Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Полина Савельева

Пасхальный стол притянет взгляды без хрусталя и золота: уют создадут простые материалы

Недвижимость

Пасха — момент, когда интерьер сбрасывает зимнюю оцепенелость. Вместо глянцевого пластика и неоновых красителей из супермаркета в моду возвращается тактильность. Шероховатая кора, влажный мох, упругие ветки — эти материалы не требуют бюджета, но создают ощущение "дорогого" природного минимализма. Мы собрали сценарии, которые превратят ваш дом в живую декорацию за один вечер.

Интерьер для Пасхи
Фото: Pravda.Ru by Полина Савельева is licensed under publiс domain
Ветки в вазе: архитектура воздуха

Высокие ветки вербы или березы — это вертикальные оси, которые "собирают" пространство. Визуальный эффект зависит от масштаба: чем выше ваза, тем больше воздуха в композиции. Это напоминает интерьер в стиле художественной галереи, где каждый объект имеет право на дистанцию.

Используйте однотонные яйца на тонких атласных лентах. Тяжелый декор заставит ветки прогибаться, разрушая геометрию. Если ветки сухие, они прослужат дольше, но свежие срезы в воде дадут нежную первую зелень, добавляя динамики.

"Природный декор требует безупречного фона. Если на кухонных поверхностях есть налет, уберите его, используя универсальный прием для всей кухни, иначе органика будет смотреться как мусор", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru мастер по отделочным работам Сергей Рябов.

Гнезда из сизаля: микромир на полке

Сизаль и солома — материалы с активной текстурой. Чтобы гнезда выглядели аутентично, избегайте идеальной симметрии. Ворсистое волокно хорошо держит форму после обработки раствором ПВА. Внутрь уложите перепелиные яйца — их природный крапчатый рисунок выигрывает у любых искусственных пигментов.

Живые травяные горшочки: эстетика проростов

Плотный изумрудный ковер из пшеницы или овса в терракоте — это цветовой взрыв. Такой декор живет около двух недель. Группируйте горшки разной высоты, чтобы создать ритм. Это решение — отличный способ внести маленькие находки для уютного дома без капитальных вложений.

Материал декора Срок жизни композиции
Срезанная верба в воде 10-14 дней (до опадения пушков)
Пророщенная пшеница 7-12 дней активного роста
Сухой венок из прутьев Неограниченно (при отсутствии влаги)

"Натуральные материалы — это всегда риск мелкого мусора. Чтобы дом не превратился в склад хлама, за который, к слову, могут выселить из квартиры при крайнем захламлении, держите декор локальным и чистым", — отметила специалист по организации пространства Марина Киселёва.

Сервировка стола: искусство акцентов

Откажитесь от скатертей с принтами в пользу льна. Натуральное полотно мгновенно повышает статус сервировки. Вместо массивных ваз используйте низкие сосуды — так цветы не перекрывают лица собеседников. Подобный подход диктует современное освобождение гостиных от лишнего веса, где акцент смещается на качество материала, а не на его количество.

Венок: круг вечного обновления

Основа из ивовых прутьев не требует маскировки — её фактура самодостаточна. Добавьте пару перьев или хлопковую ленту. Если планируете вешать его снаружи, убедитесь, что материалы выдержат влажность. Помните, что детали, такие как современные плинтусы или дверная фурнитура, работают в ансамбле с декором, создавая финишный облик жилья.

"При монтаже тяжелых конструкций или венков на отделку, следите за сохранностью стен. Любые загрязнения лучше убирать сразу, будь то кофейные пятна или следы от клея", — объяснила в беседе с Pravda. Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Ответы на популярные вопросы о декоре

Как закрепить элементы на ветках без клея?

Используйте тонкую пеньковую веревку или джут. Это поддерживает экостиль и позволяет легко разобрать композицию после праздника.

Где взять мох для гнезд?

Лучше покупать стабилизированный мох в магазинах для декора. Он не сохнет, не пахнет и не содержит насекомых, в отличие от лесного.

Можно ли использовать искусственные цветы?

Только высокого качества. Бюджетный пластик упростит интерьер и сведет на нет все усилия по созданию эстетичного пространства.

Экспертная проверка: отделочник Сергей Рябов, специалист по организации пространства Марина Киселёва, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева
Автор Полина Савельева
Полина Савельева — декоратор интерьеров с 13-летним стажем. Помогает подбирать декор, текстиль и цветовые решения.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом пасха декор дизайн квартира интерьер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.