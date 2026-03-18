Сергей Рябов

Смерть бежевому царству: почему смелые оттенки стен внезапно стали главным трендом интерьеров

Белый, серый и бежевый цвета десятилетиями удерживают статус фаворитов в отделке. Они безопасны, предсказуемы и подходят практически к любому наполнению. Однако сегодня в интерьерную моду возвращается индивидуальность: жилье перестает быть безликим "выставочным залом" и обретает характер через глубокие, порой неожиданные оттенки.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Рябов is licensed under publiс domain
Дизайнеры все чаще отказываются от стерильности в пользу красок, которые работают на атмосферу и визуально корректируют пространство. Будь то маленькая студия или просторная гостиная, правильный цвет стен способен превратить типовую планировку в авторский проект, где каждый угол рассказывает свою историю. Мы изучили шесть смелых решений, которые доказывают: цвета бояться не стоит.

Терракотовый: тепло кирпичных фасадов

В небольших пространствах цвет часто выступает инструментом зонирования. Дизайнеры используют терракотовый оттенок для отделения функциональных зон без возведения лишних перегородок. Это особенно актуально, когда нужно закрыть кухню или спальное место визуально, сохранив при этом ощущение воздуха.

"Терракотовый работает как естественный согревающий элемент. В северных широтах, где мало солнца, такие землистые оттенки создают необходимый уют и стабильность в интерьере", — отметила в беседе с Pravda. Ru архитектор Анастасия Кузнецова.

Прием цветовых блоков позволяет структурировать открытую планировку. Терракотовый отлично сочетается с натуральным деревом и серо-голубыми тонами. В таком интерьере даже бабушкина терраса с ее винтажным шармом смотрится органично.

Трюфельный: благородная глубина

Трюфельный — это сложный микс коричневого и серого. В отличие от плоского бежевого он обладает бархатистой глубиной, которая меняет тон в зависимости от освещения. Этот цвет идеально подходит для комнат с высокими потолками и строгой геометрией, подчеркивая архитектурные достоинства помещения.

Преимущество цвета Эффект в интерьере
Глубина тона Скрывает неровности стен и создает уют
Универсальность Сочетается с металлом, мрамором и кожей

Трюфельный оттенок часто выбирают те, кто ценит сдержанную элегантность. Он не перетягивает внимание на себя, но служит качественным фоном для современной мебели. Чтобы интерьер не выглядел перегруженным, важно вовремя убрать устаревшую мебель, освободив место для лаконичных форм.

Приглушенный желтый: имитация солнца

Для квартир, окна которых выходят на теневую сторону, пастельный желтый становится спасением. Он мягко отражает скудный дневной свет, создавая иллюзию солнечного присутствия даже в пасмурную погоду. Это особенно важно в типовой застройке, где планировка квартир часто не подразумевает больших оконных проемов.

"Желтый цвет в прихожей и гостиной наполняет пространство теплом. Главное — выбирать не неоновые, а "сливочные" или "соломенные" вариации, которые не утомляют зрение", — объяснила в беседе с Pravda. Ru дизайнер Дарья Лебедева.

Лимонный кокон: смелый акцент

Лимонный цвет — выбор для смелых. В одном из проектов дизайнеры окрасили в этот цвет не только стены, но и потолок вместе с балками. Получился эффект "кокона", который полностью меняет восприятие комнаты. Такой прием позволяет оживить пространство, если старая отделка казалась холодной и скучной.

Чтобы яркость не давила, ее уравновешивают нейтральными элементами. Вместо тяжелого текстиля на окна можно повесить жалюзи или оставить проемы открытыми. В кухонной зоне при таком активном цвете важно следить за техническим состоянием систем, чтобы неприятные запахи не портили общее впечатление от свежего дизайна.

Брусничный: графика и контраст

Брусничный цвет способен преобразить даже самое бюджетное жилье. В малогабаритных квартирах он используется для создания графичных акцентов: им выделяют радиаторы, откосы или отдельные стены. В сочетании с изумрудным или темно-серым брусничный выглядит дорого и породисто.

"Яркий цвет — это самый дешевый способ сделать интерьер запоминающимся. Когда бюджет ограничен, именно краска становится главным декоративным элементом", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru декоратор Полина Савельева.

Голубой: классика и объем

Голубой цвет часто используют для визуальной коррекции узких помещений. Горизонтальное деление стены на два оттенка синего с помощью молдинга — классический прием, который "раздвигает" пространство. Это отличное решение для спален, где требуется создать атмосферу спокойствия.

При реализации такого дизайна важно уделить внимание деталям. Если в комнате установлена техника, убедитесь, например, что стиральная машина или другие агрегаты не создают лишнего шума и вибраций, нарушая тишину "голубой гавани". Чистота линий и цвета — залог успеха в маленькой комнате.

Ответы на популярные вопросы о цвете стен

Не надоест ли яркий цвет через месяц?

Если выбрать сложный, природный оттенок (не чистый спектральный цвет), он будет восприниматься естественно. Также важно оставить 30-40% поверхностей в нейтральной гамме для баланса.

Как цвет влияет на ликвидность квартиры при аренде?

Необычные, стильные интерьеры выделяются на фоне сотен "бежевых" объявлений. Это позволяет быстрее найти жильца, готового ценить эстетику и платить за нее больше.

Читайте также

Экспертная проверка: архитектор Анастасия Кузнецова, дизайнер Дарья Лебедева, декоратор Полина Савельева
Автор Сергей Рябов
Рябов Сергей Викторович — отделочник с 22-летним стажем. Объясняет технологии шпаклёвки, покраски и оклейки без типовых ошибок.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Убийство Лариджани открыло новые горизонты военного конфликта
Деньги улетают в открытую форточку: почему индивидуальные счетчики станут спасением для бюджета
Вместо первой брачной ночи — операционный стол: острая патология настигла молодожена в разгар веселья
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Уральский характер против самокатов: как Екатеринбург встретит двухколесную угрозу в марте
Шокирующий ремонт Владивостока: зачем город переходит на пластик и как это спасет водителей
Цифровое гостеприимство: как официанты Краснодара богатеют быстрее, чем зреет клубника
Когда ветер дует в нужную сторону: как Владивосток пробивает мусорный кризис благодаря новым реформам
Правый руль против Китая: честный выбор Приморья, который так и не поняли в Москве
Скидка 50% не спасёт: на вокзалах Краснодара таксисты прячутся от проверок и новых штрафов
Труба раздора: Хорватия ставит нефтяной ультиматум Венгрии, угрожая перекрыть кран экономике
Экономика и бизнес
Труба раздора: Хорватия ставит нефтяной ультиматум Венгрии, угрожая перекрыть кран экономике
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Нефть
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Греется у собственного пепелища: Максим Галкин* внезапно сменил ядовитый сарказм на нежные чувства
Шоу-бизнес
Греется у собственного пепелища: Максим Галкин* внезапно сменил ядовитый сарказм на нежные чувства
Популярное
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что его страна открыта к закупкам российской нефти.

Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Греется у собственного пепелища: Максим Галкин* внезапно сменил ядовитый сарказм на нежные чувства
Поставили шины наоборот — и не заметили: правда о стрелке Rotation удивит даже опытных водителей Сергей Милешкин Визит Трампа в Пекин сорван: Китай отказывается помогать США после атаки на нефтяные маршруты Любовь Степушова Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать Олег Артюков
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
Холодный душ из советской стали: маневры НАТО в Баренцевом море прервал один важный аргумент
Бунт в элите США: шеф контртеррора бросил разведку и назвал истинного виновника войны в Иране
Бунт в элите США: шеф контртеррора бросил разведку и назвал истинного виновника войны в Иране
Последние материалы
Смерть бежевому царству: почему смелые оттенки стен внезапно стали главным трендом интерьеров
Поставили шины наоборот — и не заметили: правда о стрелке Rotation удивит даже опытных водителей
Шапка больше не спрячет изъяны: правила весеннего стиля, превращающие головной убор в роскошь
Вода против воды: ученые раскрыли тайну мертвых зон, где океан отталкивает море
Убийство Лариджани открыло новые горизонты военного конфликта
Кулинарная магия из трёх продуктов: как привычный зефир превращается в изысканный муссовый десерт
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Райское наслаждение за 15 минут: копеечное печенье, которое заставит вас забыть о магазине
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Засекреченный прилив: почему новость о втором дне Тюмени не должна была попасть на страницы газет
