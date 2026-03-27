Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Пахомова

Собственность с подвохом: какие опасные юридические ловушки скрывают дарственная и завещание

Передача недвижимости — это всегда вопрос баланса между личным спокойствием и юридической защитой будущего владельца. Выбор между завещанием и договором дарения определяет не только сценарий перехода прав собственности, но и степень вашего контроля над активом до самого конца.

Фото: pixabay.com by congerdesign is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Юридическая природа сделок

Завещание — односторонняя воля. Вы властны распоряжаться активом, пока живы. Решение можно менять бесконечное число раз, адаптируя его под жизненные обстоятельства. Юридические ловушки при планировании наследства часто возникают именно из-за неверной трактовки прав владельца.

"Завещание — инструмент переменчивый. Вы можете переписать его хоть десять раз, и актуальным останется только последнее. Дарение же — точка невозврата. Отменить сделку после регистрации перехода права в Росреестре почти невозможно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.

Когда выбирать дарение

Дарственная — это двухсторонний договор. Объект недвижимости выбывает из вашего владения немедленно после регистрации сделки. Это лучший способ защиты прав собственника, если нужно гарантировать передачу жилья прямо сейчас, без ожидания шестимесячного срока наследования.

Дарение между близкими родственниками — наиболее чистая схема. Она лишена налоговой нагрузки и минимизирует риски судебных споров с другими претендентами на имущество.

"Если стоит задача вывести актив из будущей наследственной массы, чтобы защитить его от притязаний кредиторов или конфликтных родственников, дарение работает лучше завещания. Квартира перестает быть вашей до смерти", — отметил девелопер Артём Мельников.

Гибкость завещания

Завещание сохраняет за вами право собственности до последнего дня. Вы можете продать квартиру, сдать её в аренду или сделать перепланировку — наследник получит лишь то, что фактически принадлежит вам в момент ухода из жизни. Это идеальный вариант для тех, кто не готов лишаться статуса владельца ни при каких условиях.

Параметр Завещание Дарственная
Переход контроля После смерти Сразу
Изменение решения В любое время Практически невозможно

При этом важно помнить, что любые секреты планировки или изменения в составе жильцов никак не влияют на юридическую силу документа. Однако споры вокруг завещаний случаются гораздо чаще, чем вокруг дарственных.

"Люди часто забывают об обязательной доле. Даже если вы оставите квартиру конкретному лицу, закон может гарантировать часть имущества нетрудоспособным наследникам. Дарственная такие риски исключает полностью", — объяснил юрист Анна Мороз.

Налоги и расходы

При дарении близким родственникам налога нет. Если одаряемый — посторонний человек, он обязан заплатить 13% от рыночной стоимости квартиры. Это делает метод менее привлекательным для передачи активов друзьям или дальним знакомым, что часто провоцирует подорожание недвижимости в глазах обывателя из-за неверного подсчета итоговых трат.

Ответы на популярные вопросы

Как быть с долгами наследодателя?

Наследники отвечают по обязательствам в пределах стоимости принятого имущества. Разумный менеджмент активов позволяет избежать рисков, если долги превышают активы.

Можно ли подарить не всю квартиру, а долю?

Закон позволяет дарение долей, но для регистрации сделки с долями потребуется нотариальное удостоверение договора, что увеличивает сопутствующие расходы на обновление интерьера вашей юридической защиты.

Экспертная проверка: риэлтор Кирилл Фёдоров, девелопер Артём Мельников, юрист Анна Мороз
Автор Елена Пахомова
Елена Сергеевна Пахомова — юрист по семейному праву, специалист по разводам, алиментным обязательствам и разделу имущества, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы квартира наследство недвижимость
Новости Все >
Сейчас читают
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.