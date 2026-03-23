Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Лебедева

Идеально на фото, мучительно в жизни: 5 интерьерных решений, о которых жалеют почти все

Недвижимость

Глянцевые интерьеры из соцсетей — это мастерская мистификация. На статичном кадре мрамор сияет, а открытые полки дышат аскетизмом. В реальности стерильные интерьеры быстро превращаются в бытовую каторгу. Хозяева квартир тратят миллионы на эстетику, которая капитулирует перед первым завтраком. Мы препарировали пять самых переоцененных решений, которые уничтожают комфорт.

Мраморная столешница
Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under Free for commercial use
Мраморная столешница

Мраморная столешница: пористый каприз

Натуральный мрамор — это архитектурный мазохизм. Его структура напоминает губку. Пролитое вино или капля лимонного сока оставляют несмываемые следы за считанные секунды. Кислота выжидает, разъедая полировку, а нож оставляет глубокие борозды. Владелец такой кухни превращается в охранника, который вечно дежурит с салфеткой в руках.

"Мрамор на кухне — это статусная ошибка. Люди забывают, что это мягкая порода. Через год активной готовки поверхность выглядит как жертва химической атаки. Я всегда советую кварцевый агломерат: он инертен ко всему", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Альтернативой становится практичный ремонт с использованием композитных материалов. Они имитируют рисунок камня, но игнорируют агрессивную среду кухни. Стоимость сопоставима, но нервы остаются целыми.

Стеклянные фасады: жизнь за витриной

Стеклянные дверцы обещают "воздух", но дарят визуальный шум. Чтобы шкаф выглядел как в каталоге, посуда должна стоять по линеечке. Обычная коробка чая или пестрая упаковка макарон разрушают магию. Добавьте к этому жировой налет и отпечатки пальцев, которые на стекле видны под любым углом светового сценария.

Решение Реальность эксплуатации
Прозрачное стекло Требует музейного порядка и ежедневной протирки.
Глухие фасады Скрывают бытовой хаос, создают монолитный вид.

Сегодня в тренде "умная тишина". Дизайнеры выбирают рифленое стекло или матовые поверхности. Это позволяет сохранить легкость конструкции, не выставляя личную жизнь напоказ гостям.

Open-space на кухне: запахи и хаос

Снос перегородок — главный тренд последних десятилетий, который обернулся разочарованием. Объединенное пространство означает, что шум миксера заглушает телевизор, а запах жареного лука пропитывает шторы в спальне. Кухонные шторы первыми принимают на себя этот удар, превращаясь в фильтр для жира.

"Мы видим массовый возврат к изоляции. Те, кто рушил стены в 2010-х, теперь заказывают возведение стеклянных перегородок. Кухня — это грязная зона, ее нужно уметь закрывать", — отметила в беседе с Pravda. Ru архитектор Анастасия Кузнецова.

Открытые полки: пылесборник в стиле кафе

Открытое хранение выглядит уютно только в пустой квартире. В жилой зоне на полках моментально оседает липкая пыль. Чтобы стакан был чистым, его нужно мыть не после использования, а ПЕРЕД ним. Это удваивает бытовую нагрузку без всякой пользы для дела.

Гораздо эффективнее работает скрытое хранение. Высокие шкафы в потолок сливаются со стенами, превращаясь в архитектурный камуфляж. Это освобождает пространство от мелких предметов и визуального мусора.

"Внутренняя отделка должна служить человеку, а не наоборот. Открытые полки — это лишние 40 минут уборки в неделю. За год набегает почти двое суток, потраченных на протирание кружек", — объяснил в беседе с Pravda. Ru отделочник Сергей Рябов.

Белый диван: памятник тревожности

Белый диван — это роскошь, которая не прощает жизни. Дети, домашние животные, джинсы с дешевой краской — любой контакт превращается в риск. Даже самая дорогая химчистка со временем изнашивает обивку, а домашний уют сменяется запретами "не садись" и "не ешь здесь".

Современная теплая эстетика предлагает заменить стерильный белый на глубокие, сложные оттенки: табачный, антрацитовый или терракотовый. Это не менее стильно, но гораздо дружелюбнее к реальности. Интерьер должен быть местом силы, а не выставочным залом, где страшно дышать.

Ответы на популярные вопросы о планировании интерьера

Стоит ли полностью отказываться от натуральных материалов?

Нет, но их нужно использовать там, где нет агрессивного воздействия воды, жира и кислот. Дерево на стенах — да, мрамор в зоне резки овощей — нет.

Как создать уют без открытых полок?

Используйте свет и текстиль. Фактурные стены, качественное освещение и комнатные растения создают уют лучше, чем выставка кружек.

Какая столешница самая практичная?

На сегодняшний день это компакт-плита или качественный искусственный камень. Они выдерживают высокие температуры и не впитывают красители.

Экспертная проверка: инженер-строитель Алексей Тихонов, архитектор Анастасия Кузнецова, отделочник Сергей Рябов
Автор Дарья Лебедева
Дарья Лебедева — дизайнер интерьеров с 14-летним стажем. Анализирует планировки, помогает выбирать отделку и мебель.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы кухня мебель ремонт интерьер
Сейчас читают
Стиль ленивой миллионерши: 5 способов носить треники и выглядеть как владелица корпорации
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Популярное
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.