Кухонный колхоз: дизайнеры вынесли приговор шторам и назвали вещь, которая их заменит

Еще несколько лет назад кухонные шторы считались обязательным элементом уюта, без которого помещение казалось "голым". Однако в 2026 году дизайнеры окончательно вынесли вердикт: классический текстиль на кухне — это не только непрактично, но и зачастую является признаком отсутствия вкуса. Современные интерьеры диктуют новые правила, где во главу угла ставятся гигиена, обилие света и минимализм.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Современная кухня в нежно-голубом оттенке

Главная проблема традиционных занавесок заключается в специфике кухонной среды. Постоянное воздействие пара, жировых взвесей и перепадов температур превращает любую ткань в накопитель пыли и запахов. В результате интерьер сразу стареет на 20 лет, а сами полотна теряют презентабельный вид уже через несколько месяцев эксплуатации.

Гигиена против эстетики: почему текстиль уходит в прошлое

Современный подход к обустройству жилья ориентирован на сокращение времени на уборку. Плотные гардины требуют регулярной стирки и глажки, что в условиях быстрого темпа жизни становится непозволительной роскошью. Вместо этого владельцы квартир выбирают решения, которые требуют лишь легкой влажной чистки.

"Текстиль на кухне — это настоящий 'пылесборник'. Сегодня заказчики все чаще просят исключить шторы из проекта зоны приготовления пищи, отдавая предпочтение технологичным покрытиям или вовсе оставляя окна открытыми для естественного света", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Отказ от лишних слоев ткани позволяет интегрировать в пространство современные карнизы скрытого типа. Это создает эффект "бесконечного" потолка и подчеркивает чистоту линий. Если приватность все же необходима, на смену тяжелым портьерам приходят системы, которые делают окна невидимыми для прохожих, но пропускают максимум ультрафиолета.

Альтернативные решения: от бамбука до джута

В 2026 году на пике популярности находятся природные фактуры. Римские конструкции из джута или бамбуковые жалюзи идеально справляются с задачей зонирования светового потока. Бамбук обладает уникальной устойчивостью к влаге и перепадам температур, что делает его фаворитом для "мокрых" зон.

Материал Преимущество на кухне
Бамбук Влагостойкость и долговечность (до 10 лет)
Натуральный лен Экологичность и мягкое рассеивание света
Джут Фактурность и защита от прямых лучей

Такие решения позволяют сохранить уют без ощущения "захламленности". Часто дизайнеры используют короткие шторы в формате лаконичных панелей, закрывающих только нижнюю часть окна. Это дает возможность использовать подоконник как дополнительную рабочую поверхность или место для домашних растений.

Как сделать кухню визуально просторнее

Для малогабаритных квартир отказ от объемного текстиля становится спасением. Тяжелые складки ткани визуально "съедают" до 15% полезного пространства у окна. Чистое остекление или легкие светофильтры расширяют границы комнаты, объединяя интерьер с пейзажем за окном.

"В проектах с ограниченной площадью мы часто используем приемы зонирования из одной комнаты, где окно играет роль центрального смыслового узла. Отсутствие штор позволяет свету свободно проникать вглубь помещения, делая его более воздушным", — подчеркнула дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Важно помнить, что даже если вы решили отказаться от классических занавесок, необходимо продумать общую концепцию отделки стен и откосов. Качественная штукатурка или натуральное дерево в обрамлении рамы подчеркнут современный стиль и сделают окно самостоятельным элементом декора.

Тренд на натуральность в 2026 году

Экологический аспект становится определяющим при выборе материалов. Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на ткани из рами (крапивы) и льна с минимальной обработкой. Они обладают антистатическими свойствами, меньше притягивают копоть и выглядят благородно даже в самом простом исполнении.

"Натуральный лен — это инвестиция в микроклимат вашего дома. В отличие от синтетики, он 'дышит' и не выделяет вредных веществ при нагревании от солнечных лучей", — отметила планировщик интерьеров Анна Карпова.

Такой подход не означает превращение кухни в стерильный операционный блок. Напротив, натуральные фактуры в сочетании с живой зеленью и керамикой создают атмосферу "тихой роскоши". Это пространство, где удобно готовить и приятно находиться, не отвлекаясь на бесконечное поддержание чистоты текстильных аксессуаров.

Ответы на популярные вопросы о кухонных окнах

Чем заменить шторы на первом этаже для приватности?

Идеально подойдут зеркальные пленки или рулонные системы "день-ночь" из натуральных волокон. Они защищают от взглядов с улицы, не блокируя дневной свет.

Не будет ли кухня выглядеть неуютно без текстиля?

Уют создается за счет освещения, текстур дерева и камня. Обилие ткани на кухне — это устаревший стереотип, который сегодня заменяется качественным декором подоконников и стен.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, планировщик интерьеров Анна Карпова
Автор Полина Савельева
Полина Савельева — декоратор интерьеров с 13-летним стажем. Помогает подбирать декор, текстиль и цветовые решения.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Новости Все >
Деньги текут в горы рекой: промышленный рывок Хакасии вывел регион в лидеры Сибирского округа
Мерзлая земля отдает миллиарды: Амурская область показала рост добычи золота на 40%
Цифровой переворот в колледжах: ИИ-Старт готовит студентов к новой эре технологий и знаний
Битва за каждый сантиметр: на Кубани создали эталонную среду для обучения операторов БПЛА
Громкие старты заканчиваются тишиной: куда исчезают обещанные русские автомобили будущего
Средний чек бьёт рекорды: московские джентльмены вкладывают в свое лицо больше, чем их спутницы
Экономить оказалось проще, чем думали: одна привычка меняет бюджет без усилий
Ценовые качели в Кузбассе: одни товары бьют рекорды роста, а другие внезапно отдают даром
Налил полный бак и попал на ремонт: как вовремя заметить, что топливо убивает двигатель
Тайна, от которой холодеет кровь: в Сибири нашли доказательство ритуала с армией призраков
Сейчас читают
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
Евросоюз
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Садоводство, цветоводство
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Новости Украины
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Популярное
Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок

Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.

Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Визит Трампа в Пекин сорван: Китай отказывается помогать США после атаки на нефтяные маршруты Любовь Степушова Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать Олег Артюков Поезд входит в поворот как по рельсам: секрет колёс, о котором мало кто знает Сергей Милешкин
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Последние материалы
Титанический прорыв в лабораториях: ИИ распутал вековой узел, который не давался великим умам
Труба зовет: Орбан превратил помощь Киеву в заложницу пустого нефтепровода Дружба
Бухгалтерский учёт под замком: цифры госкорпораций превратились в секретное оружие против санкций
Платный выход за порог: слухи о новом налоге на пересечение границы всколыхнули интернет
Маска героя сорвана беспощадно: футболист Секач после расправы удерживал в плену дочь хозяйки квартиры
Цифровой переворот в колледжах: ИИ-Старт готовит студентов к новой эре технологий и знаний
Затянули до хруста: экономика России начала остывать под диктовку Центробанка
Греется у собственного пепелища: Максим Галкин* внезапно сменил ядовитый сарказм на нежные чувства
Битва за каждый сантиметр: на Кубани создали эталонную среду для обучения операторов БПЛА
Миф о всесильном Моссаде дал трещину: секретные бункеры и дипфейки не спасают репутацию власти
