Александр Приходько

История с видом

Недвижимость

Москва предлагает покупателям очень разное жилье: от квартир в исторических домах с биографией до современных комплексов с авторской архитектурой и насыщенной собственной инфраструктурой. Одни объекты привлекают атмосферой старого города, другие — технологичностью, сервисом и новыми форматами жизни.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартиры с историей в центре Москвы

Среди самых интересных вариантов на вторичном рынке — бывший доходный дом Якунчиковых в Среднем Кисловском переулке. Здание было построено в 1896 году по проекту архитектора Флегонта Воскресенского. После революции дом национализировали, позже здесь располагалось общежитие Московской консерватории, а сегодня это камерный жилой дом всего на семь квартир. Один из лотов — четырехкомнатная квартира площадью 193,7 кв. м на двух уровнях, с дизайнерским ремонтом в стиле лофт и двумя охраняемыми машино-местами. Главное преимущество объекта — тихий зеленый переулок в самом центре Москвы.

Еще один яркий пример — дом № 9 на Тверской, построенный в стиле сталинского классицизма по проекту архитектора Анатолия Жукова. Это один из самых узнаваемых жилых домов на главной улице столицы: с богатым декором, высокими потолками и выразительной архитектурой. Здесь в разное время жили видные деятели науки, культуры и политики. Сегодня в доме предлагаются просторные квартиры с панорамными видами на Тверскую, Кремль и исторический центр.

К числу легендарных московских адресов относится и высотка на Кудринской площади, известная как "Дом авиаторов". Построенное в 1954 году здание стало одной из семи сталинских высоток, определивших силуэт города. Закрытая территория, охрана, парковка, узнаваемые интерьеры и статус локации делают такие квартиры особенно привлекательными для тех, кто ищет не просто недвижимость, а объект с историей и характером.

Современные проекты для нового образа жизни

Однако спрос в столице сосредоточен не только на исторических домах. Для тех, кто рассматривает квартиры в новостройках Москвы, рынок предлагает широкий выбор проектов с современной архитектурой, продуманными общественными пространствами и разнообразными форматами планировок.

Так, многофункциональный комплекс RED7 стал одним из самых заметных проектов последних лет. Он расположен на Садовом кольце и выделяется яркими фасадами, необычной пластикой здания и насыщенной внутренней инфраструктурой: от фитнес-центра с бассейном до коворкинга, кинотеатра, кафе и магазинов. Такой формат отвечает запросу покупателей, которые хотят получить максимум сервисов внутри одного проекта.

В числе примечательных новостроек также называют "Тессинский 1", проект с эффектными "золотыми" окнами и дорогим кирпичным фасадом, "Мод" в Марьиной Роще с корпусами разной этажности и собственным скульптурным парком, а также ЖК Famous на Багратионовском проспекте, который выделяется футуристичной архитектурой и видовыми характеристиками. Во всех этих проектах покупателям доступны современные инженерные решения, новые общественные зоны и качественная среда для жизни.

Отдельного внимания заслуживает и ЖК Headliner рядом с Москва-Сити. Комплекс сочетает высотную застройку, удобную транспортную доступность, близость к набережной и насыщенную инфраструктуру на первых этажах. Для многих покупателей именно такие проекты становятся компромиссом между динамикой большого города и комфортом повседневной жизни.

Таким образом, рынок Москвы сегодня позволяет выбирать между двумя сценариями. Первый — квартира в доме с историей, уникальной архитектурой и атмосферой старой столицы. Второй — современное жилье в новом комплексе, где ставка сделана на комфорт, технологии и инфраструктуру. И в том, и в другом случае ключевым преимуществом остается локация, а выбор зависит от образа жизни, бюджета и личных предпочтений.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
