать новое, а выбросить старое. Детали интерьера, такие как стоптанные тапочки или засаленные выключатели, способны разрушить всю магию дизайна.

"Важно соблюдать масштаб. В типовой квартире массивный диван "съест" воздух. Лучше выбрать мебель на тонких ножках — она визуально легче и под ней проще убираться", — объяснил Pravda. Ru планировщик интерьеров Анна Карпова.

Ответы на популярные вопросы об уюте

Как быстро освежить интерьер без ремонта?

Смените сценарий освещения: добавьте пару ламп с теплым светом. Замените шторы на более фактурные и уберите лишние предметы с горизонтальных поверхностей.

Как сделать холодную комнату "теплее"?

Используйте теплую цветовую гамму в текстиле: охра, терракота, оливковый. Добавьте элементы из натурального дерева и ворсистые ткани.

Стоит ли хранить памятные вещи, если они не вписываются в стиль?

Да, если они дороги вам. Секрет в группировке: не расставляйте их по всей комнате, создайте одну "галерею памяти" на полке или в нише.

Читайте также

Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, клинер Михаил Дьяконов, планировщик интерьеров Анна Карпова
Автор Полина Савельева
Полина Савельева — декоратор интерьеров с 13-летним стажем. Помогает подбирать декор, текстиль и цветовые решения.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом декор интерьер квартира советы экспертов
Новости Все >
Ставки кусаются — квартиры не продаются: ипотека превратилась в новый инструмент
Перед нами смутные, желчные мечтания, нарочитый уход в беспредметное брюзжание… — писала газета Аргументы и факты 11 апреля 1982 года
Миллиметры спасения: как уступить дорогу спецтранспорту без ДТП и штрафа
Ловушка для экономных: почему гаражное обслуживание превращает машину в недвижимость
Иллюзия на главной: эксперты развенчали миф о ненужности сигналов на перекрестке
Риелтор Константин Апрелев: ипотека становится дорогим финансовым инструментом в России
Ловушка для покупателя: почему ожидание выгодных предложений от дилеров ведет к убыткам
Запретный плод для суставов: когда даже самая полезная еда становится опасной для здоровья
Диана Генварская рассказала о роли агрессии как защитной реакции в условиях стресса
Коварство бессимптомной болезни: медики рассказали, как взять под контроль состояние сосудов
Сейчас читают
Иран впервые атаковал украинскую базу БПЛА в ОАЭ: погибли специалисты ВСУ
Мир. Новости мира
Иран впервые атаковал украинскую базу БПЛА в ОАЭ: погибли специалисты ВСУ
Золотая энергия из США: Венгрия хочет выложить 20 млрд долларов за 10 малых реакторов
Мир. Новости мира
Золотая энергия из США: Венгрия хочет выложить 20 млрд долларов за 10 малых реакторов
Моторы для ГАЗелей с дурной славой вернулись: их главный минус оказался выгоднее новых технологий
Авто
Моторы для ГАЗелей с дурной славой вернулись: их главный минус оказался выгоднее новых технологий
Популярное
Белый континент треснул по швам: под льдом обнаружили мир, похожий на другую планету

Под ледяным щитом толщиной в несколько километров скрывается уникальная гидросистема с вулканами и древними озерами, способная изменить будущее всей планеты.

Белый континент треснул по швам: под льдом обнаружили мир, похожий на другую планету
Лук и чеснок перестают болеть после одного полива: дешёвый раствор отпугивает вредителей без химии
Лук и чеснок перестают болеть после одного полива: дешёвый раствор отпугивает вредителей без химии
Предвыборная истерика: Стармер обвинил Путина и Трампа в грабеже британских домохозяек
Перехитрили сами себя: финны проиграли России, превратив свои недра в ядерную помойку
Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин Протесты в Каракасе ставят под удар власть Родригес, предавшей Мадуро Любовь Степушова Трамп остановил войну с Ираном: почему это выглядит как поражение и что это значит для Израиля Юрий Бочаров
Бельгия исчезнет: новое российское оружие Судного дня вызвало панику в штабах НАТО
Майя не исчезли — они ушли: раскопки вскрыли правду, о которой молчали века
Месть из тени: Россия готовит Прибалтике асимметричный ответ за налеты украинских дронов
Месть из тени: Россия готовит Прибалтике асимметричный ответ за налеты украинских дронов
Последние материалы
Новая Lada Iskra перехватывает внимание у Vesta: что скрывается за доступной ценой
Островок тепла: как с помощью простых деталей создать уютное место для отдыха
Кошка, которая лает и убивает змей: в пустыне живёт зверь, ломающий все правила
Отдых без очередей и переплат становится новой нормой: куда уезжают те, кто устал от переполненных пляжей
Эстетика прикосновений: как превратить простую кухню в уютный кокон в 2026 году
Не просто питомцы, а тени хозяина: 5 пород кошек, которые не выносят одиночества
Стиль не в цене, а в хитрости: как собирать образы за копейки и выглядеть дороже
Вишня устраивает белый спектакль, но оставляет без ягод: как не потерять урожай прямо на старте
Картофель завалит грядки урожаем: эти сорта собирают ведрами раньше соседей
Прощай, одинокая люстра: современные способы сделать спальню по-настоящему уютной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.